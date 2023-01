Frankfurt-Innenstadt: Tätlicher Angriff auf Ersthelfer

Frankfurt (ots) – (di) Ein tätlicher Angriff auf einen Polizisten war heute in

den frühen Morgenstunden (04. Januar 2023) die Folge einer versuchten

Hilfeleistung in der Innenstadt.

Beamte des 1. Polizeireviers trafen gegen 04:15 Uhr in der Gallusanlage auf eine

hilflose Person. Die Person lag auf dem Boden und machte hierbei einen stark

alkoholisierten Eindruck. Da die Person immer wieder drohte bewusstlos zu

werden, verständigten die Polizisten einen Rettungswagen und leisteten vor Ort

Erste Hilfe. Plötzlich schlug der 20-Jährige unvermittelt einen der eingesetzten

Beamten mit der Faust ins Gesicht und verletzte diesen leicht.

Zwecks psychiatrischer Untersuchung wurde der Mann in einer Klinik vorgestellt

und dort aufgenommen. Trotz der Umstände muss sich der 20-Jährige nun wegen des

tätlichen Angriffs auf den Polizeibeamten verantworten.

Frankfurt-Innenstadt: Friseurbesuch mit Folgen – Täter erbeutet Bargeld

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Mittag (04. Januar 2023) kam es in der

Frankfurter Innenstadt in einem Friseurgeschäft zu einem räuberischen Diebstahl.

Ein Täter vergriff sich an den Wertsachen einer Mitarbeiterin und einer Kundin.

Bei seiner Flucht setzte sich der Täter zur Wehr und konnte unerkannt entkommen.

Die Mitarbeiterin eines Friseurgeschäftes in der Weißadlergasse frisierte gerade

gegen 14:10 Uhr einer Kundin die Haare, als ein junge Mann den Laden betrat. Der

ungebetene Gast entnahm dann aus der im Empfangsbereich abgelegten Geldbörse der

Mitarbeiterin Bargeld und bediente sich auch noch an dem Geldbeutel der Kundin,

welcher sich in der Jackentasche an der Garderobe im Eingangsbereich befand.

Beide Frauen bemerkten den Dieb und stellten ihn zur Rede. Dieser stieß jedoch

die Kundin beiseite und flüchtete aus dem Laden. Ein Zeuge auf der Straße konnte

den Dieb noch bis zum Roßmarkt verfolgten, verlor aber dann die Spur. Der Täter

erbeutete mehrere hundert Euro.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, schlanke Figur, dunkle, lockige Haare, bekleidet mit

einer schwarzen Kapuzenjacke mit Fellkapuze, Jeans, und weißen Turnschuhe.

Hinweise zu Tat oder Täter nimmt das örtlich zuständige Polizeirevier (1.

Polizeirevier) unter der Rufnummer 069/ 755 – 10100 entgegen.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (di) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

Januar 2023: Hugo-Eckener-Ring, A661 Riederwaldtunnel, A66 Richtung

Wiesbaden, Ludwig-Landmann-Straße, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt

A3/ A5

Januar 2023: Hanauer Landstraße, B43 Anschlussstelle A3, A661 Richtung

Autobahnkreuz Offenbach, Züricher Straße, A661 Anschlussstelle Eckenheim

Richtung Bad Homburg

Januar 2023: A661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße, Mainzer

Landstraße, A66 Richtung Wiesbaden, Autobahnkreuz Frankfurt A3/ A5,

Hugo-Eckener-Ring

Januar 2023: A661 Anschlussstelle Eckenheim Richtung Bad Homburg,

Babenhäuser Landstraße, Hanauer Landstraße, B43 Anschlussstelle A3, A661

Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Züricher Straße

Januar 2023: Hugo-Eckener-Ring, A661 Riederwaldtunnel, A661 Richtung

Autobahnkreuz Offenbach, Hanauer Landstraße, Babenhäuser Landstraße, B43

Anschlussstelle A3



Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Frankfurt-Höchst: Versuchter Raub auf Taxifahrer

Frankfurt (ots) – (th) Am Mittwoch (04. Dezember 2022) kam es im Stadtteil

Höchst zu einem versuchten Raub zum Nachteil eines Taxifahrers. Der unbekannte

Täter flüchtete ohne Beute.

Gegen 17:50 Uhr endetet die im Bereich Nied-Kirche begonnene Taxifahrt an der

Zieladresse des Fahrgastes im Stadtteil Höchst in der Straße „Alt-Höchst“. Dort

angekommen würgte der auf der auf der Rückbank sitzende Fahrgast den Taxifahrer

mit einem Gürtel und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Taxifahrer wehrte

sich, woraufhin der unbekannte Täter das Taxi verließ, sich zur Fahrerseite

begab, die Fahrertür öffnete, mit dem Gürtel auf den Taxifahrer einschlug und

weiterhin Bargeld forderte. Nachdem er das Ablagefach in der Fahrertür

durchsucht hatte, flüchtete der Mann ohne Beute.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 35 Jahre

alt, 165 cm bis 175 cm groß, orientalisches Erscheinungsbild, dicke Statur,

schwarze, kurze Haare, Vollbart; bekleidet mit schwarzer Jacke und schwarzer

Hose.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden

gebeten, sich mit dem Kommissariat 14 unter der Telefonnummer 069 / 755 – 51499

oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Griesheim: Geldautomaten gesprengt – Täter auf der Flucht

Frankfurt (ots) – (di) Am frühen Donnerstagmorgen (05. Januar 2023) haben

unbekannte Täter die Geldautomaten in einer Bankfiliale in Griesheim gesprengt.

Es entstand massiver Sachschaden. Die Täter konnten unerkannt entkommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten gegen 04:00 Uhr mehrere vermummte Täter

eine Bankfiliale in der Fabriciusstraße. Nachdem die Täter kurz darauf die

Filiale wieder verlassen hatten, waren mindestens zwei Detonationen wahrnehmbar.

Dabei wurden die dort befindlichen Geldautomaten gesprengt sowie das Gebäude

massiv beschädigt. Die Täter flüchteten anschließend mit einer dunklen

Kombi-Limousine. Es wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Es

liegen derzeit keine konkreten Hinweise auf die mutmaßlichen Täter vor. Die

Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen.

Die Täter erbeuteten die in den Automaten befindlichen Geldkassetten. Die Höhe

der hierbei gestohlenen Bargeldsumme ist derzeit nicht bekannt. Die Maßnahmen

vor Ort im Zusammenhang mit der Tatortaufnahme und Spurensicherung dauern an. Es

wurden keine Personen verletzt.