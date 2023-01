Verdacht auf Fahrzeugrennen

Altrip (ots) – Am Donnerstag 05.01.2023 gegen 21:40 Uhr, wird ein weißer BMW mitgeteilt, welcher auf einem Supermarktparkplatz im Bereich des Ludwigsplatzes „Donuts“ fuhr. Hiernach sei der PKW mit überhöhter Geschwindigkeit auf den Ludwigsplatz gefahren, sodass eine 54-Jährige zur Seite weichen musste.

Aufgrund der Zeugenangaben konnte der besagte PKW und ein 18-jähriger Tatverdächtiger aus Ludwigshafen ermittelt werden. Ermittlungen bezüglich eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens wurden aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 – 4950 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Betrunkener Mofa-Fahrer gestürzt

Mutterstadt (ots) – Am Donnerstag 05.01.2023 gegen 19:00 Uhr, fiel den Beamten im Rahmen der Streifenfahrt ein gestürzter Mofa-Fahrer im Kreisverkehr Waldstraße/L524 auf. Nach den Angaben eines Zeugen stürzte der Fahrer ohne Fremdeinwirkung. Der 73-jährige Fahrer blieb durch den Sturz unverletzt, ein Atemalkoholtest ergab jedoch einen Wert von 1,6 Promille.

Eigenen Angaben zufolge sei der Mofa-Fahrer im Kreisverkehr an den Randstein gestoßen und gestürzt. Auf der Dienststelle folgte eine Blutentnahme, das Mofa wurde vor Ort abgestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Waldsee (ots) – Wie erst am gestrigen Tag bekannt wurde, versuchten unbekannte Täter am 04.01.2023, zwischen 14:30 Uhr und 20:00 Uhr, erfolglos in ein Wohnhaus in der Max-Planck-Straße einzubrechen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel: 06235 – 4950 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Mutterstadt (ots) – Am Donnerstag 05.01.2023 zwischen 15:30-22:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Thomas-Mann-Straße in Mutterstadt ein und stahlen Schmuck und Uhren. Durch den Einbruch entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Thomas-Mann-Straße beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.