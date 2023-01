Suche nach Unfall beteiligtem Kind

Schifferstadt (ots) – Am Freitag 06.01.2023 gegen 14:22 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Otto-Ditscher-Straße. Hierbei fuhr ein ca. 5-6 Jahre alter Junge mit seinem Fahrrad von einem Seitenweg (Fußgängerbrücke zwischen Thomas-Nast-Straße und Otto-Ditscher-Straße) ohne auf den Verkehr zu achten auf die Otto-Ditscher-Straße und stieß dort gegen einen vorbeirollenden Pkw. Der Junge sei nicht gestürzt und blieb scheinbar unverletzt.

Auf Ansprache durch die Pkw-Fahrerin sei der Junge weiter in die Max-Liebermann-Straße gefahren, ohne vorher seinen Namen zu nennen. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. Ob der Junge tatsächlich unverletzt und sein Fahrrad ohne Schaden blieb ist bislang unklar.

Der Junge trug eine grün-grau-karierte Jacke, dunkle Hosen und hatte kurzes blondes Haar.

Etwaige Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schifferstadt, Tel: 06235-4950 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Schifferstadt (ots) – Eine Anwohnerin der Straße „Im Bachgarten“ stellte am Freitagmorgen 07.01.2023, mehrere Hebelmarken an einem Fenster und an der Terrassentür ihres Anwesens fest. Sie gab an, dass sie am Vortag gegen 15:00 Uhr das Haus verlassen habe und am späten Abend zurückgekehrt sei. Heute Morgen hätte sie die Hebelmarken bemerkt.

Den Tätern ist es nicht gelungen in das Anwesen einzudringen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235/4950 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Diebstahl von Fallrohren

Hochdorf-Assenheim (ots) – Am 07.01.2023 wurde der Polizeiinspektion Schifferstadt der Diebstahl von zehn Fallrohren gemeldet. Vor Ort, an der Handballhalle des TV Hochdorf, konnte festgestellt werden, dass Unbekannte im Zeitraum 02.01.2023 bis 06.01.2023 insgesamt 10 Fallrohre aus Kupfer, mit einer Länge von je 6,2 Metern entwendet hatten.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235/4950 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Auf E-Scooter mit Alkohol

Dudenhofen (ots) – Der 26-jährige Fahrer eines E-Scooter wurde am Freitag um 23.55 Uhr in der Harthauser Straße von der Polizeistreife einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,18 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Einbruch in Einfamilienhaus

Dudenhofen (ots) – Am Samstag 07.01.2023 zwischen 17-22.00 Uhr, wurde durch Aufhebeln der Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Eichendorffstraße eingebrochen. Entwendet wurde Schmuck.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich nimmt die Polizei Speyer unter der Tel.-Nr. 06232/1370 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.