5 Aktivisten am festkleben gehindert

Mannheim (ots) – Gegen 10.00 Uhr betraten insgesamt 6 Klimaaktivisten die Fahrbahn am Friedrichsplatz vor dem Kongresszentrum Rosengarten. 3 Personen klebten sich unmittelbar auf der Fahrbahn fest. Den schnell eintreffenden Polizeibeamten gelang es letztlich, 5 der 6 Personen noch vor dem Abbinden des Klebers von der Fahrbahn zu entfernen. Bei einer Person war

dies zunächst nicht möglich. Es gelang erst gegen 11.30 Uhr, diese vom Asphalt zu lösen.

Die Fahrbahn am Friedrichsplatz war zeitweise für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht, da der Verkehr vor Ort abgeleitet werden konnte. Bezüglich der im Raum stehenden Straftaten haben das Polizeirevier Mannheim-Oststadt und die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die Ermittlungen aufgenommen.

Fahrzeug brennt – Verdacht auf Brandstiftung

Mannheim-Vogelstang (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Donnerstag 05.01.2023 gegen 23:45 Uhr, ein im Bereich der Brandenburger Straße geparkter Volkswagen in Brand. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen, dennoch entstand ein Totalschaden am Fahrzeug.

An einem daneben geparkten Fiat entstand durch die Brandhitze ebenfalls Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Es besteht der Verdacht der mutwilligen Brandlegung, sodass Zeugen dringend gebeten werden, sich unter 0621 71849-0 beim zuständigen Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden.