Heidelberg, Kirchheim – Brand einer Gartenhütte – Brandstiftung?

Heidelberg (ots) – Am gestrigen Mittwochabend kam es gegen 21.30 Uhr in der

Odenwaldstraße zum Brand einer Holzhütte, die als Fahrradunterstand genutzt

wurde. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte die bis zu zwei Meter hohen Flammen und

alarmierten die Polizei und Feuerwehr. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg konnte den

Brand schnell löschen, jedoch wurde die Hütte durch das Brandgeschehen gänzlich

zerstört. Kurzzeitig musste aufgrund der Löscharbeiten der Bahnverkehr an dieser

Stelle für 12 Minuten in beide Richtungen eingestellt werden. Die Feuerwehr

beziffert den entstandenen Schaden auf mehrere Tausend Euro. Das Polizeirevier

Heidelberg-Süd hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Da

Brandstiftung nicht auszuschließen ist, suchen die Ermittler Zeugen, diese

werden gebeten sich unter Tel.: 06221 34180 zu melden.