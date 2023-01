Verfolgungsfahrt und Widerstand geleistet

Speyer (ots) – Ein 58-Jähriger lieferte sich am Freitag 06.01.2023 eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei und leiste anschließend Widerstand. Eine Polizeistreife wollte gegen 08.40 Uhr den 58-jährigen Motorrollerfahrer im Bereich der Theodor-Heuss-Straße Richtung Dudenhofer Straße kontrollieren, da dessen Hauptuntersuchung abgelaufen war. Der 58-Jährige ignorierte die Anhaltesignale der Polizeistreife und flüchtete.

Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Im Bereich des Rainer-Maria-Wilke-Weges wurde der 58-Jährige schließlich gestoppt und gefesselt. Gegen die Maßnahme wehrte er sich, indem er gegen die Polizeibeamten trat und diese beleidigte. Ein Polizeibeamter und eine Polizeibeamtin wurden hierbei leicht verletzt. Der ebenfalls leicht verletzte 58-Jährige wurde auf eine Polizeidienstelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Während Verfolgungsfahrt gefährdete der 58-Jährigie zwei Fahrradfahrer im Bereich der Sophie-de-la-Roche-Straße/Heinrich-Heine-Straße. Die Fahrradfahrer werden gebeten sich bei der Polizei Speyer zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Unfall mit verletztem Fahrradfahrer

Speyer (ots) – Am Donnerstag 05.01.202 gegen 14:50 Uhr hielt ein 58-jähriger Mann gegenüber dem Bahnhof am rechten Fahrbahnrand an, um seinen 54-jährigen Beifahrer aussteigen zu lassen.

Dieser öffnete die Fahrzeugtür und übersah dabei einen 73-jährigen Mann auf dem Fahrradweg mit seinem E-Bike.

Der Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit der Fahrzeugtür. Er stürzte, verletzte sich am Kopf und wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Auch das E-Bike zeigte keine offensichtlichen Beschädigungen.