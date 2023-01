Hauptstuhl (ots) – Am frühen Sonntag 07.01.2023, kam es zu einem Unfall auf der A6 in Richtung Mannheim, zwischen Miesau und Landstuhl. Die Fahrerin eines Mercedes fuhr aufgrund bislang ungeklärter Ursache auf einen VW Polo auf. Der Polo kam daraufhin ins Schleudern und schlug jeweils links und rechts in die Schutzplanke ein.

Beide Fahrerinnen wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Die Autobahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 1,5 Stunden gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme mussten die eingesetzten Beamten der Autobahnpolizei Kaiserslautern mehrere vorbeifahrende Autofahrer anhalten und mit einem Bußgeld belegen, weil sie mit ihrem Mobiltelefon den Unfall filmten und fotografierten. Eine Fahrerin bremste hierzu sogar extra ihr Fahrzeug ab und holte ihr Telefon aus der Handtasche.