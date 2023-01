Handfeste Auseinandersetzung an der Eisbahn, Weilmünster, Marktplatz, Mittwoch, 04.01.2023, 18:00 Uhr

(wie) Am Mittwochabend kam es an der Eisbahn in Weilmünster zu einer handfesten Auseinandersetzung, bei der eine Person verletzt wurde. Die Polizei wurde gegen 18:00 Uhr zum Marktplatz gerufen, da es dort zu einem größeren Streit gekommen sein soll, bei dem auch jemand zugeschlagen hätte. Vor Ort traf die Streife auf eine 15-Jährige und ihren 19-jährigen Freund. Offenbar war es nach Veröffentlichung eines TikTok-Videos zu einem Streit und einer Rangelei mit einer anderen 15-Jährigen gekommen. Hierbei soll die Kontrahentin auch zugeschlagen haben. Die Anzeigeerstatterin wurde durch die Schläge leicht verletzt. Als ihr 19-jähriger Freund eingreifen wollte, soll er noch von einem 21-jährigen weggestoßen worden sein. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 entgegen.

Im Dönerladen attackiert,

Limburg, Bahnhofsplatz, Mittwoch, 04.01.2023, 16:30 Uhr

(wie) In Limburg wurden zwei Männer am Dienstag in einem Schnellimbiss angegriffen, geschlagen und bedroht. Ein 29-Jähriger und ein 20-Jähriger besuchten am Nachmittag gemeinsam einen Dönerladen am Bahnhofsplatz. Dort wurde die beiden plötzlich von zwei weiteren Männern attackiert. Ein Angreifer schlug dem 29-Jährigen gegen Kopf und Hals und bedrohte ihn mit dem Tode. Anschließend entfernten sich die Angreifer. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Körperverletzung und Bedrohung auf. Wenig später wurde die Streife wieder an den Bahnhof gerufen, da die Angegriffenen einen der Tatverdächtigen in einem anderen Schnellrestaurant entdeckt hatten. Die Polizei stellte die Identität des 23-Jährigen und seiner Begleiter fest. Unter der Rufnummer 06431/9140-0 können sich Zeugen bei der Polizei melden.

Medizinischer Notfall am Bahnhof Limburg, Limburg, Eisenbahnstraße, Donnerstag, 05.01.2023, 10:50 Uhr

(wie) In Limburg hat am Donnerstagvormittag eine hilfsbereite Passantin eine Polizeistreife auf einen medizinischen Notfall aufmerksam gemacht. Eine 43-Jährige sprach auf der Bahnhofsüdseite eine Polizeistreife an, da sie soeben eine Frau mit medizinischen Problemen in der Bahnhofstraße entdeckt hatte. Sie führte die Beamten zu der Hilfsbedürftigen an einer Wand in der Eisenbahnstraße. Die 30-Jährige war kaum bei Bewusstsein und benötigte dringend Hilfe. Sie wurde vom Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei kümmerte sich um die zwei Kinder der 30-Jährigen, die mit ihr unterwegs gewesen waren.