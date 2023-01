Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Einbruch in Einfamilienhaus – Langen

Am Samstag, in der Zeit von 11 bis 21 Uhr, kam es in der Theodor-Heuss-Straße (einstellige Hausnummern) zu einem Einbruch. Unbekannte hebelten ein Fenster auf und durchwühlten im Anschluss alle Räume des Hauses. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld. Die Kripo hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten unter der Telefonnummer 069 8098-1234 Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Brand in Tankstelle – Dietzenbach

Am Samstag kam es um 19.40 Uhr zu einem Brand auf dem Gelände der Shell-Tankstelle in der Justus-von-Liebig-Straße. Angestellte bemerkten eine starke Rauchentwicklung in einem der Büroräume und alarmierten die Feuerwehr. Die Rettungskräfte konnten das Feuer rechtzeitig löschen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden bewegt sich in einem hohen fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen dauern an.

Autodiebe stahlen zwei Pkw – Rödermark

In der Nacht vom Freitag zum Samstag entwendeten Unbekannte im Ortsteil Ober-Roden, Geraer Straße (einstellige Hausnummer) einen dunklen Audi Kombi. In der gleichen Nacht wurde im Ortsteil Urberach, Händelstraße (einstellige Hausnummer), ein dunkler Mercedes gestohlen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 069 8098-1234.

Einbruch in Apotheke – Dreieich

In den Nachtstunden von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte in die Adler-Apotheke im Ortsteil Dreieichenhain ein. Die Langfinger verschafften sich durch ein Fenster Zutritt, durchwühlten alle Räume und stahlen Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter 069 8098-1234 entgegen.

Bereich Main-Kinzig

Brand in Kirche – Gelnhausen Meerholz

Am Samstag, gegen 16.30 Uhr, kam es zu einem Brand in der katholischen Kirche „Maria Königin“, im Gelnhausener Ortsteil Meerholz. Nach ersten Ermittlungen entzündete eine brennende Kerze die Weihnachtskrippe auf dem Altar. Dieser wurde durch das Feuer beschädigt. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.