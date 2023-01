Mehrere Unfallfluchten dank aufmerksamer Zeugen geklärt

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 05.01.2023 wurden der Polizei Ludwigshafen 3 Unfälle gemeldet, bei denen die verursachenden Fahrzeuge dank eines Zeugenhinweises ermittelt werden konnten.

Bereits am Mittwochmittag (04.01.2023), gegen 12:30 Uhr, fuhr eine 45-jährige Autofahrerin in der Bayernstraße gegen ein geparktes Auto. Die Fahrerin stieg kurz aus und begutachtete den Schaden, verließ dann aber unerlaubt die Unfallstelle.

Ebenfalls am Mittwoch, gegen 15:30 Uhr, wurde in der Karl-Krämer-Straße ein geparktes Auto beschädigt. Ein Zeuge notierte sich das Kennzeichen und hinterließ am Auto eine Nachricht. Die Ermittlungen zu dem Verursacher dauern an.

Am Donnerstagnachmittag (05.01.2023), gegen 13 Uhr, beobachtete ein Zeuge, dass ein Auto einen geparkten Lkw streifte. Der Zeuge verständigte die Lkw Firma. Dank des Zeugenhinweises konnte ein 30-Jähriger als Verursacher ermittelt werden.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden.

In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Auto gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 04.01., 20:30 Uhr bis 05.01.2023, 15 Uhr stahlen Unbekannte einen roten Hyundai i30 in der Stefan-Zweig-Straße. Das Auto war zu der Zeit auf einem Parkplatz (bei der Einmündung Thomas-Mann-Straße) geparkt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Diebstahl aus Schule – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – In den Weihnachtsferien (22.12.2022 – 03.01.2023) stahlen Unbekannte u.a. mehrere elektronische Geräte (Kaffeeautomaten, Computerzubehör und Laubbläser) aus dem Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium in der Mühlaustraße. Wie der/die Täter in die Schule gelangen konnten, ist bislang noch unklar.

Aufbruchspuren konnten nicht festgestellt werden. Der entstandene Schaden wird auf rund 2.200 Euro geschätzt.

Wer hat während der Ferien Personen oder Fahrzeuge an dem Gymnasium beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Erneut betrügerische Anrufe

Ludwigshafen/Erpolzheim (ots) – Am Donnerstag 05.01.2023 wurden der Polizei Ludwigshafen 3 betrügerische Anrufe mit verschiedenen Betrugsmaschen gemeldet.

Am Donnerstagmorgen erhielt eine Ludwigshafenerin einen Anruf von einer angeblichen Google-Mitarbeiterin. Die Ludwigshafenerin wurde darauf hingewiesen, dass ihr Friseurgeschäft einige negative Bewertungen in Google hat und bot an diese zu löschen. Die Angerufene folgte den Anweisungen der Betrügerin und klickte auf mehrere Links, bis sie las, dass sie ein Abonnement für 2400 Euro abschließen soll. Die falsche Google-Mitarbeiterin beendete das Telefonat, als die Ludwigshafenerin sie auf das Abo ansprach.

Am Donnerstagvormittag wurde ein Mann aus Erpolzheim angerufen. Ein angebliche Bankmitarbeiterin aus London versuchte unter dem Vorwand, dass der Erpolzheimer sein Konto entsperren müsse, ihn dazu zu bewegen auf einen zugeschickten Link zu klicken. Der Angerufene fiel nicht auf die Masche herein und beendete das Gespräch.

Eine Frau aus Ludwigshafen erhielt am Donnerstagmittag einen betrügerischen Anruf. Nach Abheben hörte sie eine Bandansage die von Europol stammen soll. Die Frau erkannte die bekannte Betrugsmasche und legte auf.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

Folgen Sie keinen Aufforderungen am Telefon und legen Sie sofort auf.

Lassen Sie sich in keinerlei Gespräche verwickeln und schon gar nicht unter Druck setzen.

Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches.

Erstatten Sie Anzeige, falls Sie Opfer geworden sind! Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621/963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.