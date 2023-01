Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 07.01.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Grünstadt: Sicherstellung von Betäubungsmitteln im Rahmen einer Personenkontrolle

Grünstadt (ots) – Am Freitag, 06.01.2023, gegen 23:00 Uhr unterzog eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt einen 41-jährigen Mann aus Grünstadt in der Daimlerstraße in Grünstadt einer Personenkontrolle. Der Mann war zu Fuß unterwegs. Im Rahmen seiner Personendurchsuchung konnte Amphetaminpaste, Amphetaminpulver, Cannabis und Haschisch aufgefunden und sichergestellt werden. Im Anschluss wurde auch die Wohnung seiner Freundin in Grünstadt durchsucht. Dort hält sich der Kontrollierte derzeit auf. Mit Unterstützung eines Drogenspürhundes konnte auch in besagter Wohnung Amphetaminpaste aufgefunden werden. Gegen den Grünstadter wurde ein Strafverfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Bockenheim, Obrigheim: Am Steuer eingeschlafen – Verkehrsunfall

Bockenheim/ Obrigheim (ots) – Am Samstag, 07.01.2023, gegen 01:00 Uhr befuhr ein 21-Jähriger aus Obrigheim die K27 von Bockenheim kommend in Fahrtrichtung Obrigheim. Auf gerader Strecke kam der Mann aufgrund Übermüdung nach rechts von der Straße ab und landete mit seinem Pkw Ford im Straßengraben. Neben dem Pkw Ford wurde noch ein Leitpfosten am Fahrbahnrand beschädigt. Der Fahrzeugführer aus Obrigheim wurde nicht verletzt. Dieser gab im Rahmen seiner Befragung an, am Steuer eingeschlafen zu sein. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren hinsichtlich der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Sein Führerschein wurde zunächst einbehalten.

Dirmstein: Kontrollstelle – Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss

Dirmstein (ots) – Am Freitag, 06.01.2023, gegen 16:30 Uhr errichtete die Polizeiinspektion Grünstadt in der Heuchelheimer Straße in Dirmstein eine Kontrollstelle. Gegen 17:00 Uhr wurde ein Pkw BMW heraus gewunken. Am Steuer saß ein 19-Jähriger aus Frankenthal, welcher mit dem Pkw seines Vaters unterwegs war. In der Kontrolle zeigte der junge Mann Anzeichen auf einen Betäubungsmitteleinfluss, weshalb die Beamten ihrem Verdacht weiter nach gingen. Ein schließlich durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf THC, dem Wirkstoff von Cannabis. Bei seiner Befragung gab der Frankenthaler den Konsum letztlich auch zu. Nach Einleitung eines Straf- und Bußgeldverfahrens wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde zunächst einbehalten.

Meckenheim: Tod einer Radfahrerin

