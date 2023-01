Main-Taunus: Die Polizei-News

Erneut Heuballenbrand auf Reiterhof,

Hofheim am Taunus, Kurhausstraße, Mittwoch, 04.01.2023, 20:15 Uhr bis 20:25 Uhr

(jn)Am Mittwochabend brannten auf dem Gelände des Reitervereins in der Hofheimer Kurhausstraße erneut Heuballen. Der Sachschaden dürfte sich dieses Mal auf etwa 15.000 Euro belaufen, die Polizei geht von einer vorsätzlichen Tat aus. Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge betraten der oder die unbekannten Täter zwischen 20:15 Uhr und 20:25 Uhr das frei zugängliche Gelände und setzten dann auf bisher unbekannte Art und Weise etwa 80 Heuballen in Brand. Diese waren aufgestapelt am Rande eines Reitplatzes gelagert worden. Zeugen stellten gegen 20:25 Uhr in unmittelbarer Umgebung des Reitgeländes Brandgeruch fest und alarmierten die Feuerwehr. Die Löscharbeiten dauerten bis etwa Mitternacht an. Bereits am Mittwochmorgen mussten Feuerwehr und Polizei infolge eines Feuers auf demselben Gelände ausrücken. Hierzu wurde am 04.01.2023 eine Pressemitteilung veröffentlicht.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat zwischen 20:15 Uhr und 20:25 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kurhausstraße gemacht? Hinweise bitte an die Rufnummer 06196 / 2073 – 0.

13-Jährige belästigt,

Hofheim am Taunus, Lorsbach, Alt Lorsbach, Mittwoch, 04.01.2023, 22:53 Uhr

(jn)Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Mittwochabend ein 13-jähriges Kind im Hofheimer Stadtteil Lorsbach belästigt, indem er ihr ein obszönes Video auf dem Handy zeigte. Den Angaben der Geschädigten folgend, war sie um 22:53 Uhr in der Straße „Alt Lorsbach“ mit ihrem Hund spazieren, als neben ihr ein silberfarbenes Auto mit Frankfurter Kennzeichen hielt. Aus diesem Fahrzeug heraus wurde das Mädchen von einem etwa 40 Jahre alten Mann mit Dreitagebart und dunklen, kurzen Haaren angesprochen. Dabei holte der Täter ein Smartphone hervor und zeigte ein kurzes Video mit anstößigem Inhalt. Kommentarlos setzte die Geschädigte ihren Weg nach Hause fort, wo die Polizei alarmiert wurde. Bei dem Unbekannten, der anschließend in Richtung Hofheimer Kernstadt weiterfuhr, soll es sich um einen indisch aussehenden Mann gehandelt haben.

Weitere sachdienliche Hinweise zu dem Fall erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06196 / 2073 – 0.

Einbrecher kamen über die Kellertür,

Hochheim am Main, Schlesierweg, Sonntag, 01.01.2023, 09:30 Uhr bis Mittwoch, 04.01.2023, 15:00 Uhr

(jn)Die urlaubsbedingte Abwesenheit der Bewohner eines Hochheimer Einfamilienhauses haben Einbrecher in den zurückliegenden Tagen für ihre Tat genutzt. Die Kriminellen erbeuteten Wertgegenstände im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Zwischen Sonntag, 09:30 Uhr und Mittwoch, 15:00 Uhr näherten sich die Täter dem Wohnhaus im Schlesierweg, kletterten auf das umzäunte Grundstück und brachen eine Kellertür an der Gebäuderückseite auf. Anschließend machten sich die Unbekannten auf die Suche nach Beute, durchsuchten mehrere Räume und flüchteten unerkannt mit Bargeld, Schmuck, hochwertigen Handtaschen sowie technischen Geräten. Neben der Beute von hohem Wert, entstand auch erheblicher Sachschaden im Rahmen der Tat.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Sulzbach übernimmt die Ermittlungen und bittet um Hinweise zu der Tat. Diese werden unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 entgegengenommen.

Fahrkartenkontrolleur verletzt,

Hofheim am Taunus, Marxheim, Rheingaustraße, Mittwoch, 04.01.2023, 12:01 Uhr

(jn)Ein 31 Jahre alter Mann aus Hofheim ist am Mittwochmittag in Hofheim ohne gültigen Fahrausweis erwischt worden. Im weiteren Verlauf verletzte er einen 49-jährigen Fahrkartenkontrolleur. Gegen 12:00 Uhr befand sich der 31-Jährige in Begleitung eines 26-Jährigen in einem Linienbus in Hofheim, als die Kontrolleure einstiegen und die Fahrkarten überprüften. Da weder der 31- noch der 26-Jährige einen gültigen Ausweis hatten, versuchten sie fluchtartig den Bus zu verlassen, woran sie von dem 49-Jährigen gehindert wurden. Im Rahmen eines Gerangels erlitt der Kontrolleur oberflächliche Verletzungen. Die beiden Delinquenten wurden der verständigten Polizei übergeben, die beide für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Hofheimer Polizeistation brachte.

Autoknacker stiehlt Bargeld und Sonnenbrille, Kriftel, Paul-Duden-Straße, bis Mittwoch, 04.01.2023, 11:00 Uhr

(jn)Dass Wertgegenstände aus seinem Fahrzeug gestohlen worden waren, musste ein 36-jähriger Mann am Mittwochvormittag in Kriftel feststellen. Gegen 11:00 Uhr kam er zu seinem in der Paul-Duden-Straße abgestellten VW Golf und bemerkte eine eingeschlagene Fensterscheibe. Zudem fehlte Bargeld, eine Sonnenbrille und eine Kette. Der Sach- und Beuteschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Polizei nahm vor Ort eine Anzeige auf und ermittelt nun wegen eines Einbruchdiebstahles aus Pkw.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0.

Betrüger machen Beute,

Kelkheim (Taunus), Mittwoch, 04.01.2023

(jn)Am Mittwoch haben WhatsApp-Betrüger eine Frau aus Kelkheim mittels betrügerischen Kontaktaufnahmen via WhatsApp um Bargeld betrogen. Ähnlich dem Enkeltrick beginnen die Kriminellen ihre Masche mit einer Kontaktaufnahme, bei der sie sich als Familienangehörige ausgeben. Im vorliegenden Fall gaukelten die Täter vor, die Tochter der Geschädigten zu sein, welche nun eine neue Telefonnummer habe. Im weiteren Verlauf äußerte die „Tochter“ die dringende Bitte, Rechnungen in Höhe von knapp 2.000 Euro zu überweisen. In der festen Annahme, der eigenen Tochter zu helfen, beglich die Kelkheimerin die Rechnungen und musste später feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen war.

Die Polizei rät: Warnen Sie ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche! Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben Sie kein Geld an fremde Personen.

Hoher Vandalismus-Schaden an BMW,

Hofheim am Taunus, Hattersheimer Straße, Dienstag, 03.01.2023, 20:45 Uhr bis Mittwoch, 04.01.2023, 08:30 Uhr

(jn)In Hofheim ist in der Nacht zum Mittwoch ein BMW erheblich beschädigt worden, wobei ein Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro entstanden ist. Das Fahrzeug parkte zwischen 20:45 Uhr und 08:30 Uhr ordnungsgemäß geparkt in der Hattersheimer Straße, als es von ein oder mehreren Unbekannten malträtiert und erheblich beschädigt wurde. Die Hintergründe sowie die Täter sind bisher unbekannt.

Hinweise bitte an die Hofheimer Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.