Busfahrer beschimpft und bespuckt

Kaiserslautern (ots) – Wie am Donnerstag 05.01.2023 bei der Polizei angezeigt wurde, beleidigte und bespuckte am Freitag 30. Dezember 2022 in der Von-Miller-Straße ein Fahrgast den Fahrer eines Linienbusses. Die Tat ereignete sich am frühen Morgen gegen 06:15 Uhr.

Die Polizei hat gegen den unbekannten Täter ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Mit der Faust ins Gesicht geschlagen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei ermittelt gegen einen 40-jährigen Mann aus dem Stadtgebiet wegen Körperverletzung. Der Mann war am Donnerstag kurz vor 9 Uhr auf dem Schillerplatz mit zwei Angestellten einer Corona-Teststation in eine verbale Auseinandersetzung geraten.

Als die Mitarbeiter ihn aufforderten zu gehen, schlug der Mann einem der Beiden ins Gesicht und dem anderen auf den Arm. Auch nachdem die Polizeistreife eintraf, verhielt sich der 40-Jährige weiterhin sehr aggressiv und uneinsichtig.

Er erhielt einen Platzverweis, dem er dann auch nachkam. Die Angestellten der Teststation wurden durch den Angriff nur leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung war nicht notwendig. |elz

Kaiserslautern: Eigenen Sohn als Einbrecher entlarvt

Kaiserslautern (ots) – Seinen eigenen Sohn hat ein Mann aus dem Stadtgebiet als Einbrecher überführt. Demnach ist der 14-Jährige zwischen den Jahren in ein Elektronikgeschäft in der Rummelstraße eingestiegen und hat ein Handy gestohlen.

Als der Vater des Jugendlichen am Donnerstag 05.01.2023 mit genau diesem Handy im gleichen Geschäft auftauchte, um es zu verkaufen, wurde der Ladeninhaber stutzig. Er erkannte in dem angebotenen Mobiltelefon das Handy, das ihm bei dem Einbruch geklaut worden war, und sprach den Mann darauf an. Der gab zu, dass er das iPhone mit seinem Sohn gegen einen Roller getauscht habe. Der Filius hatte ihm gegenüber behauptet, dass er das Mobiltelefon von einem Kumpel bekommen habe, aber nicht damit zurechtkomme.

Der Ladeninhaber spielte dem Mann das Video vor, das die Überwachungskamera in der Nacht des Einbruchs vom Täter aufgenommen hatte, darauf erkannte dieser seinen 14-jährigen Sohn. Der Geschäftsmann, der den Einbruch noch im alten Jahr bei der Polizei angezeigt hatte, informierte die Ermittler über die neuen Erkenntnisse. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Trickdiebe verwirren Kassiererin

Kaiserslautern (ots) – Mit einer Ablenkungs- und Verwirrungstaktik haben Trickdiebe am Donnerstagabend im Gewerbegebiet Geld ergaunert. Die beiden Unbekannten hatten sich in einem Möbelgeschäft zwei der teuersten Decken aus dem Regal genommen und an der Kasse bar bezahlt.

Den Wunsch, die Ware an eine Adresse in Berlin zu verschicken, lehnte die Mitarbeiterin ab und ging auch nicht auf die weiteren „Verhandlungsversuche“ ein. Daraufhin forderten die beiden Männer den Umtausch der Decken, beziehungsweise die Rückgabe des Geldes.

Sie redeten fortwährend auf die Mitarbeiterin ein und lenkten diese dadurch ab. Nachdem sie das Geld zurückbekommen hatten, verließen die beiden das Geschäft. Bei der anschließenden Überprüfung der Kasse wurde eine Differenz in Höhe von mehreren hundert Euro festgestellt.

Wie sich herausstellte, war es am gleichen Tag in einer anderen Filiale ebenfalls zu einer solchen Situation gekommen. Die Personenbeschreibung passte auch auf die Täter in Kaiserslautern.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:

Wem sind am Donnerstag im Gewerbegebiet West zwei 30 bis 40 Jahre alte Männer mit südosteuropäischem Aussehen aufgefallen?

Beide haben einen dunkleren Teint, dunkelbraune kurze Haare, sind etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und haben eine kräftigere Statur. Sie trugen dunkle Kleidung ohne besondere Auffälligkeiten.

Einer der beiden Männer hatte eine Zahnlücke und trug einen Schnurrbart.

Hinweise, wann und wo die Unbekannten gesehen wurden und welches Fahrzeug sie benutzten, nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0631 369-2620 jederzeit entgegen. |cri

Flucht macht verdächtig

Kaiserslautern (ots) – Dass er versuchte, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten, hat einen jungen Mann am Donnerstagabend 05.01.2023 erst recht verdächtig gemacht. Polizisten waren kurz nach 19 Uhr in der Mühlstraße auf den Mann aufmerksam geworden und wollten ihn einer Kontrolle unterziehen. Als sie ihn ansprachen, ergriff er die Flucht. Die Beamten folgten dem Mann, konnten ihn in der Spitalstraße einholen und stoppen.

Bei der Durchsuchung seiner Sachen kamen ein sogenannter Grinder sowie ein Tütchen zum Vorschein, in dem sich Reste einer grünen pflanzlichen Substanz befanden. Weil der Verdacht bestand, dass es sich um Rauschgift handelte, wurden die Sachen sichergestellt.

Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. |cri

Wer hat den Mercedes beschädigt?

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am Mittwoch 04.01.2023 einen Mercedes CLK 320 beschädigt. Der Wagen stand zwischen 19-21 Uhr in der Straße „Am Warmfreibad“. In dieser Zeit zerkratzten die unbekannten Täter die Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand. Außerdem wurde das Stoffdach des Cabrios zerschnitten.

Der Schaden wird auf ungefähr 4.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Unfallflucht: Parkendes Auto gestreift

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Salzstraße ein parkendes Auto. An dem grauen Mercedes entstand Sachschaden. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, fuhr der Verantwortliche weg.

Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Fahrerflucht und bittet um Hinweise: Wer hat zwischen Dienstagnachmittag und spätem Donnerstagabend den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Autos beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zu Freitag in der Spitalstraße etwas beobachtet haben. Hier wurden in Höhe der Hausnummer 10 drei geparkte Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Bei zwei der Wagen waren die Außenspiegel demoliert. Beim dritten Pkw wurde die hintere Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen.

Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstagabend, 23 Uhr, und Freitagmorgen, 4 Uhr. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Kreis Kaiserslautern

Wer hat die Schilder gestohlen?

Frankenstein (ots) – Unbekannte haben in der Hauptstraße mehrere Verkehrszeichen gestohlen. Vermutlich rissen sich die Diebe die Schilder im Dezember oder schon davor unter den Nagel. Es fehlen drei Schilder: „Rettungsweg“, „Feuerwehrzufahrt“ und „Absolutes Halteverbot“.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Tel: 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Polterholz gestohlen – Wer kann Hinweise geben?

Otterberg (ots) – Im Waldgebiet in der Nähe des Campingplatzes haben Unbekannte Brennholz im Wert von etwa 800 Euro gestohlen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen transportierten die Diebe einen Teil des Polters zwischen dem 1. Juni 2022 und dem 11. November 2022 ab.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise: Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Betrügerische Handy-Nachrichten

Westpfalz (ots) – Technischen Problemen ist es zu verdanken, dass ein Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern nicht zum Opfer von Betrügern wurde. Wie der 60-Jährige am Donnerstag bei der Polizei anzeigte, war er auf eine gefälschte Handy-Nachricht hereingefallen. In der SMS mit unbekannter Absender-Nummer hatte ihm angeblich sein Sohn dessen neue Handynummer mitgeteilt.

Der 60-Jährige ging darauf ein, anschließend lief die weitere Kommunikation über Whatsapp. Dabei bat der vermeintliche Sohn um die Überweisung eines 4-stelligen Euro-Betrags auf ein fremdes Konto. Auch dieser Bitte kam der „Vater“ nach, beziehungsweise er versuchte es.

Nachdem 3 Überweisungsversuche aufgrund von Systemproblemen bei der Bank fehlschlugen, griff der Mann zum Festnetztelefon und rief seinen (echten) Sohn an. Dieser erklärte, dass er keine neue Handynummer hat und auch die Nachrichten nicht von ihm stammen. Dadurch flog der Betrugsversuch auf und der 60-Jährige entging einem finanziellen Schaden. Die Ermittlungen nach dem Absender der betrügerischen Handy-Nachrichten laufen.

Ähnlich ging es einer Frau aus Pirmasens, die am Donnerstag gleich zwei solcher Betrugsversuche bei der Polizei anzeigte. Auch die 56-Jährige hatte am Donnerstag eine solche SMS erhalten, in der angeblich ihr Kind eine neue Telefonnummer mitteilte und um eine Nachricht über Whatsapp bat. Die Pirmasenserin erkannte jedoch gleich die betrügerische Absicht und ging nicht darauf ein. Nachdem sie bereits im Dezember eine fast gleichlautende Nachricht erhalten hatte, entschloss sie sich nun zur Anzeige. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. |cri

Betrüger geraten an die Falschen

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) – Sozusagen an die Falsche geraten sind Betrüger am Donnerstag in Kaiserslautern. Die 78-Jährige erkannte sofort die betrügerische Masche und beendete das Telefonat, ohne dass die Täter Forderungen stellen konnten.

Die Unbekannten hatten sich als Polizeibeamte ausgegeben und wollten der Seniorin weismachen, dass in ihrer Straße eine „Sicherheitskontrolle“ stattfinden würde. Unter anderem wegen des falsch ausgesprochenen Straßennamens wurde die 78-Jährige stutzig. Und weil sie in den Medien von der Masche mit den falschen Polizeibeamten gelesen hatte, entschloss sie sich, einfach aufzulegen. Danach gingen keine weiteren Anrufe ein.

Auch eine 75-jährige Frau aus dem nördlichen Landkreis ließ sich nicht in die Irre führen, als sie am Donnerstagnachmittag einen merkwürdigen Anruf erhielt. Eine angebliche „Gewinnerzentrale“ teilte der Seniorin am Telefon mit, dass sie bei einem Preisausschreiben den zweiten Platz belegt und mehrere zehntausend Euro gewonnen habe.

Das Geld würde ihr nun über einen Sicherheitstransport zugestellt. Für diesen müsse sie lediglich rund 1.000 Euro an Gebühren bezahlen. Für genauere Absprachen wollten sich die Unbekannten noch einmal melden. Nachdem die 75-Jährige ohne Umschweife deutlich machte, dass sie die Betrugsmasche erkannt habe, legte sie auf. Auch sie erhielt keine weiteren Anrufe. |cri