Frankfurt – Westend: Festnahme nach versuchtem Geschäftseinbruch

Frankfurt (ots) – (th) Am Samstagabend (07. Januar 2023) beobachtete ein Zeuge

von seinem Balkon aus den Einbruchsversuch in eine Änderungsschneiderei. Die

alarmierte Polizei konnte den Tatverdächtigen vor Ort festnehmen.

Gegen 23.50 Uhr beobachtete ein Zeuge von seinem Balkon aus, wie ein Mann die

Scheibe einer Änderungsschneiderei im Reuterweg mit Steinen einwarf. Er

alarmierte die Polizei, die den 55 Jahre alten Tatverdächtigen vor Ort

festnehmen konnte. Er wurde zwecks richterlicher Vorführung in das zentrale

Polizeigewahrsam verbracht.

Frankfurt – Sachsenhausen: Überwachungskamera überführt Einbrecher – Festnahme

Frankfurt (ots) – (th) Am Freitag, den 06. Januar, konnte ein Einbrecher auf

frischer Tat festgenommen werden, nachdem der Hausinhaber auf Grund einer

verdächtigen Wahrnehmung über die Überwachungskamera die Polizei verständigte.

Gegen 19.00 Uhr meldete sich der Hausinhaber telefonisch aus dem Urlaub beim

örtlich zuständigen 8. Polizeirevier und teilte mit, dass er soeben über eine im

Bereich der Terrasse des Wohnhauses angebrachte Überwachungskamera festgestellt

habe, dass eine ihm unbekannte Person diese weggedreht habe. Die unverzüglich

zur Wohnanschrift in der Tiroler Straße entsandten Streifen konnten den

46-jährigen Tatverdächtigen vor Ort antreffen und nach kurzer Flucht festnehmen.

Der polizeibekannte Mann, der zudem noch einen Haftbefehl offen hatte, wurde

umgehend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Frankfurt – Westend / Bockenheim: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (th) Am Freitag, den 06. Januar 2023, kam es im

Kreuzungsbereich Bockenheimer Landstraße / Zeppelinallee zu einem schweren

Verkehrsunfall mit Beteiligung einer Fußgängerin und einem PKW. Die 71-jährige

Fußgängerin wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 11.50 Uhr überquerte die 71-Jährige fußläufig von der Bockenheimer Warte

kommend die Zeppelinallee in Richtung Palmengarten. Dabei nutze sie nicht den

Fußgängerüberweg, sondern überquerte die Fahrbahn über die Grünfläche, welche an

dieser Stelle die Fahrbahnen trennt. Als eine 50-Jährige mit ihrem PKW die

Kreuzung aus Richtung Senckenberganlage kommend überquerte, kam es zum

Zusammenstoß, bei dem die Fußgängerin schwer verletzt wurde. Sie wurde mit einem

Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik verbracht.

Frankfurt – Niederursel: Schwerer Verkehrsunfall mit E-Bike – Zeugenaufruf

Frankfurt (ots) – (th) Am Samstag, den 07. Januar 2023, fanden zwei Passanten

gegen 0.20 Uhr einen schwer verletzten Fahrradfahrer auf dem Gehweg neben seinem

E-Bike liegend im Bereich des Gerhard-Hauptmann-Rings Höhe Hausnummer 20. Der

59-Jährige blutete stark und war nicht ansprechbar. Er wurde mit einem

Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Die Unfallursache sowie der

Unfallhergang sind nicht bekannt. Auch nicht, ob es sich um einen Alleinunfall

handelte, oder weitere Verkehrsteilnehmer beteiligt waren.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Personen, die

sachdienliche Angaben zur Unfallursache oder dem Unfallhergang machen können,

werden gebeten, sich bei beim 14. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 –

11400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.