Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 05.01.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Zeugen stoppen Unfallfahrer

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Donnerstag (05.01.2023), gegen 08.00 Uhr, kollidierte der 48jährige Fahrer eines Mitsubishis in der Weinstraße mit einer Mauer, wobei der Pkw erheblich im Frontbereich beschädigt wurde. Zeugen beobachteten, wie der Fahrzeugführer zurücksetzte und sich von der Unfallstelle entfernen wollte. Durch zwei beherzte Zeugen wurde der Fahrzeugschlüssel abgezogen und die Batterie des Pkw abgeklemmt, um die Flucht von der Unfallstelle zu verhindern. Der Grund für das Verhalten des Mitsubishi-Fahrers konnte schnell festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,05 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Neustadt: Lebensgefährte angegriffen, Widerstand geleistet

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Dienstagnachmittag (03.01.2022), gegen 14:10 Uhr, meldete ein 27-jähriger Neustädter der Polizei, dass seine stark alkoholisierte 24-jährige Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung in der Langensteinstraße randaliere. Auch gegenüber den eingesetzten Polizeikräften zeigte sich die 24-Jährige sofort aggressiv und beleidigte diese fortlaufend. Es konnte ermittelt werden, dass die junge Frau ihren Lebensgefährten mit diversen Gegenständen beworfen und das Inventar der Wohnung zerstört hatte. Aufgrund dessen sollte sie der Wohnung verwiesen werden. Hiergegen leistete die Frau erheblichen Widerstand, sodass sie gefesselt und in die Dienststelle verbracht werden musste, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Da die 24-Jährige sich weiterhin nicht beruhigen ließ und begann, sich selbst zu verletzen, musste sie in eine psychiatrische Einrichtung verbracht werden. Sie erwarten Strafverfahren wegen Beleidigung, gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Neustadt: Autofahrerin fährt gegen Hauswand – und flüchtet

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Dienstagabend (03.01.2023), gegen 19:10 Uhr, kollidierte eine 61-jährige Autofahrerin mit der Hauswand eines Mehrfamilienhauses in der Talstraße. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr die Frau unvermittelt davon. Hierbei wurde sie jedoch durch einen Anwohner beobachtet, welcher die Polizei informierte. Wenig später wurde die 61-Jährige samt ihrem stark unfallbeschädigten Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Baumarktes festgestellt. Während der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Aufgrund dessen wurde ihr in der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Es entstand ein Sachschaden von circa 5000 Euro.

Neustadt: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Dieses Sprichwort trifft wohl auf einen 30-Jährigen zu, welcher am 04.01.2023 um 16:30 Uhr in der Talstraße in 67434 Neustadt/W. mit einem gemieteten E-Scooter einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle konnten nämlich Auffälligkeiten bei dem Mann festgestellt werden, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Hierzu gab der Neustadter lediglich an, dass ihm nicht bewusst war, dass ein E-Scooter nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen geführt werden darf. Da der Fahrer des E-Scooters einem Vortest jedoch nicht zustimmte, wurde diesem im Anschluss in der hiesigen Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Dieser muss sich nun in einem Straf-, sowie einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Ferner wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

Neustadt: Seit fast zehn Jahren

Neustadt/Weinstraße (ots) – Seit fast zehn Jahren ordnungsbehördlich in der Bundesrepublik Deutschland gemeldet ist ein 35-Jähriger aus Neustadt/W., welcher am 04.01.2023 um 15:00 Uhr in der Kurfürstenstraße in 67433 Neustadt/W. mit seinem BMW mit ausländischer Zulassung durch eine Streife einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Aufgrund dieser Tatsache hätte der Mann seinen PKW ummelden müssen. Laut eigenen Angaben war ihm dieser Umstand nicht bewusst, weshalb er sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuer-, sowie gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten muss. Außerdem wird die zuständige Zulassungsstelle, sowie das Hauptzollamt über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Neustadt: Geschwindigkeitskontrolle

Neustadt/Weinstraße (ots) – Die Polizeiinspektion Neustadt/W. führte am 04.01.2023 in der Zeit von 11:20 Uhr bis 12:50 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in der Wittelsbacherstraße durch. Hierbei wurden insgesamt 72 Fahrzeuge gemessen. 20 Verkehrsteilnehmer*innen überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Dies entspricht einer Beanstandungsquote von circa 28 %. Ein Verkehrsteilnehmer erreichte eine Geschwindigkeit von 52 km/h und muss mit einer Anzeige rechnen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):