Mann nach körperlicher Auseinandersetzung bewusstlos

Hockenheim (ots) – Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Freitag 06.01.2023 gegen 21.20 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Mannheimer Straße in Hockenheim-Talhaus. Ein 18-Jähriger wurde hier nach einem Streitgespräch von 4 jungen Männern und einer Frau körperlich angegangen und unter anderem mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Ein zunächst unbeteiligter Zeuge wollte schlichtend eingreifen und den Geschädigten nach Hause bringen, geriet hierbei jedoch zwischen die Fronten und wurde von der Tätergruppierung zu Boden gestreckt, wo er kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Die Täter traten nun noch auf den am Boden Liegenden ein.

Dann stiegen sie in einen silbernen Kleinwagen mit DÜW-Kennzeichen und fuhren davon. Der 22-Jährige musste im weiteren Verlauf zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zu schnelle Fahrweise entlarvt Fahrt ohne Führerschein und unter Alkoholbeeinflussung

Leimen (ots) – Am 08.01.2023 gegen 02 Uhr fiel einer Streife des Revier Wiesloch ein PKW in der Bahnhofstraße in Leimen auf, der sich mit leicht überhöhter Geschwindigkeit fortbewegte. Als dieser einer Kontrolle unterzogen werden sollte, dauerte es auch eine kurze Zeit, bis der Fahrzeugführer das Anhaltesignal wahrnahm und sein Fahrzeug stoppte.

Nachdem der Lenker lediglich den Fahrzeugschein aushändigte, wurde dieser nach Ausweisdokumenten durchsucht. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen wurde bei dem 19-Jährigen Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch wahrgenommen, was ein Test vor Ort auch bestätigte. Zu einem Promillewert von über 1,5 Promille kommt hinzu, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Der junge Mann musste seinen Heimweg, nachdem er eine Blutprobe abgegeben hatte, ohne seinen PKW antreten. Er muss sich nun den weiteren strafrechtlichen Konsequenzen verantworten.

Schwerer Verkehrsunfall auf der L 631

Ladenburg (ots) – Die bei dem schweren Unfall am Freitagabend 06.01.2023 tödlich verletzte Fußgängerin konnte nach einer Vermisstenanzeige von Angehörigen, als eine 79-Jährige Frau aus Ladenburg identifiziert werden. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern weiterhin an.

Am 06.01.2023 ereignete sich gegen 17:19 Uhr auf der L 631 zwischen Heddesheim und Ladenburg ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Erkenntnisstand stellte sich der Unfallhergang so dar, dass ein PKW-Fahrer von Heddesheim nach Ladenburg fuhr und ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen wollte.

Während des Überholvorgangs trat plötzlich eine ältere Frau aus einem seitlichen Feldweg auf die Straße ohne auf den durchfahrenden Verkehr zu achten. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der Fußgängerin und dem PKW. Die Fußgängerin erlitt bei dem Zusammenstoß tödliche Verletzungen.

Frontalzusammenstoß auf L599

Reilingen (ots) – Am Donnerstagabend 05.01.2023 kam es an der Kreuzung L723/L599 zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Eine 33-jährige Nissan-Fahrerin fuhr auf der L599 von Hockenheim nach Reilingen und kam aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kam es im Kreuzungsbereich zur L723 zum frontalen Zusammenstoß mit einem 54-jährigen Opel-Fahrer. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt.

Sie wurden in ein nahes Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 35.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es für einen Zeitraum von rund zwei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 0621/174-4222 entgegen.