Tragischer Reitunfall im Modautal

Modautal (ots) – Nach den Einsatzmaßnahmen in Zusammenhang mit der Suche nach einer vermissten Reiterin im Modautal in der Nacht vom 06.01.2023, haben sich besorgte Bürger an die Polizei gewandt, welche die Suchmaßnahmen gerne aktiv unterstützt hätten. Die Einsatzleitung des Polizeipräsidiums Südhessen hatte bewusst auf den Einsatz von zahlreichen Freiwilligen verzichtet.

Zum besseren Verständnis möchten wir unsere Maßnahmen kurz erläutern: Wir können die Sorgen und Fragen der Bürger gut nachvollziehen. Auch wir bedauern diesen tragischen Unfall sehr. Bis zuletzt hatten wir alle gehofft, die junge Reiterin zu finden und ihr noch helfen zu können. Auch für die Einsatzkräfte stellt ein solcher Ausgang einer Vermisstensuche eine nicht alltägliche und sehr belastende Situation dar.

Nach dem Eingang der Vermisstenmeldung hat die Polizei umgehend Maßnahmen zur Ortung der Reiterin initiiert und umfangreiche Suchmaßnahmen gestartet. Diese wurden in der Folge durch die Freiwilligen Feuerwehren sowie eine Rettungshundestaffel mit Fährtensuchhunden für vermisste Menschen unterstützt.

Dem Einsatz des Polizeihubschraubers kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu. Mit Hilfe von einer Wärmebildkamera können gerade in den Abend- und Nachtstunden große Bereiche abgesucht werden. Durch eine Handyortung konnten wir den Suchbereich eingrenzen und dort gezielt suchen. Mit Hilfe des Hubschraubers konnte in diesem Bereich das Pferd der Reiterin gefunden werden. Wie sich herausstellte, befand sich das Handy am Sattel und leider nicht bei der Reiterin.

Im Zuge der Suchmaßnahmen war in diesem sehr unwegsamen Gelände parallel zu weiteren Einsatzkräften im Wald weiterhin der Polizeihubschrauber eingesetzt.

Für den Erfolg der Suchaktion waren koordinierte, aufeinander abgestimmte Maßnahmen zwischen den verschiedenen Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr, den Fährtensuchhunden für vermisste Menschen, dem Einsatz einer Drohne mit Wärmebildkamera und des Polizeihubschraubers unerlässlich.

Insbesondere der Einsatz der Wärmebildkameras erfordert ein koordiniertes und abgestimmtes Vorgehen, da die Piloten sonst unzählige Wärmequellen und hierzu zählt jede Person, die in diesem Waldbereich unterwegs ist, ausfindig gemacht hätten. Eine Unterscheidung zwischen der Vermissten und den Suchenden wäre nicht mehr möglich gewesen und hätte wiederum Einsatzkräfte gebunden und zur Verzögerungen der eigentlichen Suche geführt.

Parallel zu den Suchmaßnahmen im Wald, hatte die Polizei mit Hilfe des aufgefundenen Handys bereits weitere Maßnahmen getroffen, um die Strecke, die die Reiterin zurückgelegt hatte, nachzuverfolgen. In diesem Zusammenhang konnten ebenfalls gute Anhaltspunkte erlangt werden, wo sich die Reiterin befinden könnte. Im Rahmen der gezielten Absuche wurde sie dort letztlich gefunden.

Auch wenn sich viele Freiwillige gerne aktiv an der Suche beteiligt hätten, so haben die Bürger uns durch Ihr Verhalten und Ihre insatzbereitschaft sehr unterstützt. Dafür sind wir allen Bürgern sehr dankbar!

Das Polizeipräsidium Südhessen bedankt sich in diesem Zusammenhang bei allen beteiligten Einsatzkräften, die die Suchaktion unterstützt haben.

Darmstadt

Frau mit Messer verletzt – Täter festgenommen

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Am frühen Sonntag 08.01.2023 gegen 05:45 Uhr wurde die Polizei wegen Streitigkeiten in die Walther-Rathenau-Straße in Eberstadt gerufen. Ein 46-jährige Frau hatte mitgeteilt, dass ein 28-jähriger Bekannter ihre Wohnung nicht verlassen möchte. Die ersten eintreffenden Kräfte wurden vom Balkon der Wohnung mit Steinen und anderen Gegenständen beworfen. Hierbei wurde niemand verletzt.

Anschließend kletterte der Mann vom Balkon, beschädigte eine Scheibe des Wohnhauses und die Scheibe eines Funkwagens und flüchtete mit dem Fahrrad. Es stellte sich heraus, dass er die Frau zuvor an den Fingern mit einem Messer leicht verletzt hatte.

Im Rahmen von umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann gegen 09:00 Uhr in der Pfungstädter Straße in Eberstadt gesichtet werden. Er flüchtete sich auf eine kleine Insel im Bereich der Modau und wurde dort festgenommen. Im Rahmen der Fahndung wurde auch ein Hubschrauber der Polizeifliegerstaffel eingesetzt. Die Ermittlungen übernimmt die zuständige Darmstädter Kriminalpolizei.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinwirkung, Fahndungserfolg in Darmstadt

Dossenheim/Darmstadt (ots) – Am Samstag 07.01.2023 gegen 05:00 Uhr kam es im Bereich der AS Dossenheim auf der A 5 zu einer Verkehrsunfallflucht. Zu dem flüchtigen dunklen Pkw war lediglich ein Teilkennzeichen bekannt. Eine Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen beteiligte sich an der Fahndung nach dem Pkw.

Gegen 05:40 Uhr parkte vor der Polizeiautobahnstation in Darmstadt ein dunkler Pkw, der Fahrer stieg aus und urinierte gegen das Gebüsch direkt vor den Augen der Polizeibeamten hiesiger Polizeiautobahnstation.

Schnell stellte sich heraus, dass es sich hierbei um den gesuchten PKW handelt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 53-jährigen Fahrzeugführer ergab einen Wert 1,50 Promille. Der Fahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Unfallflucht auf Kundenparkplatz mit hohem Sachschaden

Groß-Umstadt (ots) – – Am Freitag (06.01.) kam es in Groß-Umstadt, Albert-Einstein-Straße, auf einem Kundenparkplatz für mehrere Einkaufsmärkte, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein roter Nissan Micra beschädigt. Das Auto wurde in der Zeit von 14:50 Uhr bis 15:10 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als die Fahrzeugführerin zu ihrem PKW zurückkam, stellte sie eine frische Beschädigung an der linken Fahrzeugseite fest.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der u.g. Telefonnummer zu melden.

Groß-Gerau

Verkehrsunfallflucht

Groß-Gerau (ots) – Im Zeitraum von Mittwoch den 04.01.2023 18:00 Uhr bis Donnerstag 05.01.2023 07:30 Uhr, kam es in Groß-Gerau in der Straße Am Römerhof, Höhe der Hausnummer 28, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein weißer VW Golf am linken Außenspiegel beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen und ohne den Unfall zu melden. Der Schaden an geparkten Pkw beläuft sich auf ca. 300 EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Groß-Gerau zu melden.

Kreis Bergstraße

Verkehrsunfall Personenschaden Lorscher Weg/L3111

Viernheim (ots) – Am Samstag den 07.01.2023 um 14:55 Uhr wurde durch unbeteiligten Zeugen ein Verkehrsunfall auf dem Lorscher Weg in Richtung Viernheim auf Höhe des Kletterwaldes Viernheim gemeldet. Laut den Zeugenaussagen sei das aus Richtung Lampertheim über die L3111 kommende Fahrzeug bereits über eine längere Strecke Schlangenlinien gefahren.

Als dieses auf den Lorscher Weg in Richtung Viernheim abbog überfuhr das Fahrzeug ein Stoppschild und fuhr im weiterem Verlauf des Lorscher Wegs mehrfach nach rechts in den Grünstreifen. Im bereich des Kletterwaldes Viernheim fuhr das Fahrzeug nach rechts gegen einen Baum.

Die 34-jährige Fahrerin aus Lampertheim sowie ihr 35-jähriger Beifahrer aus Mannheim konnten aus dem Fahrzeug gerettet werden und wurden aufgrund des Unfallherganges leicht verletzt in ein Klinikum nach Mannheim verbracht.

Aufgrund von mehreren Hinweisen stand die Fahrerin in Verdacht unter Einfluss von Alkohol das Fahrzeug geführt zu haben. Ein positiver Atemalkoholtest bestätigte die Hinweise, weswegen eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Lorscher Weg war aufgrund der Rettungsmaßnahmen kurzzeitig voll gesperrt.

Odenwaldkreis

Poller beschädigt

Fränkisch-Crumbach (ots) – Zwischen Montag (19.12.) und Mittwoch (21.12) wurde in der Lichtenberger Straße ein Metallpoller augenscheinlich angefahren und unfallbeschädigt zurückgelassen. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 200 Euro.

Wer konnte den Vorfall beobachten oder kann Hinweise zu dem Unfallverursacher geben? Hinweise hierzu bitte an die Polizeistation Erbach melden. Telefon: 06062 / 953-0.

Zeugen für Verkehrsunfallflucht gesucht

Oberzent (ots) – In der Raubacher Straße wurde am Montag (26.12.) gegen 14.45 Uhr ein grauer Renault KADJAR beschädigt. Der aktuell noch unbekannte Unfallverursacher kam aus Richtung Ober-Schönmattenwag in Richtung Hinterbach und beschädigte in der Ortsdurchfahrt Raubach einen entgegenkommenden Renault. Anschließend entfernte sich der Verursacher ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen unerlaubt vom Unfallort.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Die Polizei in Erbach ermittelt und fragt: Wer konnte den Vorfall beobachten oder kann Hinweise zu den Unfallbeteiligten geben? Alle sachdienlichen Hinweise werden von den Beamten unter der Rufnummer 06062/9530 entgegengenommen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen