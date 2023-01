Weinheim, Verkehrsunfallflucht beim Einkaufzentrum – Zeugenaufruf

Weinheim (ots) – Am gestrigen Mittwoch, ereignete sich zwischen 11.00 Uhr und

11.30 Uhr auf dem Parkplatz des oberen Parkdecks eines Einkaufszentrums am

Berliner Platz ein Verkehrsunfall. Hier wurde ein grauer Ford durch einen

anderen, bislang unbekannten Pkw vermutlich beim Ausparken beschädigt. Der

Verursacher flüchtete hiernach, ohne seiner Feststellpflichten nachzukommen. Der

graue Ford wurde hierbei im Heckbereich beschädigt, die Schadenshöhe beläuft

sich auf ca. 1000 EUR. Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier

Weinheim/Polizeiposten Schriesheim aufgenommen. Zeugen, die den Unfall, welcher

sich im Bereich des „Action-Marktes“ ereignet hat, beobachtet haben, werden

gebeten, sich beim Polizeiposten Schriesheim unter Tel.: 06203 61301 zu melden.

Edingen-Neckarhausen/ Rhein-Neckar-Kreis: Täter entwendet leere Registrierkasse aus Gärtnerei

Mannheim (ots) – Bei einem Einbruch in eine Gärtnerei in der Speyrer Straße in

der Zeit zwischen dem 03.01.2023, 19:00 Uhr bis 04.01.2023, 08:40 entwendete

bislang unbekannte Täterschaft eine Registrierkasse und verursachte zudem hohen

Sachschaden.

Bislang Unbekannte gelangten über den angrenzenden Friedhof auf das Gelände der

Gärtnerei, wo sie sich Zutritt zum Gebäude verschafften. Hierbei verursachten

die Einbrecher hohen Sachschaden in der Gärtnerei und entwendeten eine leere

Registrierkasse. Insgesamt liegt der entstandene Schaden im fünfstelligen

Bereich. Zeugen, welche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, das

Polizeirevier Ladenburg unter der Rufnummer 06203 9305-0 zu kontaktieren.

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Brand auf Schulgelände

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht zum Donnerstag gegen 03:30 Uhr

wurden durch einen Brand von Holzpaletten in der Fichtestraße auch ein

Schulgebäude in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr

Weinheim gelöscht werden. Bislang unbekannte Täter/-in setzte einen Stapel

Holzpaletten auf dem Schulgelände in Brand, wodurch zwei Fenster des

Schulgebäudes beschädigt wurden. Der entstandene Schaden wird auf 1.000 EUR

geschätzt. Zeugen, welche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, das

Polizeirevier Weinheim unter der Rufnummer 06201 1003-0 kontaktieren.