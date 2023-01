Landau: Die Polizei-News

Sachbeschädigung im Südpark (siehe Foto)

Landau (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 08.01.2023 kam es im ehemaligen Landesgartenschaugelände, im Bereich des Skaterparks, zu mehreren Sachbeschädigungen an Baumumrandungspfählen. Insgesamt wurden 7 Umrandungen in diesem Bereich beschädigt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.200 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Glück im Unglück

Landau (ots) – Als eine 42jährige Landauerin am Mittag des 06.01.2023 in ihre Wohnung zurückkehrte, fand sie diese in stark verrauchtem Zustand vor. Die hinzugezogene Feuerwehr konnte als Ursache einen auf dem Herd vergessenen Topf feststellen. Glücklicherweise entstand weder Personen noch Gebäudeschaden, sodass alle Beteiligten mit dem Schrecken davonkamen.

Dreiste Ladendiebe gefasst

Landau (ots) – Am Freitagabend konnten durch den Ladendetektiv eines Landauer Supermarkts 3 Heranwachsende aus Landau dabei beobachtet werden, wie sie verschiedene Essenspackungen aufrissen und die darin enthaltenen Lebensmittel aßen. Die leeren Verpackungen legten sie anschließend zurück in die Auslage und passierten den Kassenbereich ohne die Absicht, die verzehrte Ware zu bezahlen.

Auf die Tat angesprochen reagierten sie aggressiv und beleidigten einen eingesetzten Polizeibeamten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 10 Euro. Das Trio muss sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.

Diebstahl von Brennholz

Landau (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 22.12. und dem 25.12.2022, wurde ca. ein Raummeter Brennholz von einer Wiese im Bereich der L542 entwendet. Die Wiese ist grundsätzlich frei zugänglich, das Holz war jedoch durch einen Maschendraht gesichert.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 150EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Landau (ots) – In der Horststraße wurde gestern durch Landauer Polizisten ein 20-jähriger Mann mit seinem Auto kontrolliert. Hierbei konnten Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung erlangt werden, weshalb dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen und eine entsprechendes Verfahren eingeleitet wurde.