Einbrecher in Frickhofen aktiv,

Dornburg-Frickhofen, Breitheck, bis Donnerstag, 05.01.2023, 18:00 Uhr

(wie) In den letzten Tagen wurde in Frickhofen in ein Wohnhaus eingebrochen. Ein 71-Jähriger verständigte am Donnerstag die Polizei, da er einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße „Breitheck“ entdeckt hatte. Die Tatortgruppe der Limburger Kriminalpolizei nahm den Einbruch vor Ort auf. Offenbar hatte ein Unbekannter die Terrassentür aufgehebelt und war so in das Innere des Gebäudes gelangt. Die Räumlichkeiten des Hauses durchsuchte der Einbrecher nach Wertsachen, er verschwand jedoch anschließend ohne Beute wieder aus dem Haus. An der Terrassentür entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Taschendiebe machen Beute,

Runkel, Im Langgarten, Donnerstag, 05.01.2023, 17:10 Uhr

(wie) Am Donnerstagnachmittag wurde eine Frau in Runkel von einem Taschendieb bestohlen. Die 42-Jährige war nach dem Einkaufen in einem Supermarkt in der Straße „Im Langgarten“ gerade dabei ihre Waren ins Auto einzuladen, als sie zwei Jugendliche in ihre Nähe bemerkte. Zunächst dachte die Frau sich nichts dabei. Später stellte sie jedoch fest, dass ihr Portemonnaie aus der Handtasche fehlte. Die Geldbörse wurde bisher nirgendwo aufgefunden. Unter der Rufnummer 06431/9140-0 nimmt die Polizei Hinweise entgegen. Die Polizei bittet die Bevölkerung stets auf ihre Wertsachen zu achten und sich bewusst zu sein, dass Taschendiebe jede sich bietende Gelegenheit nutzen, um Beute zu machen.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. In der nächsten Woche finden im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Limburg-Weilburg nur unangekündigte Kontrollen statt.