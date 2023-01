Neustadt: „Mit Rilke im Ring“ – Neue Eigenproduktion Theater in der Kurve

Neustadt an der Weinstraße – Am 26. Februar 2023 feiert die neue Eigenproduktion des Theater in der Kurve seine Premiere: „Mit Rilke im Ring“.

Sein ganzes Leben rang Rainer Maria Rilke mit sich, seiner Wahrnehmung der Welt, mit sich als Dichter und besonders mit der Liebe. Selbst autobiographische Texte, die nicht zur Veröffentlichung bestimmt waren, verfasste er – ganz Rilke – in der komplexen Sprache seiner Dichtung. Diese bilden die Basis für „Mit Rilke im Ring“, ein Cross-Over aus Schauspiel, Lyrik und Live-Musik. Entstanden ist ein Melodram 2.0.

Im Ring dieses Abends steht Rudolf Matthias Rose (Markus Maier), eingeschlossen in einer Zelle ringt auch er mit sich und seiner Liebe: handfest und heutig. Immer mehr dringt Rilke mit seiner umfassenden Sprachgewalt in dessen Welt ein, musikalisch verstärkend ausgedrückt mit eigenen Kompositionen von Regina Wilke am Cello. Sie selbst und ihre Musik- und Klangwelten sind in der Inszenierung (Hedda Brockmeyer) Teil der Handlung – sie untermalt, begleitet, irritiert oder entführt solistisch auf dem Cello in die Rilkesche Text- und Gedichtwelt.

Das Projekt wird gefördert durch das MFFKI Rheinland Pfalz und Neustart Kultur.

Termine im Theater in der Kurve:

Sonntag, 26. Februar, 17 Uhr (Premiere)

Sonntag, 5. März, 17 Uhr

Sonntag, 19. März, 17 Uhr

Sonntag, 26. März, 17 Uhr

Vorverkauf: Online Ticket Shop https://www.eventim-light.com/de/a/6170671dc0d590576347361d/ und über die Buchhandlung Quodlibet in Neustadt.