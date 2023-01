Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 06.01.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Carlsberg: Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Carlsberg (ots) – Am Donnerstag, 05.01.2023 gegen 23:40 Uhr wurde eine 39-jährige VW-Fahrerin in Carlsberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei der Fahrerin aus dem Leiningerland Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf einen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Der Fahrerin wurde die Weiterfahrt untersagt und ihr wurde auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

