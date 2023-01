Zeugen nach Auto-Aufbrüchen in Kassel gesucht: Täter hatte es auf Taschen und Portemonnaies abgesehen

Am gestrigen Donnerstagnachmittag und dem heutigen Freitagmorgen meldeten sich bislang sechs Autobesitzer, deren Pkw in der Kasseler Innenstadt und Nordstadt aufgebrochen wurden. Möglicherweise ein und derselbe Täter hatte es offenbar auf Taschen und Portemonnaies abgesehen. Die Ermittler der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die an einem der Tatorte Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf den oder die Täter geben können.

Zunächst hatte sich am gestrigen Nachmittag gegen 14:00 Uhr der Besitzer eines nur wenige Minuten in der Gießbergstraße abgestellten blauen Toyota Aygo bei der Kasseler Polizei gemeldet. An seinem Wagen hatte ein Unbekannter die Beifahrerscheibe eingeschlagen und aus dem Innenraum eine Umhängetasche gestohlen, in der sich Kopfhörer befanden. Vom Täter fehlte bereits jede Spur. Zwei andere von Einbrüchen in ihr Auto betroffene Fahrzeugbesitzer meldeten sich am Nachmittag aus der Friedrich-Engels-Straße und dem Grünen Weg. Auch dort hatte der Täter im Laufe des Nachmittags Seitenscheiben an einem grauen Audi A3 und einem schwarzen VW Sharan eingeschlagen, um an eine Handtasche und eine Umhängetasche zu kommen.

Auch am heutigen Freitagmorgen riefen drei betroffene Fahrzeugbesitzer die Polizei, um Anzeigen zu erstatten. In der Schillerstraße war im Laufe der Nacht die Beifahrerscheibe eines grauen VW Tiguan eingeschlagen und ein im Innenraum abgelegtes Portemonnaie gestohlen worden. Zwei weitere Taten ereigneten sich am Morgen in der Zeit zwischen 6:45 Uhr und 8:00 Uhr in der Mombachstraße. Dort waren ein schwarzer Mazda MX 5 und ein schwarzer Peugeot 207 das Ziel des Auto-Aufbrechers. Nach bisherigem Kenntnisstand machte der Täter in diesen beiden Fällen keine Beute.

Die Ermittler der Kasseler Polizei bitten Zeugen, die im Bereich der Tatorte verdächtige Personen beobachtet haben und Täterhinweise geben können, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Mann schwankt zu seinem Auto: Streife setzt Alkoholfahrt ein Ende

Dank der Mitteilung eines besorgten Passanten zog eine Streife der Wachpolizei in der vergangenen Nacht einen betrunkenen Autofahrer mit 2,3 Promille aus dem Verkehr, bevor jemand zu Schaden kam. Der Passant hatte gegen 3:20 Uhr über den Notruf 110 die Polizei alarmiert, da ein Mann in der Friedrich-Ebert-Straße zu einem geparkten Auto schwankte, auf dem Fahrersitz Platz nahm und losfuhr. Sofort wurde eine Funkfahndung nach dem Pkw mit dem durchgegebenen Kennzeichen ausgestrahlt. Diese führte bereits wenige Minuten später zum Erfolg, als die Streife das gesuchte Auto nahe des Bahnhofs Wilhelmshöhe ausfindig machte und anhielt. Der Atemalkoholtest bei dem 40 Jahre alten Fahrer aus Kassel, der laut den Polizisten sichtlich unter Alkoholeinfluss stand, ergab sodann 2,3 Promille. Er musste die Streife auf das Revier begleiten, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Wohnungseinbruch in Lohfelden: Kripo sucht Zeugen

Vermutlich in der Nacht zum gestrigen Donnerstag sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Seestraße in Lohfelden eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Einbrecher in dem Haus nach Wertsachen gesucht. Was genau erbeutet wurde, steht bislang noch nicht abschließend fest. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Festgestellt und bei den Beamten des Kriminaldauerdienstes gemeldet wurde der Einbruch am gestrigen Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die Täter vom Garten aus über ein Kellerfester in das Haus eingebrochen und hatten sich anschließend in sämtlichen Räumen auf Beutezug begeben. In welche Richtung sie anschließend flüchteten, ist derzeit nicht bekannt. Vermutlich ereignete sich die Tat in der Nacht gegen 1:30 Uhr, denn zu dieser Zeit hatte eine Nachbarin Licht im Garten des Hauses gesehen.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Beobachtungen in der Seestraße oder angrenzenden Straßen gemacht haben, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei in Kassel.