Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt: Suche nach einer Schlafmöglichkeit mündet in eine Strafanzeige

Neustadt/Weinstraße (ots) – Durch eine Passantin wurde in den frühen Morgenstunden des 07.01.2023 hiesiger Polizeidienststelle in Neustadt an der Weinstraße telefonisch mitgeteilt, dass in der Mandelgasse eine männliche Person die Umzäunung einer Baustelle beiseite geschoben und sich in das im Rohbau befindliche Gebäude begeben hätte. Vor Ort konnte im Gebäude ein 23-jähriger Mann angetroffen werden, welcher sich dort unberechtigt aufhielt und welcher angab, auf der Suche nach einer Schlafmöglichkeit gewesen zu sein. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet und er wurde der Örtlichkeit verwiesen.

Neustadt: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bei zwei Verkehrskontrollstellen am 06.01.2023 im Stadtgebiet Neustadt zwischen 09:45 Uhr und 13:00 Uhr wurden zahlreiche Verkehrsverstöße festgestellt. In der Adolf-Kolping-Straße wurden zwei Fahrzeugführer wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis beanzeigt. Sie hatten die Tönungsfolie für die vorderen Seitenscheiben nicht ordnungsgemäß eingetragen. Fünf Verkehrsteilnehmer hatten ihr Mobiltelefon in Betrieb, fünf Autofahrer verstießen gegen die gesetzliche Gurttragepflicht und zwei Hauptuntersuchungen an Kfz waren nicht durchgeführt worden.

In der Landauer Straße wurden drei Autofahrer beim Telefonieren mit dem Mobiltelefon erwischt, drei Verstöße gegen die gesetzliche Gurttragepflicht wurden festgestellt.

Neustadt: Acht Leitern von Firmengelände entwendet

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Zeitraum vom 23.12.2022, 16:00 Uhr bis 06.01.2023, 06:45 Uhr wurde an einem Firmengelände in der Europastraße in Neustadt an der Weinstraße der das Betriebsgelände umgebende Zaun beschädigt und vom Gelände acht Leitern aus Metall im Gesamtwert von ca. 20.000 Euro entwendet.

Zeugen zu diesem Vorfall werden gebeten, sich bei hiesiger Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße unter der Telefonnummer: 06321 8540 oder via E-Mail (pineustadt@polizei.rlp.de) zu melden.

