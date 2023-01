Bergstrasse

Birkenau: Unfallflucht auf Einkaufsmarkt-Parkplatz/Zeugen gesucht

Birkenau (ots) – Am Donnerstag, den 29. Dezember.2022, in der Zeit zwischen

09.30 Uhr und 10.00 Uhr, beschädigte ein bislang noch unbekannter

Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße

einen dort geparkten roten Opel Adam an der rechten Fahrzeugfront. Der

Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den

entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden an dem Opel beträgt rund 1000 Euro.

Hinweise auf den Unfallverursacher oder das flüchtige Fahrzeug nimmt die

Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegen.

Schwerer Unfall auf der A 5 bei Bensheim

Bensheim (ots) – Eine Schwer- sowie ein Leichtverletzter und etwa 25000 Euro

Sachschaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalles in der Nacht auf

Donnerstag, den 05.01. Eine 29-jährige Frau aus dem Rhein-Neckar-Kreis kam kurz

nach der Anschlussstelle Bensheim nach links von der Fahrbahn ab. Nachdem sie

gegen die Leitplanke geprallt war, blieb der Kleinwagen der Frau auf der

Hauptfahrbahn entgegen der Fahrtrichtung liegen. Insgesamt 4 nachfolgende

Fahrzeuge verunglückten anschließend, da sie nicht mehr rechtzeitig abbremsen

konnten und die Unfallstelle fuhren. Aufgrund der insgesamt 5 beteiligten

Fahrzeuge wurde die Autobahn vollständig blockiert. Durch den Unfallhergang

werden die Fahrerin des verursachenden Fahrzeuges schwer-, sowie ein

nachfolgender Fahrzeugführer, ein 73-jähriger aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg,

leicht verletzt. Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung vor Ort in

umliegende Krankenhäuser verbracht. Neben der Unfallaufnahme durch zwei Streifen

der Autobahnpolizei waren ein Notarzt, mehrere Rettungsfahrzeuge zur Versorgung

der Verletzten sowie die Feuerwehr Bensheim vor Ort. Die Rettungs- und

Bergungsarbeiten dauerten ca. 2 Stunden, die Autobahn wurde für diese Dauer voll

gesperrt. Weitreichende Umleitungsempfehlungen wurden eingerichtet.

Darmstadt

Unfallverursacher nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots) – Am Dienstag (03.01.23) zwischen 17:30 Uhr und 17:40 Uhr wurde

in der Wilhelminenstraße in Darmstadt ein geparkter silberfarbener VW Golf durch

ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von

der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw.

Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim 2.Polizeirevier in

Darmstadt (06151-969 41210) zu melden.

Darmstadt-Eberstadt: Taschendiebe in der Straßenbahn / Wer kann Hinweise zu den Tätern geben?

Darmstadt (ots) – Taschendiebe haben am Mittwoch (4.1.) ihr Unwesen in der

Straßenbahnlinie 6, aus Richtung Alsbach in Richtung Darmstadt fahrend,

getrieben und einen Mann bestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die

beiden Täter die Unaufmerksamkeit des 50-jährigen Fahrgastes aus, griffen in

seine Umhängetasche und schnappten sich unter anderem dessen Geldbörse. Mit

ihrer Beute flüchteten sie an der Haltestelle „Modaubrücke“ in

Darmstadt-Eberstadt aus der Bahn.

Das Kommissariat 42 des 1.Polizeireviers hat die Ermittlungen übernommen, sucht

Augenzeugen der Tat und Hinweisgeber, die Aufschlüsse über die Identitäten des

kriminellen Duos geben können.

Die Flüchtenden wurden auf ein Alter von circa 20 bis 25 Jahre und eine

Körpergröße von etwa 1,70 Meter geschätzt. Beide waren von schlanker Statur.

Einer der Täter hatte kurze schwarze Haare und trug zum Zeitpunkt der Tat eine

Jeanshose sowie eine schwarze Sweatshirtjacke. Sein Komplize hatte kurze blonde

Haare und war mit einer schwarzen Hose sowie einer grünen Sweatshirtjacke

bekleidet.

Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise werden von den

Ermittlerinnen und Ermittlern unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Darmstadt-Eberstadt: Schlafender Mann in Straßenbahn beklaut / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Nachdem ein 50-Jähriger am Mittwochabend (4.1.) während der

Fahrt in der Straßenbahn von Alsbach in Richtung Darmstadt einschlief,

entwendeten zwei noch unbekannte Täter seine Geldbörse samt Bargeld und Karten

sowie sein Handy aus der Umhängetasche. Anschließend stiegen die Diebe an einer

Station in Eberstadt aus und flüchteten.

Beide Täter sollen circa 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß gewesen

sein. Zudem waren beide schlank.

Ein Krimineller hatte schwarze, kurze Haare. Er trug zur Tatzeit Jeans und eine

schwarze Sweatjacke. Er hatte seine Kapuze auf dem Kopf.

Der zweite Täter hatte blonde, kurze Haare, trug eine schwarze Hose und eine

grüne Sweatjacke. Auch er hatte die Kapuze der Jacke aufgezogen.

Wenn Sie Hinweise zu den Tätern oder dem Sachverhalt geben können, melden Sie

sich bitte bei dem Kommissariat unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Darmstadt: Geld aus Schankraum entwendet / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Auf die Kassen in dem Schankraum eines Biergartens hatten es

Kriminelle in der Zeit zwischen Montag (2.1.) und Mittwoch (4.1.) abgesehen.

Über ein Fenster verschafften sich die Täter Zugang zu der Lokalität, öffneten

dort die Kassen und flüchteten mit dem erbeuteten Geld in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt wegen des besonders schweren Falls

des Diebstahls und nimmt sachdienliche Zeugenhinweise unter der Rufnummer

06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Dieburg: Mehrere Baumaschinen aus Baucontainer entwendet / Zeugenaufruf der Polizei

Dieburg (ots) – Kriminelle entwendeten zwischen Donnerstag (22.12.), 14 Uhr und

Mittwochmittag (4.1.) mehrere Baumaschinen aus dem Container einer Baustelle in

der Max-Planck-Straße. Die Täter brachen zuvor durch ein Fenster in einen

anliegenden Bürocontainer ein, um von dort den Schlüssel für den

Baustellencontainer zu entwenden. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt

mit ihrer Beute.

Nach bisherigen Erkenntnissen verursachten die Diebe einen Schaden von mehreren

Zehntausend Euro. Es handelte sich bei den entwendeten Baumaschinen überwiegend

um Schlagbohrmaschinen der Marke Hilti.

Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib der Baumaschinen werden vom Kommissariat

41 in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegengenommen.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Nieder-Ramstadt / Mühltal (ots) – Im Zeitraum von Donnerstag den 29.12.202 19:00

Uhr bis Freitag 30.12.2022 11:00 Uhr, kam es im Mühltal in der Nieder-Ramstädter

Straße 3 zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein weißer Kia leicht beschädigt.

Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne den Unfall zu melden. Der

Kia wurde dabei im hinteren Bereich in Höhe des linken Radkastens leicht

beschädigt. Es konnte zudem roter Fremd-Lack festgestellt werden. Zeugen, die

sachdienliche Informationen über den Unfallhergang und den Unfallverursacher

geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Ober-Ramstadt unter

der Rufnummer 06154 6330-0 zu melden.