Unfall mit schwer verletzter Person

Künzell. Eine 20-jährige Segway-Fahrerin aus Künzell wurde bei einem Unfall am Dienstag (03.01.) schwer verletzt. Sie befuhr gegen 7.40 Uhr mit ihrem Elektrokleinstfahrzeug den Hahlweg in absteigende Richtung. Im Kreuzungsbereich Hahlweg/Friedrich-Fröbel-Straße kam es aus noch unklarer Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem 27-jährigen Seat-Fahrer, welcher die Friedrich-Fröbel-Straße in absteigende Richtung befuhr und die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Die 20-jährige Segway-Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro.

Unfall mit Leichtverletztem

Petersberg. Leichte Verletzungen erlitt ein 49-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Fulda bei einem Unfall am Mittwoch (04.01.). Er befuhr nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gegen 6.30 Uhr den Radfahrstreifen der Petersberger Straße in Richtung Innenstadt. Im Einmündungsbereich Ulmenweg kam es aus noch nicht bekannter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einer 48-jährigen Opel-Fahrerin, welche den Ulmenweg in Richtung Petersberger Straße befuhr und auf diese einbiegen wollte. Der E-Scooter-Fahrer kam in der Folge zu Fall und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Zur Erstversorgung wurde er in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand zudem Sachschaden in Höhe von rund 350 Euro.

Polizeistation Fulda

Verkehrsunfallflucht

Hünfeld. Am Donnerstag (05.01.), zwischen 12:30 Uhr und 12:40 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Außenspiegel eines weißen VW Transporters. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 200 Euro. Zur Tatzeit stand der Volkswagen in der Kaiserstraße auf Höhe einer Bankfiliale. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Hünfeld

HEF

Verkehrsunfallflucht

Heringen. Am Dienstag (03.01.), gegen 15:40 Uhr, parkte eine 22-jährige Fahrerin eines Seat Arona aus Heringen ordnungsgemäß in einer der Parkbuchten in der Hauptstraße. Als sie später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass beide Türen auf der Fahrerseite beschädigt worden waren. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden von circa 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Neues Jahr – „Alte“ Möbel

Fulda. Am Samstagmittag (31.12.) meldete ein Jagdpächter der Polizei eine illegale Entsorgung von Hausrat auf einem Waldweg im Ortsteil Trätzhof. Vor Ort konnten die Beamten verschiedenes Mobiliar, darunter ein Sofa, mehrere Matratzen, Badezimmermöbel, einen Teppich sowie weitere Haushaltsgegenstände auffinden. Ermittlungen führten die Polizisten schließlich zu einem 26-jährigen Mann aus Fulda. Er steht im Verdacht seine Möbel in dem Waldstück illegal entsorgt zu haben. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet und an die zuständige Behörde weitergeleitet.

Einbrüche in Wohnhäuser

Petersberg. In der Nacht zu Mittwoch (04.01.) verschafften sich Unbekannte auf bislang unklare Art und Weise unbefugten Zugang zu einer Wohnung eines Mehrparteienhauses sowie einem Einfamilienhaus in der Straße „Am Bildstock“. Die Einbrecher durchsuchten die Wohnräume der Gebäude und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar.

Aktuell ist noch nicht bekannt, ob die Taten miteinander in Verbindung stehen. Die Kriminalpolizei in Fulda hat sie entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kellerraum aufgebrochen

Hünfeld. Einen Kellerraum eines Hauses in der Töpferstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (04.01.) auf. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde dabei nichts entwendet. Die genaue Höhe des Sachschadens ist momentan noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Geschäft

Nieder-Ohmen. Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch (04.01.) in einen Lebensmittelmarkt in der Merlauer Straße ein. Durch Aufhebeln einer Glastür und gewaltsames Öffnen eines heruntergelassenen Rollladens gelangten die Einbrecher in den Verkaufsraum. Anschließend entwendeten sie Zigaretten im Wert eines vierstelligen Betrags und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geschäftseinbruch

Grebenhain. Ein Einkaufszentrum in der Vaitshainer Straße wurde am frühen Donnerstagmorgen (05.01.) Ziel unbekannter Täter. Gewaltsam öffneten die Einbrecher eine Glasschiebetür und einen Rollladen. Anschließend stahlen sie Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro und flüchteten unerkannt. Zudem entstand Sachschaden von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Jacke gestohlen

Alsfeld. Von einem Verkaufsständer vor einem Sportgeschäft in der Mainzer Gasse stahlen Unbekannte am Montag (02.01.), zwischen 9.15 Uhr und 11.15 Uhr, eine Jacke im Wert von rund 120 Euro. Bei dem Diebesgut handelt es sich um eine Softshelljacke mit braunem Innenfutter und einer Kapuze. Die Jacke hat zudem auffällige, orangefarbene Zipper an den Reisverschlüssen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Zeugenaufruf

Am Mi., 28.12.2022 bemerkte ein Fußgänger einen Sachschaden an einem Stromverteilerkasten in Giesel, Laurentiusstraße / Zellerstr. Vermutlich wurde der Verteilerkasten durch ein Fahrzeug bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der genaue Unfallzeitpunkt konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000EUR an dem Verteilerkasten. Gesucht werden Zeugen des Verkehrsunfalles. Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten in Neuhof unter der Telefonnummer 06655/9688-0.

Verkehrsunfall Sachschaden

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 13 000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag, dem 03.01.2023, gg. 16.55 Uhr in Fulda auf der Maberzeller Str. in Höhe Hausnr. 4. Ein 54-jähriger Mann aus Bosnien-Herzegowina befuhr mit seinem PKW, einem Mercedes Benz CLS, den rechten von zwei Fahrstreifen der Maberzeller Straße in Fahrtrichtung Großenlüder. Ein 55-jähriger Mann aus Fulda befuhr mit seinem PKW, einem VW Tiguan, den linken der beiden Fahrstreifen in gleicher Fahrtrichtung. In der Maberzeller Str. in etwa Höhe der Hausnr. 4 endet der linke Fahrstreifen und geht als eine Fahrspur weiter. Der 55-jährige Fuldaer versuchte noch mit seinem VW Tiguan zu überholen um noch vor dem Mercedes einzuscheren, prallte hierbei jedoch seitlich in den Mercedes. Glücklicherweise wurde keiner der beiden Fahrzeuginsassen verletzt. Beide Fahrzeuge wurden jedoch stark beschädigt.