Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Heranwachsender flüchtet und wird festgenommen – Drogen aufgefunden, Bad Homburg, Urseler Straße / Frölingstraße, Donnerstag, 05.01.2023, 23:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag gelang es der Polizei in Bad Homburg, einen jungen Mann festzunehmen, der vor einer Kontrolle geflüchtet war und dabei Drogen weggeworfen hatte. Eine Wohnungsdurchsuchung brachte weitere Betäubungsmittel zu Tage.

Am späten Donnerstagabend hatten mehrere Polizeibeamte eine Kontrollstelle in der Urseler Straße errichtet. Gegen 23:30 Uhr sollte ein brauner Mini Cooper kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer missachtete jedoch die Weisungen der Polizei und fuhr stattdessen mit hoher Geschwindigkeit in Richtung „Schaberweg“ davon. Zwei Polizeistreifen nahmen umgehend die Verfolgung des Mini auf. Im „Schaberweg“ stieg der bis dato unbekannte Fahrzeugführer aus seinem Pkw und rannte in Richtung Frölingstraße davon. Dort konnte er durch die Beamten gestellt und festgenommen werden. Auf der Flucht hatte der junge Mann zwei Päckchen weggeworfen, deren Inhalt sich den Polizisten als Haschisch-Platten offenbarte.

Der Tatverdächtige, ein 19-jähriger Bad Homburger, wurde anschließend zur Dienststelle gebracht. Da sich auch Anhaltspunkte für einen vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln ergaben, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Weiterhin wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft der Mini Cooper sowie der Wohnraum des 19-Jährigen durchsucht. Hierbei konnten weitere Betäubungsmittel, eine Schreckschusswaffe sowie Gegenstände, die auf einen Handel mit Drogen hindeuten, aufgefunden und sichergestellt werden. Der junge Mann verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam und wurde am Vormittag nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft entlassen. Er muss sich nun in mehreren Verfahren verantworten.

Betrüger machen Beute,

Usingen, Montag, 02.01.2023

(jn)Am Montag haben WhatsApp-Betrüger einen Mann aus Usingen mittels betrügerischen Kontaktaufnahmen via WhatsApp um mehrere Tausend Euro betrogen. Ähnlich dem Enkeltrick beginnen die Kriminellen ihre Masche mit einer Kontaktaufnahme, bei der sie sich als Familienangehörige ausgeben. Im vorliegenden Fall gaukelten die Täter vor, die Tochter des Geschädigten zu sein, welche nun eine neue Telefonnummer habe. Im weiteren Verlauf äußerte die „Tochter“ die dringende Bitte, Rechnungen in Höhe von 3.500 Euro zu überweisen. In der festen Annahme, der eigenen Tochter zu helfen, überwies der Geschädigte den geforderten Betrag auf ein spanisches Konto und musste später feststellen, dass er Betrügern aufgesessen war.

Die Polizei rät: Warnen Sie ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche! Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben Sie kein Geld an fremde Personen.

Schmuck aus Wohnhaus gestohlen,

Oberursel, Schulstraße, Donnerstag, 05.01.2023, 15:00 Uhr bis 23:00 Uhr

(fh)Zwischen Donnerstagnachmittag und Donnerstagnacht haben Diebe hochwertigen Schmuck aus einem Einfamilienhaus in Oberursel gestohlen. Zwischen 15:00 Uhr und 23:00 Uhr machten sich die Unbekannten die Abwesenheit der Hausbewohnerin zu Nutze und verschafften sich unbemerkt Zutritt zum Wohnhaus in der Schulstraße. Aus einem der Wohnräume nahmen sie hochwertigen Schmuck an sich und suchten anschließend mit ihrer Beute das Weite. Wie die Täter in die Wohnung gelangten, ist derzeit unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Diese werden von der Kriminalpolizei in Bad Homburg geführt. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

Fahrraddiebe werden aufgeschreckt,

Bad Homburg, Hessenring, Freitag, 06.01.2023, 02:05 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag hat eine aufmerksame Zeugin zwei Fahrradiebe in Bad Homburg vertrieben. Gegen 02:00 Uhr vernahm die Zeugin aus Richtung einer Fahrradgarage in der Straße „Hessenring“ verdächtige Geräusche. Als sie daraufhin nach dem Rechten sah, stellte sie zwei Männer fest, die sich mit einem Werkzeug an der Garage zu schaffen machten. Beim Erblicken der Frau nahmen die beiden die Beine in die Hand und rannten in Richtung „Marienbader Platz“ davon. Die Zeugin konnte folgende Beschreibung der Täter abgeben:

Täter 1:

männlich

ca. 180 cm groß

füllige Statur

ca. 20-25 Jahre alt

südländisches Aussehen

schwarze Mütze

schwarze Winterjacke

schwarze Hose

schwarze Schuhe

trug einen schwarzen Rucksack auf dem Rücken

Täter 2:

männlich

ca. 175 cm groß

füllige Statur

ca. 20-25 Jahre alt

südländisches Aussehen

hellgraue Mütze

gelb / weiß / grau-gestreifte Winterjacke

schwarze Hose

schwarze Schuhe

trug einen grauen Rucksack auf dem Rücken

Hinweise nimmt zu den Tätern nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Polizei sucht Geschädigte nach Straßenverkehrsgefährdung, Usingen, Westerfelder Weg, Landesstraße 3270, Donnerstag, 05.01.2023, 18:00 Uhr

(jn)Eine Seniorin ist am Donnerstagabend bei Usingen mehrfach in den Gegenverkehr geraten, wobei dieser gefährdet wurde. Die Polizei konnte die Fahrt beenden und sucht nun nach Geschädigten. Um kurz nach 18:00 Uhr wurde der Polizei die gefährliche Fahrt von einem Verkehrsteilnehmer gemeldet. Demnach war die über 80-jährige Frau am Steuer eines roten Peugeot auf dem Westerfelder Weg in Usingen in Fahrtrichtung L 3270 unterwegs und sei trotz Gegenverkehrs mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten. Auch im Verlauf der weiteren Fahrt in Richtung Hausen-Arnsbach sei es zu Straßenverkehrsgefährdungen gekommen, bis die Dame letztlich von einer Streife angehalten werden konnte. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die Polizei in Usingen sucht nun nach den Geschädigten und bittet diese sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06081 / 9208 – 0 zu melden.

Pkw durchbricht mehrere Gärten,

Bad Homburg, Ober-Erlenbach, Am Kirschgarten, Freitag, 06.01.2023, 10:30 Uhr

(fh)Am Freitagmorgen hat sich in Bad Homburg, Ortsteil Ober-Erlenbach, ein aufsehenerregender Unfall ereignet, bei dem ein Pkw mehr als ein halbes Dutzend Vorgärten durchbrach. Gegen 10:30 Uhr fuhr eine 44 Jahre alte Frau in einem VW Golf die Vilbeler Straße in Richtung Kappesgasse entlang. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr sie durch mehrere Vorgärten der Reihenhäuser in der Straße „Am Kirschgarten“, wobei sie die jeweiligen Begrenzungszäune durchbrach, dabei Gebäudeteile beschädigte und letztlich an einer Hauswand zum Stillstand kam. Die Statik der betroffenen Häuser war nicht betroffen. Die Fahrerin sowie ihr Beifahrer wurden zunächst vor Ort behandelt. Die 44-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Da sich bei ihr an der Unfallstelle konkrete Anhaltspunkte für einen vorangegangenen Drogenkonsum ergaben, wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt.

Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Zehntausend Euro.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Hochtaunuskreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.