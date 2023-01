Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 08.01.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Dirmstein: Geflüchteter Unfallverursacher ohne Führerschein und wohl unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Dirmstein (ots) – Am Samstag, 07.01.2023, gegen 22:30 Uhr kam es in der Straße Obertor in Dirmstein zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-Jähriger aus Worms beschädigte beim Einparken eines Pkw eine vor Ort befindliche Mauer, welche hiernach in sich zusammen fiel. Der Wormser entfernte sich anschließend zu Fuß unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich als Verursacher bekannt zu geben. Da der Verkehrsunfall durch einen Anwohner beobachtet werden konnte, konnte dieser den wenig später eintreffenden Beamten der Polizeiinspektion Grünstadt die Fluchtrichtung des Fahrzeugführers angeben. Der Fahrzeugführer konnte letztlich einer Personenkontrolle unterzogen werden. Es stellte sich heraus, dass dem Wormser erst kürzlich die Fahrerlaubnis entzogen wurde und dass dieser wohl unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, da es im Fahrzeuginneren nach Cannabis roch und Konsumutensilien aufgefunden werden konnten. Nach Einleitung eines Strafverfahrens wurde dem Wormser eine Blutprobe entnommen.

Großkarlbach: Fahrzeugführer fällt mit schlechter Fahrweise auf

Großkarlbach (ots) – Am Samstag, 07.01.2023, gegen 23:30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Grünstadt durch einen Verkehrsteilnehmer ein vorausfahrender Pkw gemeldet, dessen Fahrzeugführer in Schlangenlinien fahren würde. Der Pkw würde zwischen Großkarlbach und Gerolsheim fahren. Eine Streife konnte den Pkw kurze Zeit später einer Verkehrskontrolle unterziehen. Es stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer, ein 35- jähriger Mann aus Grünstadt, vor Fahrtantritt Weinschorle getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab den Wert von 0,57 Promille. Gegen den Grünstadter wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Nach der Entnahme einer Blutprobe erfolgte noch die Sicherstellung des Führerscheins. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ist es nach derzeitigem Stand nicht gekommen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):