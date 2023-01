Streitigkeiten und Raub im Friedenspark

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Freitag 06.01.2023 gegen 14:45 Uhr, kam es im Friedenspark im Bereich der Skateanlage zu Streitigkeiten zwischen mehreren Jugendlichen. Einem 13-jährigen Ludwigshafener wurde hierbei gewaltsam Bargeld (5 Euro) aus einer getragenen Bauchtasche entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter Tel: 0621-9632222 zu melden.

Ingewahrsamnahme nach Beleidigung

Ludwigshafen-Stadtmitte (ots) – Nachdem ein 35-jähriger Ludwigshafener am Sonntag 08.01.2023 gegen 03:15 Uhr, aus einer Diskothek am Berliner Platz verwiesen wurde, konnte dieser durch eine Polizeistreife dabei festgestellt werden, als er gegen einen Fahrkartenautomaten urinierte. Auf seine Verhalten angesprochen, reagierte der Mann direkt verbal aggressiv und beleidigte die eingesetzten Beamten mit diversen Schimpfwörtern.

Da sich der Mann nicht beruhigen wollte und nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurde er dem Polizeigewahrsam zugeführt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung, sowie die Kosten für die Übernachtung in der polizeilichen Gewahrsamseinrichtung.

Widerstand geleistet

Ludwigshafen-Berliner Platz (ots) – Nachdem ein 27-Jähriger aus Mannheim am Samstag 07.01.2023 gegen 0:30 Uhr zunächst eine größere Personengruppe am Berliner Platz verbal provozierte, sollte dieser durch eine Polizeistreife einer Personenkontrolle unterzogen werden. Der Mann versuchte sich zunächst fluchtartig der Kontrolle zu entziehen, jedoch konnte er durch die Beamten eingeholt und festgehalten werden.

Zur Identitätsfeststellung sollte der Mann erkennungsdienstlich behandelt werden. Hierbei und bei der anschließenden Ingewahrsamnahme leistete der Mann mehrmals Widerstand, wodurch eine Beamtin leicht am Daumen verletzt wurde.

Der Mann verbrachte die restliche Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizei. Ihn erwartet eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Freitag 06.01.2023 gegen 07 Uhr, kam es in der Carl-Bosch-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und der Straßenbahn Linie 8. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug in das Gleisbett geschoben.

Dessen 29-jähriger Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 30.000-40.000 Euro.

Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden.

Diebstahl von Zaunelementen

Ludwigshafen (ots) – Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Donnerstag 09.00 Uhr bis Freitag 11.00 Uhr in der Nachtweide 4 Elemente eines Doppelstabmattenzaunes inklusive der dazugehörigen Befestigungsstangen.

Eine Zeugin sah am Freitagmorgen gegen 07.00 Uhr einen weißen Kastenwagen bei diesem Gelände, welcher den Zaun anleuchtete. Hinweise auf diesen Wagen nimmt die Polizei Speyer unter Telefon: 06232/1370 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.