Bergstrasse

Viernheim: Hakenkreuz-Schmiererei an Hausfassade/Zeugen gesucht

Viernheim (ots) – In der Nacht zum Freitag (06.01.) beschmierten Unbekannte die

Fassade sowie Hoftor und eine Tür eines Mehrfamilienhauses in der Schillerstraße

mittels schwarzer Sprühfarbe mit mehreren Hakenkreuzen und weiteren

Nazi-Symbolen. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 2000

Euro.

Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei

bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht

haben, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 bei der Kriminalpolizei in

Darmstadt zu melden.

Verkehrsunfallflucht in Nieder-Liebersbach

Birkenau (ots) – Im Zeitraum vom 30.12.2022 20:00 Uhr bis zum 02.01.2023 16:00

Uhr ereignete sich in Nieder-Liebersbach, in der Lieberbacher Straße Höhe der

Hausnummer 7 eine Unfallflucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug (vermutlich ein

Lkw) streifte dort beim Vorbeifahren einen vor Ort geparkten Pkw. Hierbei

entstanden mehrere Kratzer und Eindellungen auf der Fahrerseite des geparkten

Fahrzeugs. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000,00 EUR. Anschließend

setzte der bislang Unbekannte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als

Unfallverursacher nachzukommen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können,

werden gebeten sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der 06252-7060 zu

melden.

Darmstadt

Darmstadt: Krimineller hat es auf Handtasche abgesehen – Darmstädterin stürzt bei versuchtem Raub

Nach einem versuchten Handtaschenraub am Donnerstagabend (5.1.) in der Grafenstraße hat das Kommissariat 35 die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtenden Täter geben können.

Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich die Tat gegen 19.30 Uhr auf dem Gehweg vor einem italienischen Eiscafé. Dort hatte sich der Kriminelle einer 74-jährigen Fußgängerin von hinten genähert und versucht, ihr die Handtasche zu entreißen. Infolge der Attacke kam die Darmstädterin zu Fall, verletzte sich und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter flüchtete ohne Beute. Eine Beschreibung des Mannes liegt den Ermittlerinnen und Ermittlern derzeit nicht vor. In diesem Zusammenhang werden Augenzeugen der Tat oder andere Hinweisgeber gebeten, sich bei der Kripo in Darmstadt (Rufnummer 06151/9690), zu melden.

Darmstadt: Krimineller hat es auf Handtasche abgesehen / Darmstädterin stürzt bei versuchtem Raub

Darmstadt (ots) – Nach einem versuchten Handtaschenraub am Donnerstagabend

(5.1.) in der Grafenstraße hat das Kommissariat 35 die Ermittlungen übernommen

und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtenden Täter geben können.

Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich die Tat gegen 19.30 Uhr auf dem Gehweg

vor einem italienischen Eiscafé. Dort hatte sich der Kriminelle einer

74-jährigen Fußgängerin von hinten genähert und versucht, ihr die Handtasche zu

entreißen. Infolge der Attacke kam die Darmstädterin zu Fall, verletzte sich und

wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter flüchtete

ohne Beute. Eine Beschreibung des Mannes liegt den Ermittlerinnen und Ermittlern

derzeit nicht vor. In diesem Zusammenhang werden Augenzeugen der Tat oder andere

Hinweisgeber gebeten, sich bei der Kripo in Darmstadt (Rufnummer 06151/9690), zu

melden.

Darmstadt-Eberstadt: Zeugen nach versuchtem Einbruch in Schule gesucht

Darmstadt (ots) – Nachdem noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montag

(2.1.) und Donnerstag (5.1.) offenbar versucht hatten in ein Schulgebäude in der

Gabelsbergerstraße einzubrechen, hat das Kommissariat 43 in Darmstadt die

weiteren Ermittlungen übernommen. Am Donnerstagvormittag waren die Hebelspuren

an gleich mehreren Türen entdeckt worden, die dem gewaltsamen Vorgehen

glücklicherweise standhielten. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der

Schaden auf mehrere Hundert Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und

Ermittlern, unter der Rufnummer 06151/9690, zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Groß-Umstadt / Wiebelsbach: Diebe entwenden E-Scooter und grüne Regenjacke / Zeugenaufruf der Polizei

Groß-Umstadt (ots) – Kriminelle entwendeten in der Nacht zum Freitag (6.1.)

gegen 0.30 Uhr eine grüne Jacke aus einem Auto und einen E-Scooter aus einer

Gartenhütte in der Straße „Die Ettern“. Kurz darauf bemerkte ein Anwohner einen

Mann, der mit der entwendeten grünen „Schmuddelwedda“ Jacke auf einem Fahrrad in

Richtung Wald fuhr. Der Anwohner verfolgte den Dieb kurz, welcher jedoch

letztlich flüchten konnte.

Zur Tatzeit war das Versicherungskennzeichen „747 WPC“ an dem entwendeten

E-Scooter angebracht.

Wenn Ihnen in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen ist, Sie

Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Diebesgutes haben, melden Sie sich

bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 –

Modautal OT Klein-Bieberau – Vermisste Reiterin tot aufgefunden

Modautal (ots) – Die von einem Ausritt am Donnerstagnachmittag (05.01.) nicht

zurückgekehrte, 28-jährige Reiterin konnte am Freitag (06.01.), gegen 04:30 Uhr,

im Rahmen der Suchmaßnahmen zunächst durch eine Drohne mit Wärmebildkamera

lokalisiert und im weiteren Verlauf durch Einsatzkräfte tot aufgefunden werden.

Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Südhessen hat die Ermittlungen

aufgenommen. Es wird nach derzeitigem Sachstand von einem Unglücksfall

ausgegangen. Der von der Reiterin mitgeführte Hund konnte im Bereich des

Fundortes ebenfalls angetroffen und eingefangen werden.

Gross-Gerau

Kelsterbach: 36-Jähriger nach Überfall auf Taxifahrer in Haft

Nicht weit gekommen ist ein 36 Jahre alter Mann, nachdem er am Donnerstagmorgen (05.01.) einen Taxifahrer überfallen hatte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte er den 71-jährigen Fahrer von der Konstablerwache in Frankfurt über Umwege in die Walldorfer Straße gelotst. Als das Fahrzeug dort um kurz nach 9.00 Uhr stoppte, soll der 36-Jährige den Chaffeur angegriffen und bedroht haben sowie anschließend mit einem dem Fahrer entrissenen leeren Brustbeutel in Richtung Bahnhof geflüchtet sein.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei wurde der Verdächtige kurz darauf im Bereich des Bahndammes festgenommen. Weil der Verdacht auf Drogen- und Alkoholeinfluss bestand, musste sich der Festgenommene einer Blutentnahme unterziehen. Der entwendete Brustbeutel wurde später von einer Passantin unter einem Auto in der Kolpingstraße aufgefunden und bei der Polizei abgegeben.

Der 36-Jährige wurde am Freitag (06.01.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen ihn die Untersuchungshaft wegen des Verdachts des Raubes erließ. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Riedstadt: Einbruchschutz – Polizei weist an der Haustür auf Risiken hin und sensibilisiert

Die Dämmerung setzt schneller ein und es wird früher dunkel. Für Diebe und Einbrecher bedeutet dies, dass sie mehr Gelegenheiten für ihre Taten haben. Unbeleuchtete Anwesen, runtergelassene Rollläden oder überquellende Briefkästen deuten auf Abwesenheit hin und gekippte Fenster oder unter der Fußmatte versteckte Haustürschlüssel laden Kriminelle ein.

Um Bürgerinnen und Bürger auf Risiken hinzuweisen und sie für das Thema Einbruchschutz zu sensibilisieren, werden die beiden Schutzleute vor Ort, Polizeihauptkommissar Günther Frey und Polizeioberkommissarin Katja Vagi-Mager sowie Beamte der polizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidium Südhessen am Donnerstag (12.01.), in der Zeit zwischen 15.00 und 19.00 Uhr, in Wohngebieten unterwegs sein, Informationsmaterial austeilen und nach möglichen Zielen für potentielle Einbrecher Ausschau halten. Gezielt sollen Bewohner auf der Straße und in Vorgärten angesprochen werden und beispielsweise auf gekippte Fenster, offene Garagen oder andere Umstände, die Kriminelle auf die Abwesenheit der Bewohner aufmerksam machen, hingewiesen werden. Wer nicht Zuhause ist, wird später von den Ordnungshütern einen Flyer mit den notwendigen Präventionsbotschaften in seinem Briefkasten finden.

Die Polizei will mit diesen Aktionen gezielt über Möglichkeiten des Einbruchschutzes informieren, aber auch im Hinblick auf Verbesserungsmöglichkeiten sensibilisieren und den Anwohnern die Sichtweise möglicher Einbrecher näherbringen. Denn diese suchen die Häuser in die sie einbrechen in der Regel gezielt aus. Grundsätzlich raten wir:

Beim Verlassen des Hauses oder der Wohnung immer abschließen!

Schlüssel niemals auf dem Anwesen verstecken – Kriminelle kennen

jedes Versteck!

jedes Versteck! Gekippte Fenster sind offene Fenster!

Keine Hinweise auf längere Abwesenheit gaben!

Licht in der Dämmerung anlassen!

Auf gute Nachbarschaft – auf Fremde in der Nähe achten!

Groß-Gerau – Feuer in Möbelgeschäft verursacht Sachschaden

Am Donnerstag (05.01.), um kurz nach 16 Uhr bemerkte ein Passant in der Groß-Gerauer Sudentenstraße eine starke Rauchentwicklung in einem dortigen Möbelgeschäft. Er verständigte über Notruf die Zentrale Leitstelle des Kreises Groß-Gerau. Die sofort alarmierte Feuerwehr Groß-Gerau konnte die Ursache der Rauchentwicklung, ein Brand im Lager-/Verkaufsraum des Geschäftes zügig löschen. Dabei wurde niemand verletzt. Nach erster Schätzung entstand jedoch ein Sachschaden im mittleren, fünfstelligen Bereich. Während der Löscharbeiten musste die Sudentenstraße im Bereich der Brandstelle gesperrt werden. Die Sperrung konnte um kurz vor 18:00 Uhr wieder aufgehoben werden. Erste Ermittlungen zur Brandursache deuten auf eine Elektroheizung als Auslöser des Feuers hin. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151/969-40312