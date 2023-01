Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Unfall mit Fußgänger

Ebersburg. Ein 52-jähriger Fußgänger aus Ebersburg wurde bei einem Unfall am Donnerstag (05.01.) leicht verletzt. Ein 23-jähriger VW-Transporter-Fahrer befuhr gegen 13.30 Uhr den Tannenweg aus Richtung des dortigen Wendehammers kommend in Richtung der Straße Mittbach. Hierbei stieß er aus noch unklarer Ursache mit dem 52-jährigen Fußgänger, welcher den Tannenweg überquerte zusammen. Der Fußgänger wurde mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Unfall

Eichenzell. Bei einem Unfall am Donnerstag (05.01.) erlitt eine 55-jährige Mercedes-Fahrerin aus Eichenzell leichte Verletzungen. Eine 37-jährige Audi-Fahrerin befuhr gegen 15.15 Uhr die BAB 66 aus Richtung Frankfurt kommend in Richtung Fulda und wollte nach momentanem Kenntnisstand an der Ausfahrt 53 Fulda-Süd Richtung Rothemann weiterfahren. Als sie abgebogen war und sich auf dem Beschleunigungsstreifen befand, kam sie jedoch aus derzeit noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte in der Folge über die Fahrbahn. Anschließend drehte sie sich und stieß frontal mit der 55-jährigen Mercedes-Fahrerin zusammen, welche die B 27 aus Richtung Fulda kommend in Richtung Rothemann auf dem rechten von zwei Fahrstreifen in eine Richtung befuhr. Die Mercedes-Fahrerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde durch einen Rettungswagen vor Ort erstversorgt. Durch die Feuerwehr wurden ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten der verunfallten Fahrzeuge gebunden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 14.500 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Auffahrunfall

Alheim-Baumbach. Eine 60-jährige Frau aus Morschen und ein 31-jähriger Mann aus Alheim befuhren am Donnerstag (05.01.), gegen 10 Uhr, mit ihren Pkw die B 83 aus Heinebach kommend in Richtung Rotenburg. In Höhe des Abzweigs Baumbach musste die Frau nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen abbremsen. Der hinter ihr fahrende Mann bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr auf das Auto der 60-Jährigen auf. Die Dame aus Morschen wurde dabei leicht verletzt. An ihrem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 11.000 Euro. Am Pkw des Alheimers entstand zudem Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg

VB

Zusammenstoß

Schotten. Am Dienstag (03.01.), gegen 12:30 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Traktorfahrer mit seinem J I Case die Straße „Am Schwimmbad“. Im Kreuzungsbereich der Straße „Am Schwimmbad“ / Mühlwiesenweg stieß er aus noch unklarer Ursache mit einem 45-jährigen Pkw-Fahrer, welcher mit seinem VW Caddy den Mühlwiesenweg befuhr, zusammen. Bei dem Unfall verletzte sich der Beifahrer in dem Pkw schwer. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Zudem entstand Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

Sternsinger segnen das Polizeipräsidium Osthessen

Fulda. Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ besuchten die Sternsinger der katholischen Pfarrgemeinde St. Andreas in Fulda-Neuenberg am Dreikönigstag (06.01.) das Polizeipräsidium Osthessen in der Severingstraße. Begleitet wurden sie von Katechetin Gabriele Enders.

In Vertretung des Polizeipräsidenten Michael Tegethoff begrüßte der Leiter der Abteilung Einsatz, leitender Kriminaldirektor Klaus Wittich, am Freitagvormittag gemeinsam mit zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Sternsinger zur Segnung des Gebäudes und hieß sie herzlich willkommen. Nach einer kurzen Ansprache des katholischen Polizeipfarrers Stefan Ott, mit einigen Gedanken zum Beginn des neuen Jahres und einem gemeinsamen Gebet, wünschten die drei Könige Lissi, Zimi und Fabian mit ihrem Segenslied allen Bediensteten der osthessischen Polizei ein gutes neues Jahr. Nachdem alle Spenden eingesammelt waren, wurde das Segenszeichen 20*C+M+B+23 am Eingang zum Polizeipräsidium angebracht.

„Christus mansionem benedicat“ – Mit dem Wunsch, dass Christus das Haus segnen möge und dieser Segen auch auf alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Besucherinnen und Besucher des Polizeipräsidiums Osthessen übergehe, verabschiedeten sich die drei Weisen aus dem Morgenland.

Sie werden -traditionsgemäß- im nächsten Jahr sicher wieder zu Gast sein.

Für den musikalischen Rahmen während der Andacht sorgte Polizeihauptkommissar Wolfgang Heil an seinem Keyboard mit stimmungsvoller Musik.

Toilettenhäuschen gesprengt

Bad Hersfeld. Am Donnerstagabend (05.01.), gegen 19.50 Uhr, sprengten Unbekannte ein Toilettenhäuschen auf einer Baustelle im Douglasienweg in Johannesberg. Dadurch entstanden rund 1.000 Euro Sachschaden. Die genauen Hintergründe und Umstände, wodurch und warum die sanitäre Einrichtung gesprengt wurde, sind momentan noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Eine Zeugin konnte zu dieser Zeit drei dunkel gekleidete Personen im Alter zwischen 14 und 20 Jahren von der Baustelle wegrennen sehen. Ob diese mit dem Sachverhalt in Verbindung stehen, ist noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Bebra. Die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-KS 192 eines Seat stahlen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (05.01.). Zur Tatzeit stand das Auto auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zigarettenautomat aufgesprengt

Bad Hersfeld. Am frühen Freitagmorgen (06.01.) sprengten Unbekannte mit einem bislang noch nicht geklärten Sprengkörper einen Zigarettenautomaten in der Burggasse. Der Ausgabeautomat wurde dadurch vollkommen zerstört, sodass Sachschaden von etwa 3.000 Euro entstand. Ob Waren oder Bargeld gestohlen wurden, ist bislang noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei in Bad Hersfeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Firmengebäude

Bad Hersfeld. Mindestens zwei unbekannte Täter hebelten am frühen Freitagmorgen (06.01.) ein Fenster einer Firma in der Landecker Straße auf. Anschließend betraten die Einbrecher unbefugt das Gebäude. Als ein Mitarbeiter, gegen 1.40 Uhr, den Geschäftsraum betrat, fielen ihm die beiden dunkel gekleideten Täter auf und er informierte umgehend die Polizei. Die Unbekannten flüchteten derweil in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Sachschadens und ob etwas gestohlen wurde, ist momentan noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Ihre Polizei warnt: Zu Beginn des neuen Jahres kommt es wieder vermehrt zu Trickbetrügereien über Messenger-Dienste in Osthessen

Osthessen. Aktuell geben sich Trickbetrüger gegenüber osthessischen Bürgerinnen und Bürgern über Messenger-Dienste als nahe Verwandte beziehungsweise Angehörige aus – mit dem Ziel, sie um ihr Erspartes zu bringen.

„Mama? Bist du’s?“ Mit diesen oder ähnlichen Formulierungen melden sich die Täter beim Trickbetrug am Telefon. Sie geben sich als Verwandte, gute Bekannte oder nahe Familienangehörige aus, die sich in einer Notsituation befinden und bitten um Bargeld. Als Gründe für den finanziellen Engpass werden kostspielige Käufe (Auto, Küche, etc.) oder Notlagen (Autounfälle, usw.) genannt. Die Lage wird immer als äußerst dringlich dargestellt.

Verstärkte Nutzung von Messenger-Diensten

Auch im neuen Jahr bedienen sich die Schwindler in den osthessischen Landkreisen verstärkt dem Messenger-Dienst WhatsApp, um an das Ersparte von Bürgerinnen und Bürgern zu kommen.

Die Betrüger schreiben ihren späteren Opfern eine WhatsApp-Kurznachricht, in der sie sich als nahe Verwandte oder Bekannte ausgeben, deren altes Handy kaputt gegangen sei. Manchmal erreichte die späteren Geschädigten aber zunächst auch eine SMS in der sie aufgefordert wurden, den angeblichen Verwandten auf WhatsApp zu kontaktieren. In den Mitteilungen behaupten die Schwindler, dass die angezeigte und den Opfern bisher unbekannte Rufnummer die neue Erreichbarkeit des Angehörigen sei. Aufgrund des defekten Mobiltelefons könne der Verwandte nun nicht mehr auf sein Online-Banking zugreifen, müsse aber eine dringende Terminüberweisung durchführen. Er bitte daher um eine vorübergehende finanzielle Unterstützung, indem die potentiellen Opfer diese Überweisung an einen ihnen unbekannten Empfänger – oftmals im Ausland – durchführen sollen. Vorsicht, das ist eine Falle!

Ihre Polizei warnt daher eindringlich:

Übergeben oder Überweisen Sie niemals Geld oder Wertsachen an

Ihnen unbekannte Personen oder Konten! Seien Sie insbesondere

skeptisch, wenn Sie eine Sofortüberweisung durchführen sollen.

Ihnen unbekannte Personen oder Konten! Seien Sie insbesondere skeptisch, wenn Sie eine Sofortüberweisung durchführen sollen. Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon oder über

Messenger Dienste nicht selbst mit Namen vorstellt oder als

Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter

beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen

nicht erkennen!

Messenger Dienste nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen! Speichern Sie nicht automatisch vermeintlich „neuen“ Rufnummern

von Kontakten ab. Versuchen Sie erst die Personen unter den

Ihnen bekannten, „alten“ Telefonnummern zu kontaktieren!

von Kontakten ab. Versuchen Sie erst die Personen unter den Ihnen bekannten, „alten“ Telefonnummern zu kontaktieren! Legen Sie einfach den Telefonhörer auf und beenden sie Kontakte

über soziale Netzwerke, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert!

Ihnen fordert!

Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an!

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an!

Trickbetrug ist vielfältig! Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Gut informierte Menschen lassen sich nicht so leicht verunsichern und können entsprechende Situationen richtig einschätzen.

Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle

Fulda (ots) – Für einen 34-jährigen Wohnsitzlosen klickten gestern (5.1.) im

Bahnhof Fulda die Handschellen. Auf gleich zwei Haftbefehle zur

Strafvollstreckung der Staatsanwaltschaften Stade und Braunschweig stießen die

Beamten vom Bundespolizeirevier Fulda bei der Identitätsfeststellung des Mannes.

Da er die noch nicht bezahlten Geldstrafen von rund 800 Euro und 1200 Euro nicht

begleichen konnte, kam der Mann in die Justizvollzugsanstalt nach Hünfeld.

Als Schwarzfahrer im ICE unterwegs

Aufgefallen war der 34-Jährige, weil er im ICE von Frankfurt am Main bis Fulda

ohne Ticket unterwegs war. Das Zugpersonal hatte daraufhin die Bundespolizei

verständigt.

Fahrzeuge beschädigt

Homberg (Ohm). Am Mittwochabend (04.01.), zwischen 20.30 Uhr und 22.15 Uhr, besprühten Unbekannte auf einem öffentlichen Parkplatz eines Gasthofes in der Gießener Straße in Büßfeld drei Fahrzeuge mit Farbe. Hierdurch entstand Sachschaden von etwa 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Nieder-Gemünden. Die beiden amtlichen Kennzeichen VB-A 2283 eines grauen Daimler Chrysler stahlen Unbekannte zwischen Samstag (17.12.) und Donnerstag (05.01.). Im Tatzeitraum stand das Auto auf einem Parkplatz im Lindenweg. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de