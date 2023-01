Unfall im Gegenverkehr

Speyer (ots) – Der 59-jährige Fahrer eines PKW Opel geriet am Freitag 06.01.2023 gegen 18.20 Uhr auf der B39 Höhe Vogelgesang, als er wegen eines Mobiltelefons kurz abgelenkt war, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit einem PKW Renault, welcher sich um 180 Grad drehte und zum Stehen kam.

Der nachfolgende 62-jährige Mercedes-Fahrer wich dem Renault aus, kollidierte jedoch hierbei frontal mit dem PKW Opel. Der Fahrer des Mercedes sowie die beiden 55- und 57-jährigen Insassen des Renaults kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf ca. 45.000 Euro geschätzt. Die B39 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der drei Fahrzeuge für eineinhalb Stunden voll gesperrt werden.

Unfallflucht

Speyer (ots) – Am Freitag 06.01.2023 um 07.47 Uhr kam es am Ortseingang Speyer B39/Dudenhofer Straße bei einem Rückstau an der Ampel bei der Anschlussstelle zur B9 Richtung Ludwigshafen zu einem Auffahrunfall, bei welchem ein schwarzer PKW VW Golf einen wartenden PKW VW Golf beim Vorbeifahren schrammte und dann auf die B9 Richtung Ludwigshafen fuhr.

Der flüchtige VW Golf müsste auf der Beifahrerseite beschädigt sein. Der Fremdschaden beträgt ca. 500 Euro. Hinweise auf diesen schwarzen VW Golf nimmt die Polizei Speyer unter Telefon: 06232/1370 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots) – Ein 17-jähriger Radfahrer befuhr am Freitag 06.01.2023 um 19.30 Uhr die Große Pfaffengasse in Richtung Herdstraße. Ein 33-jähriger Fahrer eines PKW Skoda fuhr in Höhe Kaiserdomgymnasium aus Sicht des Radfahrers von rechts auf die Fahrbahn und übersah diesen. Es kam zur Kollision, wobei der Radfahrer auf die Windschutzscheibe des PKW stürzte.

Ein Atemalkoholtest bei Radfahrer ergab einen Wert von 0,5 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Eine weitere ärztliche Behandlung war nicht mehr erforderlich. Das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Speyer (ots) – Während der Streifenfahrt am Samstag um Mitternacht, wollte eine Polizeistreife 2 Personen an der B39 zwischen Speyer und Dudenhofen kontrollieren, die sich verdächtig hinter den Schutzplanken verhielten. Die Personen flüchteten auf den angrenzenden Feldweg, wurden jedoch von den Beamten eingeholt und festgesetzt.

Es stellte sich heraus, dass die beiden Jungs im Alter von 15 Jahren gerade dabei waren, Graffitis auf die Schutzplanken zu sprühen. Bei der Durchsuchung der Personen wurden auch entsprechende Spraydosen gefunden. Gegen die beiden wurde ein Strafverfahren eingeleitet.