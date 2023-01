Mannheim: Wieder Betrug über Whatsapp

Mannheim (ots) – Eine 87-jährige überwies einen vierstelligen Betrag an bislang

unbekannte Betrüger/ -in, da diese sich als deren Tochter ausgaben und

behaupteten in finanziellen Nöten zu sein.

Erneut kam es zu einem Betrugsfall, bei dem die Täter sich als

Familienangehörige ausgeben, die sich auf Grund eines defekten Mobiltelefons mit

einer neuen Nummer über WhatsApp melden würden. In den Nachrichten behaupten

diese, dass sie sich aus unterschiedlichen Gründen in finanziellen Notlagen

befänden und fordern die Kontaktierten meist auf, ihnen Geld per Überweisung

zukommen zu lassen.

So auch wieder diese Woche in Mannheim. Die 87-Jährige überwies in zwei

Überweisungen vierstellige Geldbeträge auf ein ihr unbekanntes deutsches

Bankkonto. Erst nachdem eine dritte Überweisung aus unbekannten Gründen nicht

durchgeführt werden konnte und die 87-Jährige telefonischen Kontakt zu ihrer

Tochter hatte, fiel der Betrug auf.

Das zuständige Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie sie sich und

ihre Angehörigen davor schützen, können sie hier nachlesen: https://www.polizei-

beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/enkeltrick-betrueger

-nutzen-whatsapp/

Mannheim: Versuchter Einbruch in Schulgebäude

Mannheim (ots) – Bislang Unbekannte brachen in der Nacht zum Donnerstag gegen

halb 3 in ein Schulgebäude in der Rohrlachstraße ein und gingen anschließend in

unbekannte Richtung flüchtig. Bei dem Einbruch wurden mehrere Fenster und

Glaselemente von Zimmertüren beim Versuch diese gewaltsam zu öffnen beschädigt.

Trotz schneller Alarmierung der Polizei und Durchsuchung durch die

Polizeihundestaffel gelang den Tätern die Flucht. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand wurde jedoch nichts aus dem Gebäude entwendet. Der Sachschaden

beläuft sich auf 5.000 EUR. Das zuständige Polizeirevier Ladenburg hat die

Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Mannheim, Innenstadt -Unter Drogeneinfluss, mit Drogen und ohne Führerschein unterwegs-

Mannheim (ots) – Durch eine Streife des Polizeirevier Mannheim Innenstadt wurde

am Donnerstagmorgen, gegen 01.45 Uhr vor dem Wasserturm eine Verkehrskontrolle

durchgeführt. Als der Pkw-Lenker nach seinem Führerschein befragt wurde, teilte

dieser spontan mit, dass er ihn verloren habe. Bei einer Überprüfung in den

polizeilichen Informationssystemen stellte sich jedoch heraus, dass der

Fahrzeugführer ein bestehendes Fahrverbot hat. Im weiteren Verlauf der Kontrolle

erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrer auch Betäubungsmittel konsumiert

hatte, weshalb der er auf das Polizeirevier Mannheim Innenstadt gebracht wurde.

Dort wurde er, nachdem er auffällig nach Marihuana roch, auch durchsucht.

Hierbei konnten die Beamten in der Unterhose geringe Mengen an Marihuana und

Amphetamin, verpackt in zwei Plomben, aufgefunden werden. Aufgrund des Konsums

von Betäubungsmitteln in Zusammenhang mit dem Führen eines Pkw, wurde eine

Blutprobe entnommen. Der Fahrer wird zudem auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis

und Besitz von Betäubungsmitteln angezeigt. Die Ermittlungen dauern an.

Mannheim: PKW-Aufbruch – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – In der Zeit von Dienstagabend, 18:00 Uhr, und Mittwochmorgen,

07:20 Uhr, schlug eine bislang unbekannte Täterschaft die Heckscheibe eines

Renaults in der Lortzingstraße ein. Aus dem Kofferraum wurden ein Akku-Schrauber

sowie eine Nagelpistole entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von 1.500 EUR.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen wegen besonders

schweren Falls des Diebstahls übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

zuständigen Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter 0621/3301-0 zu melden.

Lassen Sie keine Wertgegenstände, Rucksäcke, Taschen oder elektronischen Geräte

im Fahrzeug zurück! Auch wenn Sie das Auto nur kurz verlassen. Erfahrene Diebe

kennen jedes Versteck.

Mannheim: 90-Jähriger verursacht Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Der 90-jährige Fahrer eines Daimler-Benz kam am

Mittwochvormittag gegen 11:30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache von der

Fahrbahn der Wilhelm-Varnholt-Allee ab und beschädigte einen dortigen Lichtmast

sowie einen Wegweiser. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von 20.000

EUR.

Dem Fahrer wurde zur Klärung der weiteren Fahreignung eine Blutprobe entnommen

und sein Fahrzeug sichergestellt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

zuständigen Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter 0621/174-3310 zu melden.