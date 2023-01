Aggressive Kneipengäste

Kaiserslautern (ots) – Zwei junge Männer beschäftigten am späten Freitagabend mit ihrem aggressiven Verhalten zunächst die Security einer Kaiserslauterer Musikkneipe und später die Polizei. Die beiden 20 und 29 Jahre alten Gäste verhielten sich in der Gaststätte aus Sicht des Sicherheitspersonals ungemessen und sollten das Lokal verlassen. Hierbei kam es zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Männern und der Security, woraufhin die Polizei verständigt wurde.

Beide Männer waren erheblich alkoholisiert. Trotzdem konnte die Polizei den Streit vor Ort zunächst schlichten. Dem älteren Lokalbesucher wurde ein Platzverweis erteilt und der Jüngere wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen sowie polizeilicher Begleitung in ein Krankhaus verbracht. Dort war der Mann allerdings weiterhin aggressiv, bedrohte verbal die Polizeibeamten und griff diese körperlich an. Letztendlich konnte er doch beruhigt werden.

Sein vorheriger Kneipenbegleiter war allerdings weniger einsichtig. Er erschien freiwillig beim Krankenhaus und wollte offensichtlich seinem Bekannten Beistand leisten. Dabei verhielt er sich aber außergewöhnlich aggressiv und griff neben Beleidigungen und Bedrohungen die Polizeibeamten tätlich an.

Er musste schließlich zum Altstadtrevier verbracht werden, wo zur Feststellung der Schuldfähigkeit die Entnahme einer Blutprobe erfolgte. Beide Männer erwarten nun mehrere Strafanzeigen.|re

Mehrere alkoholisierte Fahrzeugführer

Kaiserslautern (ots) – Auch im neuen Jahr überprüft die Polizei die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer. Alleine in der Nacht von Samstag auf Sonntag 08.01.2023 mussten die beiden Stadtinspektionen 6x wegen alkoholisierten Fahrzeugführern einschreiten.

In einem Fall blieb der Verkehrsteilnehmer noch unmittelbar knapp unter dem Grenzwert für folgenlose Alkoholfahrten von 0,5 Promille. Der 30-Jährige aus dem Landkreis musste aber schließlich seine Bekannte weiterfahren lassen.

Ein 42-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis fiel den Polizeibeamten in der Mannheimer Straße auf, weil sein Beifahrer während der Verkehrskontrolle einen Gegenstand unter das Fahrzeug warf. Hierbei handelte es sich letztendlich um Betäubungsmittel. Der Fahrzeugführer hatte ebenfalls offensichtlich mit Drogen zu tun und war auffällig. Zur abschließenden Überprüfung wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Beide Männer erwartet ein Verfahren.

Im Stadtgebiet selbst fielen weiterhin noch 3 Autofahrer auf. Gegen einen 26-Jährigen wurde wegen seiner 0,83 Promille ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Zwei weitere Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Strafverfahren rechnen. Ein 25-Jähriger wurde mit 1,52 Promille Atemalkohol erwischt.

Auch im Landkreis kontrollierte die Polizei. In Olsbrücken stellten die Polizeibeamten einen 60-jährigen alkoholisierten Autofahrer fest. Bei diesem ergab der Atemtest 1,10 Promille. Er wirkte sogar desorientiert und musste sich an seinem Fahrzeug festhalten. Neben dem Strafverfahren droht dem Mann auch noch der Entzug seiner Fahrerlaubnis.

Insgesamt leiteten die Stadtinspektionen am Samstagnacht wegen alkoholisierten Verkehrsteilnehmern 3 Strafverfahren und 2 Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Mehrere Fahrzeugschlüssel und Führerscheine wurden sichergestellt.

Verzichten Sie am besten nach dem Konsum alkoholischer Getränke, zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer, ganz auf das Führen von Kraftfahrzeugen.

Einbruchsdiebstähle in Kleingartenanlage

Kaiserslautern (ots) – Im Laufe der letzten Woche trieben Einbrecher in der Kleingartenanlage Schuhmacherwoog im Stadtteil Einsiedlerhof ihr Unwesen. Erst am Samstagnachmittag fiel einer 52-jährigen Grundstückseigentümerin der Einbruch auf. Außerdem war auch der Gartenschuppen ihres Nachbarn betroffen.

Die bisher unbekannten Täter verschafften sich mit brachialer Gewalt Zutritt zu den Gartenhäusern und entwendeten Werkzeuge sowie Elektrogeräte.

Neben den entwendeten Gegenständen entstand für die Parzellenbesitzer auch ein erheblicher Sachschaden. Sachdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmung zu den Einbrüchen nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369 2250 oder per Email an pikaiserslautern2@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruchsdiebstahl in Rauchwarengeschäft

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 07.01.2023 drangen Diebe in ein Fachgeschäft für Rauchwaren ein. Die Täter beschädigten bei dem Ladengeschäft in der Kleestraße die Tür und betraten im Schutze der Dunkelheit die Räumlichkeiten. Dort entwendeten sie Bargeld und Rauchwaren.

Bei den Dieben handelt es sich vermutlich um 4 junge Personen. Drei davon waren mit dunklen Kapuzenpullovern bekleidet. Ein Täter trug einen hellen Sack über die Schulter. Sie flüchteten unerkannt.

Dem Ladenbesitzer entstand erheblicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat am Samstagmorgen gegen 03 Uhr diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Kaiserslautern unter Tel: 0631 369 2620 oder per Email an kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de entgegen.|re