Frankfurt-Bahnhofsgebiet Polizei zieht positive Bilanz zum Jahresende – Fortführung der verstärkten Präsenz

Frankfurt (ots) – (th) Die verstärkte polizeiliche Präsenz im Bahnhofsgebiet

entfaltet Wirkung. Dies zeigt die Zwischenbilanz der seit September 2022

laufenden intensiven Maßnahmen im Bahnhofsgebiet.

Das vorläufige Ergebnis seit Beginn der ergänzenden Maßnahmen mit Stand 31.

Dezember 2022: 1086 zusätzliche Strafanzeigen, davon 622 wegen Verstößen gegen

das Betäubungsmittelgesetz, obendrein 1248 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, dazu

die Sicherstellung von über 210 Gramm Crack, was bis zu 21.000 (!)

Konsumeinheiten der gefährlichen Leitdroge entspricht. Die Polizei nahm im Zuge

der Initiative bislang 217 Personen vorläufig fest und vollstreckte 115

Haftbefehle.

Seit Mitte September erfahren die ohnehin zahlreich im Gebiet eingesetzten

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten umfangreiche Unterstützung durch die

Hessische Bereitschaftspolizei. Die Präsenz konnte dadurch vor allem in den

Nachmittags-, Abend- und Nachtstunden deutlich gesteigert werden. Gezielte

Schwerpunktkontrollen, Fußstreifen sowie Standposten an neuralgischen Punkten,

wie beispielweise im Umfeld der Drogehilfeeinrichtungen, sind wichtige

Bestandteile des erweiterten Einsatzkonzepts zur Bekämpfung der Straßen-,

Gewalt- und Betäubungsmittelkriminalität.

So nahmen Zivilfahnder unter anderem bereits Anfang Dezember eine mutmaßliche

Drogendealerin nach einem vorangegangenen Handel in einer Spielothek in der

Niddastraße fest. Neben mehreren hundert Euro Bargeld beschlagnahmten die

Beamten ca. 50 Gramm Heroin sowie 15 Gramm Crack bei der 30-Jährigen. Nur einen

Tag später beobachteten zivile Polizeibeamte einen 35-Jährigen dabei, wie er im

Bereich der Taunusstraße Crack aus seinem Mund heraus an mehrere Personen

verkaufte. Bei der Kontrolle des Mannes wurden noch 9 Gramm der Droge

aufgefunden; es folgte die Festnahme.

Die gesteigerte Präsenz führte letztlich auch zur Festnahme eines wegen

versuchtem Totschlags flüchtigen Tatverdächtigen. Am Morgen des 31. Dezember

2022 kam es gegen 08.00 Uhr in der Moselstraße vor einem Kiosk zu einer

körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der ein 25-Jähriger

lebensbedrohliche Stichverletzungen erlitt. Das Opfer wurde durch die

alarmierten Rettungskräfte in ein Klinikum verbracht und überlebte nur knapp.

Der Täter flüchtete im Anschluss an die Tat. Zwei Tage später gelang es drei

Beamten, die im Rahmen der Präsenzmaßnahmen im Bahnhofsgebiet eingesetzt waren,

den mittlerweile identifizierten Tatverdächtigen wiederzuerkennen und

festzunehmen.

Auch mit Beginn des neuen Jahres werden die intensivierten Maßnahmen im

Bahnhofsgebiet fortgeführt.

Frankfurt – Nordend: 85-Jähriger mit Ast geschlagen – Polizei sucht couragierte Zeugin

Frankfurt (ots) – (dr) Am Mittwoch, den 04. Januar 2023, kam es in der B-Ebene

der U-Bahnstation Merianplatz zu einer gefährlichen Körperverletzung, als ein

56-Jähriger Mann einen 85-Jährigen mit einem massiven Ast attackierte. Der

Tatverdächtige flüchtete nach der Tat, konnte aber bereits am Donnerstag auf der

Straße wiedererkannt und festgenommen werden. Die Frankfurter Polizei sucht nach

Zeugen, insbesondere nach einer unbekannten Frau, die durch ihr beherztes

Einschreiten wohlmöglich weitere Angriffe verhinderte.

Der 85-jährige Geschädigte befand sich gegen 13.50 Uhr in der B-Ebene der

Haltestelle Merianplatz und wartete vor einem Aufzug. Im gleichen Moment

erschien ein Mann, der zuvor noch auf einer Wartebank geschlafen hatte, mit

einem Einkaufswagen und stellte sich ebenso vor den Fahrstuhl. Der Senior

entschied sich, den Aufzug nicht mit dem Mann und dem Wagen gemeinsam zu nutzen

und wartete wortlos auf die nächste Fahrmöglichkeit. Augenblicklich ergriff der

andere Mann einen circa zwei Meter langen Holzast aus dem Einkaufswagen, begann

zu schreien und schlug unvermittelt auf den 85-Jährigen ein. Als sich der Senior

wehrte, stürzte er zu Boden und versuchte sich im Liegen zu schützen. Eine

bislang unbekannte Frau erkannte die Situation und ging dazwischen. Sie schrie

den Schläger an, der daraufhin seine Angriffe einstellte und mitsamt dem

Einkaufswagen über den Aufzug entkam. Der anschließend vom Verletzten über den

Notrufschalter verständigte Sicherheitsdienst informierte umgehend die Polizei.

Eine Fahndung verlief jedoch zunächst erfolglos.

Anhand der Personenbeschreibung und Videoaufzeichnung erkannten

Sicherheitsmitarbeiter der VGF den gesuchten Angreifer am darauffolgenden Tag im

Bereich der Fressgass wieder. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den

Tatverdächtigen, 56 Jahre alt, fest. Der wohnsitzlose Mann kam in die Haftzellen

des Frankfurter Polizeipräsidiums. Er soll heute dem Haftrichter vorgeführt

werden.

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, insbesondere die unbekannte Frau, die dem

Geschädigten zu Hilfe kam, sich unter der Rufnummer 069 / 755 – 10300 beim 3.

Polizeirevier oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Dealer leistet Widerstand

Frankfurt (ots) – (di) Zivilbeamte beobachteten gestern Nacht (06. Januar 2023)

einen Drogendeal im Bahnhofsviertel. Der Dealer wurde festgenommen, leistete

jedoch Widerstand. Zwei Beamte wurden hierbei leicht verletzt.

Nachdem ein 30-Jähriger durch Zivilbeamte gegen 00:00 Uhr in der Taunusstraße

beim Verkauf von Drogen beobachtet wurde, setzten die Beamten zur Kontrolle an.

Während der Überprüfung der Personalien ergriff der Dealer zunächst die Flucht

und rannte in Richtung des Hauptbahnhofs. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf

und konnten den Dealer schnell einholen. Bei der Festnahme leistete der

30-Jährige jedoch heftigen Widerstand, indem er um sich schlug und fortwährend

versuchte, sich den Beamten zu entziehen. Zudem versuchte er im Gerangel einem

Beamten die Dienstwaffe aus dem Holster zu ziehen, was jedoch unterbunden werden

konnte. Die Person wurde festgenommen. Ein couragierter Passant griff mit ein

und half, den Dealer festzuhalten. Zwei Beamte erlitten leichte Verletzungen.

Da es dem Dealer zu Beginn der Kontrolle gelang mehrere Plomben mit weißem,

pulverförmigen Inhalt zu schlucken, wurde er zur Beobachtung in ein Krankenhaus

eingeliefert und dort bewacht. Nach Beendigung der medizinischen Beobachtung

wurde der 30-Jährige nach Rücksprache mit der Justiz wieder auf freien Fuß

gesetzt. Er muss sich nun wegen des Verdachts des BTM-Handles sowie des

Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Zudem wurde festgestellt,

dass sich der Mann unerlaubt in Deutschland aufhält.

Frankfurt – Bahnhofsviertel / Sachsenhausen: Nach Kontrolle größere Menge Betäubungsmittel sichergestellt

Frankfurt (ots) – (di) Polizeibeamte haben gestern Mittag (05. Januar 2023) im

Bahnhofsviertel einen 37-Jährigen festgenommen. Ihm wird der unerlaubte Handel

mit Betäubungsmitteln vorgeworfen. Bei ihm wurde eine nicht geringe Menge Drogen

sowie Bargeld sichergestellt.

Polizisten führten gegen 13.55 Uhr in der Münchener Straße eine

Personenkontrolle durch. Hierbei fanden Sie bei dem Kontrollierten eine nicht

geringe Menge Drogen. Der Mann hatte in seiner Jacke und in seinem Rucksack

Marihuana, Kokain und Ecstasy-Tabletten dabei.

Die Spur führte dann noch in eine Wohnung in der Offenbacher Landstraße, in der

der 37-Jährige ein Zimmer bewohnt. Die Durchsuchung dort brachte nochmal eine

nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln zutage.

Insgesamt konnten über 4500 Gramm Marihuana, knapp 50 Gramm Kokain sowie über

300 Ecstasy-Tabletten sichergestellt werden. Dealertypische Utensilien sowie

eine größere Summe Bargeld wurden ebenfalls beschlagnahmt.

Der 37-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des illegalen Handels mit

Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verantworten. Der bereits einschlägig

bekannte Mann soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden.

Frankfurt – Riederwald: Unbekannte verursachen großen Sachschaden – Zeugenaufruf

Frankfurt (ots) – (th) Gleich mehrere Fahrzeuge beschädigten Unbekannte in der

Nacht von Mittwoch (04. Januar 2023) auf Donnerstag (05. Januar 2023) auf einem

Betriebsgelände eines Autohauses im Bereich „Am Riederbruch“. Der Sachschaden

beläuft sich auf ca. 300.000 Euro.

Unbekannte haben im Zeitraum von Mittwoch, den 04. Januar, 19.30 Uhr bis

Donnerstag, den 05. Januar, 07.00 Uhr 14 neuwertige Fahrzeuge auf der außen

gelegenen Ausstellungsfläche eines Autohauses im Bereich „Am Riederbruch“

beschädigt. Auch Teile der Glasfassade des Autohauses zerstörten die Täter. Der

Sachschaden beläuft sich nach derzeitigem Stand auf ca. 300.000 Euro. Das

Fachkommissariat hat die Ermittlungen zu den Tätern und den Hintergründen der

Tat aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatablauf und / oder den Tätern machen

können, werden gebeten, sich bei der Frankfurter Kriminalpolizei unter der

Rufnummer 069 / 755 – 53111 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu

melden.