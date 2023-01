Gießen: Husky aus misslicher Lage gerettet

Gießen: Glück hatte heute Morgen (05.01.2023) ein Husky, der in einen mehrere Quadratmeter großes und rund drei Meter tiefes Becken gefallen war.

Gegen 09:25 Uhr wurden Passanten auf ein „Hundeheulen“ in der Schützenstraße aufmerksam und informierten die Polizei. Gießener Ordnungshüter rückten aus und fanden einen Hund in einem Rohbau befindlichen, unbewohnten Haus vor.

Offenbar war er im dortigen Kellergeschoss in ein Becken gestürzt, welches bis in eine Höhe von 50 Zentimeter mit Wasser vollgelaufen war.

Die alarmierte Feuerwehr und die Polizei retteten den Husky gemeinsam aus dem Becken.

Die Besitzer konnten schnell gefunden werden, dem Vierbeiner geht es gut, er ist wohlauf.

Offenbar war er ausgebüxt und hatte sich auf seiner Spritztour in die missliche Lage reinmanövriert.

Die Staatsanwaltschaft Gießen und die beim Polizeipräsidium Mittelhessen eingerichtete 30-köpfige Soko „LACUS“ haben ihre gemeinsamen Ermittlungen im Fall „Ayleen“ zwischenzeitlich abgeschlossen.

Die Staatsanwaltschaft hat nunmehr Anklage zum Landgericht Gießen erhoben.

Dem Angeschuldigten wird Mord, versuchte Vergewaltigung mit Todesfolge, Entziehung Minderjähriger, Nötigung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Sich-Verschaffen kinderpornographischer Inhalte vorgeworfen.

Im Verurteilungsfalle droht neben einer lebenslangen Freiheitsstrafe auch die Anordnung der Sicherungsverwahrung.

Konkret wird dem 30 Jahre alten, aus Waldsolms (Hessen) stammenden Angeschuldigten zur Last gelegt, die 14-jährige Schülerin am Nachmittag des 21.07.2022 mit seinem Pkw in Gottenheim (Baden-Württemberg) abgeholt und nach Hessen in eine Waldgemarkung bei Langgöns-Cleeberg (Landkreis Gießen) verbracht zu haben. Im Bereich eines Feldweges soll der Angeschuldigte das Mädchen dort kurz nach Mitternacht getötet haben. Die Strafverfolgungsbehörden gehen aufgrund der vorliegenden Ermittlungsergebnisse davon aus, dass die Tat sexuell motiviert war. Im Anschluss an das Tötungsdelikt soll der Angeschuldigte den Leichnam zum Teufelsee bei Echzell (Wetteraukreis) verbracht haben, wo er am 29.07.2022 von Einsatzkräften der hessischen Polizei aufgefunden werden konnte.

Durch die im Folgenden durchgeführten umfangreichen Ermittlungen – insbesondere in Gestalt der Vernehmung von 122 Zeugen, der Auswertung von über 30.000 Chats und der Einholung einer Vielzahl von rechtsmedizinischen und kriminaltechnischen Gutachten – gelang es Polizei und Staatsanwaltschaft einen dringenden Tatverdacht gegen den Angeschuldigten zu begründen. Aufgrund der digitalforensischen Untersuchungen des Handys des Tatverdächtigen konnte festgestellt werden, dass sich Ayleen und der Angeschuldigten offenbar Ende April 2022 via „Snapchat“ kennengelernt und fortan eine Vielzahl von Nachrichten miteinander ausgetauscht hatten.

Das Schwurgericht in Gießen wird in den kommenden Monaten über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden.

Bitte haben sie Verständnis, dass aus Pietätsgründen und zur Vermeidung einer etwaigen Beeinflussung von Zeugenaussagen keine weiteren Auskünfte zum konkreten Tatablauf und den sonstigen Tatumständen erteilt werden können.

Bei sonstigen Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Gießen, Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger, 0641-934-3230, thomas.hauburger@sta-giessen.justiz.hessen.de.

Linden-Leihgestern: Widerstand geleistet

In Folge einer Sachbeschädigung in der Gießener Straße, bei der die Windschutzscheibe eines Fahrzeugs eingeworfen wurden, nahmen Gießener Polizisten gestern Abend (04.01.2023), gegen 23:40 Uhr einen 48-Jährigen fest. Dieser war im Rahmen der Anzeigenaufnahme durch sein aggressives und provokantes Verhalten aufgefallen. Aufgrund seiner Alkoholisierung sollte der aggressive Gießener seinen Rausch in den Zellen der Polizeistation ausschlafen. Während der polizeilichen Maßnahmen trat er nach den Ordnungshütern und beleidigte diese mehrfach unter anderem als „Missgeburt“ und „Hurensöhne“, sowie nicht zitierfähigen Worten. Zudem drohte er, die Polizisten „kalt zu machen“. Es folgen Anzeigen wegen Widerstand, Beleidigung und Bedrohung.

Hungen- von Fahrbahn abgekommen

Ein 18-Jähriger fuhr gestern Abend (04.01.2023), gegen 23:35 Uhr mit seinem Opel auf der Kreisstraße 186 aus Richtung Trais-Horloff kommend in Richtung Steinheim. Auf dieser Strecke verlor er offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen roten Meriva und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr rund 100 Meter im neben der Fahrbahn befindlichen Graben und kam letztendlich auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Das Auto hat nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden. Der Opel-Fahrer verletzte sich leicht.

Gießen – Tür beschädigt

In der Katharinengasse beschädigten Unbekannte die Salontür eines Friseurgeschäfts. Zwischen Dienstagabend (03.01.2023), 18:00 Uhr und Mittwochmorgen (04.01.2023), 09:00 Uhr, machten sich die Vandalen an der Tür zu schaffen und beschädigten den Glaseinsatz, der zur Hälfte riss. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755

Grünberg- in Rettungswache eingebrochen

Diebe hebelten an der seitlichen Gebäudefassade der Johanniter Rettungswache in der „Eiserne Hand“ ein Fenster auf und drangen in die Fahrzeughalle ein. Aus einem Rettungswagen stahlen sie eine private Tasche eines Mitarbeiters. Im Anschluss begaben sie sich in den Patientenraum und durchwühlen die Ablagefächer. Dort stahlen und zerstörten die Diebe mehrere Medikamente. In einem Umkleideraum durchwühlten sie zudem mehrere Spinde. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise zu den Unbekannten, die zwischen 21:00 Uhr und 23:20 Uhr gestern Abend (04.01.2023) in die Rettungswache eindrangen, erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 9143-0

Hungen- Diebe im Kulturzentrum

In das Kulturzentrum in der Straße „Am Zwenger“ drangen Unbekannte zwischen Montag (02.01.2023), 13:30 Uhr und Mittwoch (04.01.2023), 14:15 Uhr ein. Um in das Gebäude zu gelangen, brachen sie eine Tür des Seiteneingangs auf. Die Diebe stahlen einen Schlüssel und Süßigkeiten. Der Schaden wird mit rund 500 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555

Grünberg: Fensterscheibe mit Stein eingeworfen

Einen rund 12 Kilogramm schweren Stein nahmen sich Unbekannte, begaben sich zu einem Firmengebäude in der Carl-Benz-Straße und warfen mit diesem eine Fensterscheibe ein. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Einbrecher von ihrem Vorhaben, in das Gebäude einzudringen, abließen und flüchteten. Der Schaden am Fenster kann momentan noch nicht beziffert werden. Hinweise, zu den Unbekannten, die sich zwischen Mittwochabend (04.01.2023), 18:00 Uhr und Donnerstagmorgen (05.01.2023), 07:00 Uhr ans Werk machten, erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555

Grünberg- Polizisten angegriffen

Anzeigen wegen des Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstand und Beleidigung kommen auf einen 42-Jährigen zu. Grünberger Polizisten brachten den Alsfelder gestern Abend (04.01.2023) zur Anzeigenaufnahme auf die Polizeiwache. Zuvor war der Mann bei einem Ladendiebstahl aufgefallen. Bei seiner Festnahme hatte er Diebesgut im Wert von mehreren Hundert Euro einstecken. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der die Ordnungshüter, widersetzte sich deren Anweisungen und leistete erheblichen Widerstand. Er trat einer Beamtin gegen den Kopf, durch die Wucht des Tritts fiel ihre Brille vom Kopf. Weitere Tritte und Schlagbewegungen seitens des Festgenommen in Richtung der Beamten verfehlten ihr Ziel. Eine Polizistin und ein Polizist wurden bei dem Angriff leicht verletzt. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte der 42-Jährige die Polizeiwache verlassen.

Gießen- Polizei kontrolliert die Sicherheit der Fahrräder

Gestern (04.01.2023) kontrollierten Beamte der Gießener Polizei, gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen der Bereitschaftspolizei die Sicherheit von Fahrrädern im Gießener Stadtgebiet. Zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr hielten die Beamten in Wieseck, der Weststadt, der Frankfurter Straße, der Bahnhofstraße, sowie im Aulweg und der Crednerstraße insgesamt 38 Bikes an. Das Gros der Radfahrer hatte seine Zweiräder in Ordnung. Die Beamten stellten vier Bikes sicher. Hierbei wurden zwei herrenlose Räder aufgefunden, die nun dem Fundbüro der Stadt Gießen übergeben wurden. Bei einer Kontrolle wurde ein, im November 2022, gestohlenes Fahrrad aufgefunden. Die Fahndung wurde gelöscht, der rechtmäßige Eigentümer informiert. Eine Anzeige wegen des Verdachts der Hehlerei fertigten die Beamten. Ein Biker war mit einem hochwertigen Mountainbike des Herstellers Ghost unterwegs. Offenbar hatte er das Zweirad deutlich unter seinem eigentlichen Wert erworben. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Gießen: Unfallflucht in der Paul-Schneider-Straße

Gegen 18:20 Uhr war am gestrigen Abend (04.01.2023) ein VW-Fahrer mit seinem schwarzen CC auf der Paul-Schneider-Straße aus Richtung des Wendehammers kommend in Richtung Carlo-Mierendorff-Straße unterwegs. Aus bisher unbekannten Gründen fuhr plötzlich ein Unbekannter in das Heck des VW und flüchtete im Anschluss, ohne sich um den rund 3.000 Euro teuren Schaden am Heck des VW CC zu kümmern. Der Unfallfahrer soll in einem silbernen VW Touran unterwegs gewesen sein. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder seinem Fahrzeug, erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755

Gießen-Einbruch scheitert

Nachdem sie den Glaseinsatz einer Tür mit einem Stein zerstört hatten, ließen Unbekannte von ihrem Vorhaben ab, in den Elektro-Laden am Ludwigsplatz einzubrechen. Der Schaden an der Tür wird mit 200 Euro beziffert. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen Dienstag (03.01.2023), 17:30 Uhr und Mittwoch (04.01.2023), 09:00 Uhr, im Bereich des Ludwigsplatzes aufgefallen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555