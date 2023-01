Einbrecher unterwegs

Edenkoben, Maikammer, Kirrweiler (ots) – In der Nacht von 06.01. auf 07.01.2023 waren im Zuständigkeitsbereich der Polizei Edenkoben Einbrecher unterwegs. Bis zum Berichtszeitpunkt wurden der Polizei 4 Einbrüche in Gewerbebetriebe in Edenkoben, Maikammer und Kirrweiler gemeldet.

In Edenkoben suchten die Einbrecher 2 Friseursalons, einen in der Weinstraße und einen in der Luitpoldstraße, auf, in Maikammer traf es ein Geschäft für Geschenkeartikel in der Weinstraße Nord und in Kirrweiler eine Bäckerei in der Hauptstraße.

Der entstandene Sachschaden durch die Aufbrüche und die Höhe der gesamten Diebesbeute ist noch Bestandteil der Ermittlungen, dürfte jedoch im fünfstelligen Bereich liegen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird dringend gebeten, sich mit der Edenkobener Polizei 06323/9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Anlieger?

Edesheim (ots) – Auch am Sonntag 08.01.2023 führte die Polizei eine Schwerpunktkontrolle im Edesheimer Wohngebiet mit den Straßenzügen „In den Elfmorgen“ bis „An der Blenk“ durch, da auch diese Straßen aufgrund der bestehenden innerörtlichen Baustelle nur Anliegerverkehr vorbehalten ist. Alle anderen Verkehrsteilnehmer müssen die ausgeschilderte Umleitung nutzen.

Innerhalb von nur 30 Minuten mussten erneut 6 Fahrer ein Verwarnungsgeld bezahlen, weil sie sich nicht an die Beschilderung hielten und den Ortsbereich ohne Anlieger zu sein verbotswidrig befuhren.

Edesheim (ots) – Diese Frage mussten sich am Samstagvormittag 07.01.2023 alle Fahrzeugführer gefallen lassen, die im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Straße „In den Elfmorgen“ kontrolliert wurden. Aufgrund der innerorts bestehenden Baustelle ist ein Großteil von Edesheim aktuell nur für Anlieger freigegeben. Alle anderen Verkehrsteilnehmer müssen die ausgeschilderte Umleitung nutzen.

Innerhalb von 45 Minuten mussten 9 Fahrer ein Verwarnungsgeld bezahlen, weil sie sich nicht an die Beschilderung hielten und den Ortsbereich ohne Anlieger zu sein verbotswidrig befuhren. Die Polizei Edenkoben wird in den nächsten Tagen weiterhin kontrollieren.

Fünfter Einbruchsdiebstahl

Edenkoben (ots) – Als fünfte Tat in derselben Nacht (von Freitag auf Samstag) wurde der Edenkobener am Abend des Samstags noch ein Einbruch in ein Restaurant in der Weinstraße mitgeteilt. Auch hier entstand erheblicher Sachschaden an der Eingangstür durch die brachiale Vorgehensweise der Täter, weiterhin wurde ein vierstelliger Bargeldbetrag entwendet.

Es werden weiterhin Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich mit der Edenkobener Polizei (06323 – 9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.