Zusammenstoß zwischen Pedelec und Transporter

Kuhardt (ots) – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagmittag 07.01.2023 gegen 14:30 Uhr in der Hauptstraße. Ein 83-jähriger Pedelec-Fahrer aus dem Landkreis Germersheim kollidierte aus bislang ungeklärten Gründen mit dem Außenspiegel eines Transporters. Der 83-jährige stürzte zu Boden und erlitt schwere Kopfverletzungen. Einen Schutzhelm trug der Mann zum Unfallzeitpunkt nicht.

Mit einem Rettungshubschrauber wurde er nach der Erstversorgung in eine Unfallklink geflogen und dort behandelt. Nach aktueller Erkenntnisse besteht für ihn keine Lebensgefahr mehr.

Gegen den 34-jährigen Fahrer des Transporters wurde eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Zum Unfallzeitpunkt stand er nicht unter Alkoholeinfluss. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Die Polizei Germersheim nimmt die Ermittlungen auf. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Kandel (ots) – Am 07.01.2023 kam es in Kandel in der Saarstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein 49-jähriger Mann befuhr gegen 23:00 Uhr mit seinem PKW die Straße „Am Höhenweg“ und beabsichtigte links in die Saarstraße einzufahren. Beim Abbiegen übersah er den vorfahrtsberechtigten Kleinkraftradfahrer und seine schwangere Sozia.

Der Kleinkraftradfahrer erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen am Bein, seine schwangere Ehefrau klagte über Schmerzen am Körper. Beide Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeuge entstand Totalschaden.

Verkehrsunfall mit hohem Schaden und zwei Leichtverletzten

Germersheim (ots) – Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von 45.000 Euro waren das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitag 06.01.2023 gegen 14:15 Uhr im Bereich der Königsberger Straße/Ecke Blumenstraße ereignete. Der vermeintliche Verursacher missachtete die Vorfahrtsregelung und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem anderen Unfallbeteiligten.

Vor Ort klagten die Fahrzeuginsassen über Schmerzen, weswegen sie medizinisch versorgt werden mussten. Beide PKW erlitten einen Totalschaden und wurden abgeschleppt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste zudem noch die Feuerwehr hinzugezogen werden. Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu keinerlei Verkehrsbehinderungen.

Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

Wörth (ots) – Am Freitag 06.01.2022 kam es im Verlauf des Vormittags in der Gartenstraße in Maximiliansau zu einem Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Verursacher touchierte beim Vorbeifahren oder beim Ein/Ausparken den Kotflügel eines in der Gartenstraße abgestellten PKW und verursachte hierbei einen Schaden von ca. 2.000 EUR.

Aufgrund des Schadensbildes könnte es sei bei dem Verursacher um ein Lieferfahrzeug handeln. Zeugenhinweise in der Angelegenheit werden gerne von der Polizei Wörth unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de entgegen genommen.

Diebstahl von Kraftstoffen

Germersheim (ots) – Einen Schaden von etwa 600 Euro verursachten bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 05.01.2023, 16:30 Uhr und 06.01.2023, 07:30 Uhr, nachdem sie an einem auf dem Aldi-Parkplatz abgestellten LKW etwa 300 Liter Diesel abzogen.

Dies geschah vermutlich mittels eines Schlauchs. Nach erfolgter Spurensicherung am Fahrzeug erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung.