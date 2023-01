Heidelberg-Altstadt (ots) – Am frühen Samstag 07.01.2023 waren gegen 04:35 Uhr ein 24-jähriger junger Mann und seine weibliche 24-jährige Begleitung, in der Heidelberger Altstadt/Bereich Unteren Straße unterwegs. Auf Höhe der Bussemergasse trafen sie auf 2 Männer, die unaufgefordert an die weibliche Begleitung herantraten und versuchten sie zu küssen. Diesem aufdringlichen Angriff konnten die Beiden noch abwehren.

Kurze Zeit später trafen sie im Bereich Dreikönigstraße/Lauerstraße, wieder aufeinander. Hier gingen die beiden Männer sofort aggressiv auf das Pärchen los, schlugen mehrfach auf den 24-jährigen Mann ein und sprühten beiden Pfefferspray ins Gesicht. Danach flüchteten die Täter in Richtung der Unteren Straße.

Der 24-jährige Mann und seine weibliche Begleitung mussten ambulant durch den Rettungsdienst versorgt werden.

Täterbeschreibung:

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Angaben zur Sache machen können, werden gebeten sich telefonisch mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Nummer 06221-18570 in Verbindung zu setzen.