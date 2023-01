Mannheim: Neue HOLIDAY ON ICE Show in der SAP ARENA MANNHEIM vom 02. bis 05. Februar 2023

Mannheim – Nach zwei Jahren Zwangspause geht das Ensemble wieder auf Tour und gastiert in 22 Städten Deutschlands, darunter in Mannheim vom 02. bis 05. Februar 2023.

A NEW DAY ist die bisher technisch und künstlerisch aufwendigste Produktion von HOLIDAY ON ICE und zeigt Eiskunstlauf und Artistik auf höchstem Niveau.

Aufsehenerregende Bühnenbilder, fantasievolle Kostüme, spektakuläre Bühnentechnik, und mitreißende Musik machen A NEW DAY zu einer Show der Superlative. Eiskunstlauf und Akrobatik verschmelzen perfekt miteinander. Inszeniert als 360-Grad-Erlebnis, spürt man von jedem Platz aus die mitreißende Energie und die unvergleichliche Dynamik. A NEW DAY verbindet modernstes Live-Entertainment und Gänsehaut-Momente zu einem einzigartigen Show-Erlebnis.

Erzählt wird die emotionale Geschichte von Aurora, die die Schönheit und Vielfältigkeit unserer bunten Welt in all ihren Farben, Formen und Facetten kennenlernt.

Auf dem Eis zu sehen sind internationalen Top-Athlet:innen der Eiskunstlauf-Szene: 34 Eiskunstläufer:innen und 4 Akrobat:innen aus 15 verschiedenen Nationalitäten.

Auch das internationale Kreativ-Team ist hochkarätig besetzt:

Star-Choreograf Nathan Clarke inszenierte als Assistant Director und Lead Choreographer u.a die Abschlusszeremonie der Olympischen und Paralympischen Spiele 2012 in London, bei der er Auftritte für Weltstars wie Rihanna, Coldplay, Jay-Z, Queen und vielen weiteren kreierte. Silvia Aymonino, Kostüm-Designerin bei A NEW DAY, designte u.a. die Kostüme für die Eröffnungszeremonie der Winter-Olympiade in Turin. Für A NEW DAY kreierte sie mehr als 300 individuelle Kostüme und Kopfschmuck-Teile.

Mit Francisco Negrin hat CEO und Produzent Peter O’Keeffe einen außerordentlich erfolgreichen Kreativdirektor für die bisher technisch und künstlerisch aufwendigste Produktion von HOLIDAY ON ICE gewinnen können. Francisco Negrin hat bereits zahlreiche gefeierte Inszenierungen in den bedeutendsten Opern-Häusern rund um die Welt sowie beeindruckende Live-Veranstaltungen inszeniert.

HOLIDAY ON ICE mit der neuen Eis-Show A NEW DAY ist eine Weltklasse Show der Superlative – auf und hinter dem Eis!

Tickets gibt bereits im Vorverkauf bei www.eventim.de.

Tipp für Familien: HOLIDAY ON ICE bietet Kindern im Alter von vier bis 15 Jahren einen Kinderfestpreis. Unabhängig von der Ticket-Kategorie der begleitenden Erwachsenen bleibt

der Preis für die Kinder-Karten immer derselbe.