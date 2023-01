Mehrere Züge durch Steinwürfe beschädigt

Karlsruhe (ots) – Mehrfach wurden der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in den

letzten Tagen Beschädigungen an Zügen gemeldet. Bislang unbekannte Täter haben

es dabei gezielt auf Züge zwischen Weingarten und Grötzingen abgesehen, die sie

nach derzeitigem Stand der Ermittlungen mit Steinen bewarfen. Verletzt wurde

hierbei niemand.

In den vergangenen zwei Tagen (3./4. Januar) wurden insgesamt fünf Fälle

bekannt. Bislang unbekannte Täter bewarfen dabei jeweils in den Abendstunden

fahrende Züge in beide Richtungen. Dabei trafen die Steine zum Teil Scheiben,

die durch die Wucht des Aufpralls rissen. Die Schadenshöhe ist bislang noch

nicht ermittelt.

Mehrere Polizeistreifen fahndeten am Mittwochabend nach möglichen

Tatverdächtigen. Zur Unterstützung wurde im Bereich auch ein Hubschrauber des

Polizeipräsidiums Karlsruhe eingesetzt.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen gefährlichen

Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen. Hierfür nutzen die Beamten auch

Aufnahmen aus zum Teil videoüberwachten Zügen.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, sich unter 0721 120160 oder über

das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de zu melden.

Der Bewurf von Zügen mit Gegenständen ist kein Kavaliersdelikt. Ein solcher,

gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr kann mit Freiheitsstrafen bis zu zehn

Jahren geahndet werden. Das Gefahrenpotential für Dritte ist zudem erheblich.

Bruchsal – Zeugen nach unklarem Unfallhergang gesucht

Karlsruhe (ots) – Mitten im Kreuzungsbereich Grabener Straße / Durlacher Straße

in Bruchsal kollidierten am Sonntag, gegen 17:30 Uhr, zwei Autos. Aufgrund

unterschiedlicher Aussagen der Beteiligten ist die Polizei aktuell auf der Suche

nach Zeugen.

Ein 57-jähriger Renault-Fahrer befuhr die Grabener Straße in Fahrtrichtung

Heidelsheim und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Eine 43-jährige

Toyota-Fahrerin befuhr die Durlacher Straße und wollte die Kreuzung ebenfalls

geradeaus in Fahrtrichtung Karlsruher-Straße überqueren. Unklar ist, wer bei

Rotlicht in den Kreuzungsbereich einfuhr. Der durch den Unfall entstandene

Sachschaden umfasst etwa 10.000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer

07251/726-0 mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

Marxzell – Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte brachen am Mittwoch in ein Einfamilienhaus in der

Straße Im Neufeld in Marxzell-Pfaffenrot ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand warfen die Einbrecher zwischen 13:00 Uhr und

21:15 Uhr in Abwesenheit der Bewohner die gläserne Terrassentür mit einem Stein

ein und verschafften sich so Zutritt zu dem Wohnhaus. Im Inneren des Anwesens

durchsuchten die Diebe zahlreiche Schränke, entwendeten Schmuck und

Wertgegenstände und flüchteten dann auf noch unbekannte Weise.

Der entstandene Diebstahls-und Sachschaden kann derzeit noch nicht abschließend

beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen

werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721

666-5555 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Kontrolle von Reisebussen

Karlsruhe (ots) – Wie wichtig regelmäßige Kontrollen des gewerblichen

Personenverkehrs sind, offenbarte ein Kontrolleinsatz des Polizeipräsidiums

Karlsruhe am Mittwochmorgen am Busbahnhof des Karlsruher Hauptbahnhofs.

In der Zeit von 07.00 Uhr bis 11.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der

Verkehrspolizeiinspektion insgesamt sechs Reisebusse. Bei zwei dieser Fahrzeuge

stellten sie mit ihrem besonders geschulten Auge kleinere technische Mängel an

Beleuchtung und Betriebsflüssigkeiten sowie Unregelmäßigkeiten bei den Lenk- und

Ruhezeiten fest. Die Überprüfung eines dritten Reisebusses legte eklatante

technische Mängel zutage, die mit einiger Wahrscheinlichkeit zu einem

Verkehrsunfall mit Verletzten hätten führen können. So war an dem mit 27

Fahrgästen besetzten Fahrzeug der Druckluftschlauch einer Bremse abgerissen, so

dass ein Totalausfall der Bremsanlage unmittelbar bevorstand. Zudem waren die

Reifen der Hinterachse abgefahren. Bei einer der Fahrgasttüren war eine

technische Sicherheitseinrichtung ausgefallen, die verhindern soll, dass

Personen eingeklemmt werden. Die beiden Fahrer schließlich konnten nicht

nachweisen, in den zurückliegenden über 26 Stunden die vorgeschriebene

Tagesruhezeit eingelegt zu haben.

Unter Polizeibegleitung wurde der Reisebus zu einer Fachwerkstatt eskortiert, um

die notwendigen Reparaturen vornehmen zu lassen. Bis dahin wurde die Weiterfahrt

untersagt und eine Sicherheitsleistung erhoben.