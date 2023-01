Junge Männer im Harbigweg ausgeraubt

Heidelberg (ots) – Opfer eines Raubdelikts wurden am Freitag 06.01.2023 gegen 20.10 Uhr, drei 16, 17 und 18 Jahre alte Geschädigte, die sich auf der Alla-Hopp-Anlage im Harbigweg aufhielten. Hier wurden sie zunächst von einer 5-köpfigen Gruppe angesprochen und nach Geld gefragt. Im weiteren Verlauf drohte man mit der Anwendung körperlicher Gewalt für den Fall einer entsprechenden Verweigerung.

Einer der Geschädigten wurde sodann an einen Zaun gedrückt und ihm wurde sein Geldbeutel mit Bargeld entrissen. Hierbei schlugen 2 Jugendliche aus der Tätergruppe auf ihn ein. Im weiteren Verlauf flüchteten die Täter vom Gelände.

Personenbeschreibung:

Täter 1: 17-18 Jahre alt, 180-185 cm groß, schlank, kurze lockige Haare, dunkle Hautfarbe, dunkel gekleidet.

Täter 2: 17-18 Jahre alt, 170-175 cm groß, nach hinten gegelte blonde Haare, Halskette, dunkelblaue Wellensteyn-Jacke, Jeans.

Täter 3: 17-18 Jahre alt, ca. 170-175 cm groß, Boxerhaarschnitt, dunkle Kleidung.

Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

Diebstahl in Heidelberg – Festnahme in Mannheim

Heidelberg/Mannheim (ots) – Am späten Samstagabend befand sich der 18-Jährige Geschädigte in einem Lokal in der Heidelberger Altstadt. In einem unbeobachteten Moment wurde dessen hochwertige Jacke samt Geldbeutel und AirPods entwendet.

Nachdem der junge Mann die Polizei verständigte und seine AirPods ortete, konnte der 21-jährige Beschuldigte mit weiteren Kräften in einer Straßenbahn in Mannheim festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Hier konnte das gesamte Diebesgut bei dem Mann aufgefunden werden. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte wieder entlassen.

Diverse Betrugsdelikte mit bekannter Betrugsmasche

Heidelberg (ots) – Im Raum Heidelberg kam es am Samstagabend zu mehreren Betrugsversuchen in Form von Schockanrufen durch falsche Polizeibeamte. Die Anrufer gaben vor, dass in der Nähe der Betroffenen mit Einbrüchen zu rechnen sei und versuchten auf diese Weise Informationen über Wertgegenstände bzw. Kontostände zu erhalten. Die Geschädigten vermuteten Betrugsversuche und handelten vorbildlich, indem sie kommentarlos auflegten und die Polizei informierten. In diesen Fällen entstand hierdurch kein Schaden.

Hier einige Tipps der Polizei:

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben.

Die Person wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen, legen Sie einfach auf.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Weitere Informationen zu Betrugsmaschen und wie man sich davor schützen kann finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug- durch-falsche-polizisten/ /CW