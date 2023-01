Ermittlungserfolg nach Straßenraub mit Waffe auf 20-Jährigen in Kaufungen: Zwei Verdächtige identifiziert

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kaufungen (Landkreis Kassel): Ein Ermittlungserfolg gelang den Beamten des Kommissariats 36 der Kasseler Kripo (Haus des Jugendrechts) nach einem Straßenraub mit einer Waffe auf einen 20-jährigen Mann in Kaufungen, der sich am vergangenen Freitag ereignete. Zwei zunächst unbekannte Täter waren gegen 23:30 Uhr am Eingang des Tunnels im Bereich „Am Bahnhof“ auf den jungen Mann aus Lohfelden zugekommen und hatten ihn angesprochen. Während einer von dem Opfer das Vorzeigen seiner Wertsachen forderte, hielt sein Komplize demonstrativ eine Waffe in der Hand. Nachdem der verängstigte 20-Jährige seine Wertgegenstände herausgeholt hatte, nahmen die beiden Täter diese an sich und ergriffen damit die Flucht.

Die nach Mitteilung über den Raubüberfall sofort durch die Beamten des K 36 angestellten intensiven Ermittlungen anhand der Täterbeschreibungen führten schon kurze Zeit später auf die Spur eines der beiden mutmaßlichen Täter, einen bereits polizeibekannten 19-Jährigen aus dem Landkreis Kassel. Kurze Zeit später geriet durch weitere Auswertungen und eine Geräteortung ein 17-Jähriger aus Kassel als sein mutmaßlicher Komplize ins Visier der Ermittler. Nachdem von der Staatsanwaltschaft Kassel Durchsuchungsbeschlüsse bei Gericht erwirkt worden waren, konnten die Kriminalbeamten die beiden Tatverdächtigen am Dienstag in ihren Wohnungen vorläufig festnehmen. Bei den anschließenden Durchsuchungen fanden die Beamten einen Teil des Raubguts und die bei der Tat gezeigte Waffe, bei der es sich um eine täuschend echt aussehende Spielzeugpistole handelte. Die beiden Verdächtigen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen gegen sie dauern an und werden von den Beamten des K 36 der Kasseler Kripo geführt.

Nächtlicher Einbruch in Restaurant in Wehlheiden: Kripo sucht Zeugen

Kassel-Wehlheiden: Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Donnerstag in ein Restaurant in der Kohlenstraße in Kassel, nahe der Friedenstraße, eingebrochen und haben hierbei Bargeld erbeutet. Die Täter hatten zunächst versucht, die an der Straßenseite gelegene Eingangstür aufzuhebeln. Nachdem dies misslungen war, schlugen sie mit einem unbekannten Gegenstand den Glaseinsatz der Tür ein. So stiegen sie in die Gaststätte ein, wo sie sich auf die Suche nach Wertsachen begaben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten die Einbrecher mit ihrer Beute wieder über die aufgebrochene Tür nach draußen und weiter in unbekannte Richtung. Die Tatzeit lässt sich momentan auf den Zeitraum zwischen 23 Uhr und 6 Uhr eingrenzen.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich des Restaurants gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei

Kassel-Rothenditmold und -Niederzwehren:

Offenbar weil sie jeweils kurz nach Ladenschluss kamen, scheiterten am gestrigen Mittwochabend zwei mutmaßliche Raubversuche auf einen Getränkemarkt in Rothenditmold und eine Tankstelle in Niederzwehren. In beiden Fällen wurden drei maskierte Täter beobachtet. Die zuständigen Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo gehen davon aus, dass es sich in beiden Fällen um ein und dieselben Täter handelte. Insbesondere mit Blick auf die Schwere der mutmaßlich beabsichtigen Raubüberfälle, bei denen es sich um Verbrechenstatbestände handelt, suchen die Ermittler nun nach Zeugen, die Hinweise auf das Trio geben können.

aubversuch um 20:02 Uhr in Rothenditmold

Zunächst hatten sich drei unbekannte Täter um 20:02 Uhr an den Getränkemarkt in der Wolfhager Straße, Ecke Naumburger Straße, angenähert. Mitarbeiter, die sich kurz nach Geschäftsschluss noch im Markt aufhielten, hatten die mit Sturmhauben maskierten Männer durch die geschlossene Glasschiebetür vor dem Eingang gesehen. Nachdem die Täter bemerkt hatten, dass sich die automatische Tür nicht öffnete, ergriffen sie unverrichteter Dinge die Flucht in Richtung Naumburger Straße. Die sofort alarmierte Polizei leitete umgehend eine Fahndung mit zahlreichen Streifen ein. Von den drei überwiegend dunkel bekleideten und ca. 1,80 Meter großen Männern fehlte jedoch jede Spur.

Zweite Tat um 23:37 Uhr an Tankstelle

Um 23:37 Uhr scheiterten offenbar die gleichen Täter bei dem zweiten Raubversuch auf die Tankstelle in der Frankfurter Straße, ggü. „Im Ährenfeld“. Auch in diesem Fall befand sich kurz nach Geschäftsschluss noch eine Mitarbeiterin im Verkaufsgebäude, als plötzlich das dunkel gekleidete Trio mit Sturmhauben vor der verschlossenen Eingangstür stand und versuchte, diese zu öffnen. Einer der Männer soll einen unbekannten Gegenstand in der Hand gehalten haben. Nachdem mehrere Versuche gescheitert waren,die Tür zu öffnen, flüchteten die 20 bis 25 Jahre alten Täter in Richtung Autobahn. Die anschließenden Fahndungsmaßnahmen verliefen leider ohne Erfolg.

Wer an einem der beiden Tatorte verdächtige Personen beobachtet hat und den Ermittlern des K 35 Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.