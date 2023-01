Wiesbaden: Die Polizei-News

Mit Pfefferspray besprüht,

Wiesbaden, Schiersteiner Straße, Samstag, 07.01.2023, 05:00 Uhr,

(thi) Zwei 22- und 56-jährige Wiesbadener wurde in der Nacht von Freitag auf

Samstag an einer Bushaltestelle in der Schiersteiner Straße von einem

unbekannten Täter mit Pfefferspray besprüht.

Gegen 05:00 Uhr am Samstag war der 22- Jährige mit dem Bus unterwegs und sei mit

einem Unbekannten in Streit geraten. Als der Wiesbadener an der Bushaltestelle

„Willy-Brandt-Allee“ in der Schiersteiner Straße ausstieg, soll der Täter ihn

mit Pfefferspray besprüht haben. Ein 56-jährige Busfahrer, welcher hinzugeeilt

war, soll ebenfalls Pfefferspray ins Gesicht bekommen haben. Der Unbekannte

flüchtete anschließend in Richtung Waldstraße. Beide Geschädigte konnten nach

ambulanter Behandlung durch einen Krankenwagen vor Ort entlassen werden. Der

Täter soll 1,80 Meter groß, circa 20 Jahre alt sein. Bekleidet wäre er mit einer

schwarzen Jacke mit Kapuze und einer schwarzen Hose gewesen.

Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise

unter der Rufnummer 0611 / 345 0 entgegen.

Person angefahren und geflüchtet,

Wiesbaden, Biebricher Straße, Freitag, 06.01.2023, 20:00 Uhr,

(thi) Am Freitagabend kam es in der Biebricher Straße zu einem Verkehrsunfall,

bei dem der mutmaßliche Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug einen Fußgänger

angefahren hat und dann geflüchtet sei.

Am Freitag gegen 20:00 Uhr überquerte ein 38-jähriger Mann aus Wiesbaden die

Biebricher Straße, als ein Fahrzeug, welches die Biebricher Straße aus Richtung

Wiesbadener Straße in Richtung Rheingaustraße befuhr, mit ihm kollidierte. Der

Wiesbadener wurde durch den Zusammenstoß zu Boden geschleudert und verletzt. Der

Autofahrer setzte seine Fahrt fort und flüchtete. Der 38-Jährige wurde in ein

Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer kann lediglich als männlich

beschrieben werden. Es soll sich um ein dunkles Fahrzeug mit Wiesbadener

Kennzeichen gehandelt haben.

Der Regionale Verkehrsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise

unter der Rufnummer 0611 / 345 2240 entgegen.

Mann bedroht und Geld gefordert,

Wiesbaden, Rheinstraße, Samstag, 07.01.2023, 16:45 Uhr

(ds) Am Samstagnachmittag wurde in der Rheinstraße ein Mann bedroht und die

Herausgabe von Geld gefordert. Der Geschädigte, ein 37-Jähriger aus Mainz, hielt

sich gegen 16:45 Uhr in der Rheinstraße im Bereich zur Tiefgarage Luisenplatz

auf, als eine unbekannte männliche Person auf ihn zukam, ihn am Kragen packte

und die Herausgabe von Geld forderte. Als der Mann sich weigerte, holte der

Täter einen unbekannten Gegenstand aus seiner Tasche und bedrohte den

37-Jährigen damit. Dem Geschädigten gelang es, sich vom Täter zu lösen und zu

fliehen. Der unbekannte Täter soll ca. 40 Jahre alt, 185 cm groß und schlank

gewesen sein. Er habe russisch gesprochen und trug eine graue Winterjacke und

eine graue Kappe. Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0611-345-0 bei der Kriminalpolizei

Wiesbaden zu melden.

Mehrere Autos mit Spitzhacke demoliert – Täterfestnahme, Wiesbaden-Biebrich,

Am Schloßpark u.a., Samstag 07.01.2023, 03:25 Uhr bis 04:35 Uhr

(ds) Am frühen Samstagmorgen demolierte ein 17-Jähriger mehrere Fahrzeuge in

Wiesbaden-Biebrich. Er konnte schließlich durch eine Polizeistreife festgenommen

werden. Gegen 03:30 Uhr meldeten sich mehrere Zeugen telefonisch bei der Polizei

und gaben an, dass eine Person mit einem Gegenstand massiv auf geparkte

Fahrzeuge in der Straße Am Schloßpark einschlagen würde. Dabei wurden die

Scheiben der Autos zertrümmert. Im Zuge der Fahndung durch mehrere Funkstreifen

konnte der Tatverdächtige schließlich im Schloßpark aufgegriffen und

festgenommen werden. Der 17-Jährige aus Wiesbaden führte zu diesem Zeitpunkt

eine Spitzhacke mit sich. Der junge Mann wurde zum Polizeirevier verbracht und

nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in ein psychiatrisches Krankenhaus

eingewiesen. Bis zum Berichtszeitpunkt konnten 20 beschädigte Fahrzeuge mit

einem Sachschaden in fünfstelliger Höhe festgestellt werden. Das 5.

Polizeirevier hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen.

Körperverletzung vor Lokal,

Wiesbaden, Bärenstraße, Sonntag, 08.01.2023, 00:20 Uhr

(am) Zu einer körperlichen Auseinandersetzung vor einem Lokal in der Altstadt,

bei der auch Pfefferspray eingesetzt wurde, kam es in der Nacht von Samstag auf

Sonntag.

Das Sicherheitspersonal eines Lokals in der Bärenstraße verwies gegen 00:20 Uhr

zunächst einen alkoholisierten Gast aus den Räumlichkeiten, der dort wegen

seines Verhaltens aufgefallen war. Vor dem Lokal kam es schließlich zu einer

körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 42-jährigen Mitarbeiter des

Sicherheitspersonals und einem 27 Jahre alten Mann aus dem

Rheingau-Taunus-Kreis. Der Mann soll den Türsteher angegriffen haben, so dass

sich dieser mit einem Pfefferspray zur Wehr gesetzt habe. Beide Personen

erlitten dadurch leichte Verletzungen. Nach der Aufnahme des Sachverhalts durch

eine Polizeistreife, wurde dem alkoholisierten Mann ein Platzverweis

ausgesprochen. Da er diesem nicht nachkam und deutlich alkoholisiert war, wurde

die Person in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Beide Beteiligte erwartet nun

ein entsprechendes Ermittlungsverfahren. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten,

sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in

Verbindung zu setzen.

Mehrere PKW zerkratzt,

Wiesbaden, Sonnenberg, Adalbert-Stifter-Straße, Freitag, 06.01.2023, 07:00 Uhr-

12:00 Uhr

(mw) Am Freitagvormittag zerkratzen unbekannte Täter wahllos mehrere geparkte

PKW in der Adalbert-Stifter-Straße.

In der Adalbert-Stifter-Straße in Wiesbaden Sonnenberg kam es zu mehreren

Sachbeschädigungen von ordnungsgemäß geparkten PKW mittels spitzem Gegenstand.

Bei den Fahrzeugen waren teils mehrere Türen diagonal und horizontal zerkratzt

worden. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Das 4.

Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen,

die Angaben zu dem oder den Täter/n geben können, sich unter der Telefonnummer

0611-345 2440 zu melden.

Körperverletzung vor Diskothek,

Mainz-Kastel, Peter-Sander-Straße, Sonntag, 08.01.2023, 04:05 Uhr

(am) Am frühen Sonntagmorgen kam es vor einer Diskothek im Kasteler

Gewerbegebiet zwischen einem Gast und einem Sicherheitsmitarbeiter zu einer

Körperverletzung, wobei der Gast geschlagen und getreten wurde.

Gegen 04:05 Uhr geriet ein 24-jähriger Wiesbadener, der sich als Gast in der

Diskothek aufhielt, zunächst in einen verbalen Streit mit einem 39 Jahre alten

Mitarbeiter der Security der Diskothek. Im weiteren Verlauf des Streits soll der

Sicherheitsmitarbeiter, nach Zeugenangaben, dem Gast zunächst mit der Faust in

das Gesicht geschlagen haben, wodurch dieser zu Boden fiel. Weiterhin soll der

Täter auf das am Boden liegende Opfer eingetreten haben. Nur durch das

Eingreifen von weiteren Personen, konnte der Täter von weiteren Angriffen

abgehalten werden. Durch die Schläge und Tritte erlitt der Geschädigte eine

Kopfplatzwunde, die in einem Krankenhaus versorgt werden musste. Der Täter

konnte noch vor Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte flüchten. Das 2.

Polizeirevier hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und

Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 zu melden.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus Wiesbaden-Naurod, Lilienstraße

Samstag, 07.01.2023, zw. 16:45 Uhr und 18:48 Uhr

(am) Am frühen Samstagabend versuchten Einbrecher in ein Einfamilienhaus in

Wiesbaden-Naurod einzubrechen. Während der 2-stündigen Abwesenheit der

Hausbewohner drangen der oder die Täter über das Grundstück zur Terrasse des

Hauses vor. Dort versuchte man die Terrassentüre aufzuhebeln und den Glaseinsatz

der Türe einzuschlagen. Da beides misslang, ließen die Täter von ihrem Vorhaben

ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden in Höhe von

ca. 800,- EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in dem Fall. Wer in dem

genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf die

Täter geben kann, bittet die Polizei sich mit dem 4. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung setzen.

Wohnungseinbrüche

Wiesbaden, Kappenbergweg und Im Hopfengarten 20.12.2022 bis 07.01.23 und

Samstag, 07.01.2023, 15:30 bis 17:30 Uhr

(am) im genannten Zeitraum kam es zu zwei Wohnungseinbrüchen durch unbekannte

Täter. Im Kappenbergweg hebelten die Täter ein Fenster im rückwärtigen Bereich

des Hauses auf, stiegen durch dieses ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es

wurden mehrere Kunstgegenstände entwendet, bevor man das Haus wieder durch das

Fenster verließ und flüchtete. Im Hopfengarten drangen Einbrecher über den

Garten zur Rückseite des Gebäudes vor. Mit einer angestellten Leiter gelangten

die Täter auf einen Balkon, wo man sich über eine Balkontüre Zutritt zur Wohnung

verschaffte und anschließend die Räume durchsuchte. Mit bisher nicht bekannten

Diebesgut verließen die Einbrecher wieder die Wohnung. In beiden Fällen ist die

Höhe des Sach- und Diebstahlsschaden noch nicht genau bekannt. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter

der Telefonnummer (0611) 345-0.

Gemeinsame Kontrollen „Sicheres Wiesbaden“ Wiesbaden Freitag, 06.01.2023,

19:00 Uhr bis Samstag, 07.01.2023, 02:30 Uhr

(am) In der Nacht von Freitag auf Samstag führten die Stadtpolizei und die

Landespolizei wieder gemeinsame Kontrollen im Rahmen der Konzeption „Sicheres

Wiesbaden“ durch. Die Schwerpunkte der Überwachung lagen im Bereich der

Waffenverbotszone, dem Kranzplatz, dem Platz der deutschen Einheit und der

Rheinstraße. An den Örtlichkeiten waren die Einsatzkräfte präsent, um möglichen

Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar

zu sein. Daneben wurden mehrere Kontrollen von auffälligen Gruppen durchgeführt.

In einem Fall wurde ein Pfefferspray präventiv sichergestellt. Stadt und Polizei

werden weiterhin eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt

präsent und ansprechbar sein.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Bad Schwalbach (ots) – Pkw-Brand

Brandort: B 417, Gemarkung 65232 Taunusstein Brandzeit: Freitag, 06.01.2023,

14.49 Uhr Am Freitagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 417 zwischen der

Siedlung Platte und der Abfahrt nach Wehen zu einem Brand eines Pkw. Eine

36-jährige Bochumerin befuhr, gemeinsam mit ihrer Familie, in ihrem BMW die

Bundesstraße 417 aus Richtung Wiesbaden kommend. Kurz nach der Abfahrt Wehen

wurde die Frau von einem hinter ihr fahrenden 27-jährigen Mann aus Frankfurt mit

Lichthupe darauf aufmerksam gemacht, dass Rauch aus dem Kofferraum des BMW kam.

Die Autofahrerin hielt ihr Auto rechts am Waldrand an und verließ mit den

Insassen das Fahrzeug. Kurz darauf stand der BMW in Flammen. Durch die

herbeigerufene Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. An dem BMW entstand

Totalschaden. Der 27-jährige Mitteiler agierte noch an der Brandstelle als

Ersthelfer und half der Familie und auch bei dem Versuch den Brand zu löschen.

Durch die Rauchentwicklung am Schadensort musste der Ersthelfer nach Eintreffen

der Feuerwehr erstversorgt und anschließend im Krankenhaus untersucht werden.

Der BMW wurde abgeschleppt. Die Straßemeisterei wurde informiert, um die

Fahrbahn zu begutachten. Die Bundesstraße war für ca 1 Stunde gesperrt. Der

Verkehr wurde durch die Polizei umgeleitet.

Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss

Tatort: 65343 Eltville, Erbacher Straße, Tatzeit: Samstag 13:00 – 15:15 Uhr Am

Samstagnachmittag wurden durch Beamte der Polizeistation Eltville zwei junge

Verkehrsteilnehmer im Bereich der Erbacher Straße kontrolliert. Zunächst wurde

ein 20-jähriger Mann aus Walluf mit seinem PKW angehalten. Während der Kontrolle

ergaben sich Hinweise auf einen vorangegangenen Drogenkonsum, welcher durch

einen Test bestätigt werden konnte. Der Mann wurde zum Zwecke der Blutentnahme

auf die Polizeistation in Eltville verbracht. Im Anschluss an die Blutentnahme

wurde der Mann wieder entlassen.

Kurze Zeit später konnte, ebenfalls in der Erbacher Straße, ein 22-jähriger

Eltviller auf einem E-Scooter kontrolliert werden. Sein Verhalten deutete auch

auf einen vorhergehenden Drogenkonsum hin, was auch hier ein durchgeführter Test

bestätigte. Dementsprechend wurde auch der 22-jährige auf die Polizeistation

verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der 22-jährige konnte nach

Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Hause gehen.

Beide jungen Männer müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.