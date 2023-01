Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis mit Fahrerwechsel Tatort: B 417, kurz vor dem Ortseingang Hünfelden-Kirberg Tatzeit: Sonntag, 08.01.2023, 03:21 Uhr

Der 24-jährige Unfallverursacher befuhr die B 417 aus Richtung Wiesbaden kommend in Richtung Limburg. Kurz vor dem Ortseingang Hünfelden-Kirberg verlor der Fahrer, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über seinen Pkw. Er prallte mit dem BMW gegen die linke Leitplanke und beschädigte diese. Anschließend tauschten Fahrer und Beifahrer die Positionen. Dies wurde durch einen Zeugen beobachtet. Das schwer beschädigte Fahrzeug wurde durch den neuen Fahrer von der Unfallstelle entfernt. Bei der Fahndung konnte das Fahrzeug in Kirberg angetroffen und beide Fahrer festgenommen werden. Es konnte festgestellt werden, dass der Unfallfahrer unter Alkoholeinfluss stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der zweite Fahrer, welcher von der Unfallstelle wegfuhr, stand ebenfalls unter Alkoholeinfluss. Es wurden zwei Blutentnahmen durchgeführt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4.500,-EUR Im Nachgang zum ersten Verkehrsunfall ereignete sich ein Folgeunfall. Ein Pkw fuhr durch die Trümmerteile auf der B 417, welche dort liegen geblieben waren. Hierbei wurde der rechte Vorderreifen beschädigt. Auch hier ist der 24-jährige Unfallflüchtige der Unfallverursacher, da er die Trümmerteile nicht weggeräumt, bzw. die Unfallstelle nicht gesichert hat. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 – 0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Tatort: 35781 Weilburg, Über dem Hainberg 11

Tatzeit: Samstag, 07.01.2023 zwischen 09:30 Uhr und 14:00 Uhr

Vermutlich beim Rangieren fuhr eine Fahrzeug gegen einen beweglichen Poller. Infolge dessen knickte dieser Poller, wie beabsichtigt, um. Dabei stieß dieser Poller einen geparkten Roller um. Der Unfallverursacher stellte den Roller wieder auf. Es entstand jedoch Sachschaden am Roller. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386 – 0 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Pkw

Tatort: 35799 Merenberg, Limburger Straße

Tatzeit: Freitag, 06.01.2023, 16:00 Uhr bis Samstag, 07.01.2023, 10:30 Uhr

Der Geschädigte parkte seinen Pkw, Cubra, silbern in der Hofeinfahrt. Am nächsten Morgen bemerkte er einen 120 cm langen Kratzer an beiden Türen der Fahrerseite. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386 – 0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch ins Außenlager eines Einkaufsmarktes Tatort: 65618 Selters-Niederselters, Am Schwimmbad 8 – Rewe-Einkaufsmarkt Tatzeit: Freitag, 06.01.2023, 22:00 Uhr bis Samstag, 07.01.2023, 05:55 Uhr

Unbekannte Täter schnitten mit einem Winkelschleifer eine Öffnung in den Stabmattenzaun eines Außenlagers des Marktes und erlangten so Zutritt. Dort wurde das Schloss des Behälters für Gasflaschen aufgebrochen und 14 Gasflaschen á 11 kg und 9 Gasflaschen á 5 kg entwendet. Es entstand ein Schaden von insgesamt 1.683,60 EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 – 0 in Verbindung zu setzen.

Verdacht der Brandstiftung in Bad Camberg

TO: 65520 Bad Camberg, Limburger Str. 61 – KiK Bekleidungsmarkt

TZ: Freitag, 06.01.2023, 23:30 Uhr

Von mehreren Zeugen wurde der Brand zweier Mülltonnen gemeldet, die unmittelbar an der Hausfassade des Kik-Marktes standen. Die Mülltonnen standen bereits im Vollbrand und wurden von der alarmierten FFW Bad Camberg gelöscht. Allerdings wurde die Hausfassade schon beschädigt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Da eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, wurden Ermittlungen von der Kriminalpolizei Limburg aufgenommen.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg, unter der Telefonnummer 06431-91400, in Verbindung zu setzen.

Im Bereich der Pst. Weilburg kam es zu keinen presserelevanten Ereignissen.