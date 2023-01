Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 05.01.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Verkehrsschild umgefahren und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Am 04.01.2023 um 16:30 Uhr wurde ein Verkehrsschild in der Dennisstraße in Bad Dürkheim beschädigt. Der bislang unbekannte Fahrer eines Paketdienstes befuhr die Weinstraße Süd und bog in die Denisstraße ein. Hierbei touchierte er vermutlich aufgrund Unachtsamkeit ein Verkehrszeichen. Daraufhin stieg er aus seinem Fahrzeug aus und schaute sich den Schaden an. Anschließend entfernte er sich mit dem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Der Verkehrsunfall konnte durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet werden. Er informierte unverzüglich die Polizei und konnte sowohl das Kennzeichen als auch eine gute Beschreibung des Fahrers abgeben. Ermittlungen bei dem Paketdienst zur Feststellung des Fahrers zum Unfallzeitpunkt dauern an. Gegen den Fahrer wird wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Bad Dürkheim: Unfallflüchtigen ermittelt

Bad Dürkheim (ots) – Am 04.01.2023 gegen 10:00 Uhr wurde ein Im Rustengut in Bad Dürkheim abgestellter VW Tiguan beschädigt. Ein 23-jähriger Fahrer eines Mitsubishi beschädigte beim Ausparken den ordnungsgemäß geparkten VW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Der Verkehrsunfall konnte durch eine Zeugin beobachtet werden. Sie informierte unverzüglich die Polizei und konnte sowohl das Kennzeichen als auch eine gute Beschreibung des Fahrers abgeben. Dadurch konnte der Fahrer an seiner Wohnanschrift ermittelt werden. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Bad Dürkheim: Diebstahl eines Kennzeichens

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 03.01.2023 12:00 Uhr bis 21:00 Uhr wurde in der Bruchstraße in Bad Dürkheim das Kennzeichen eines Krades entwendet. Der Fahrer hatte seine Hyongsung Chopper während seiner Arbeitszeit dort abgestellt. Das Kennzeichen war durch bislang unbekannte Täter abgeschraubt worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 80 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Hohen Schaden verursacht und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 31.12.2022, 15:00 Uhr bis 02.01.2023, 09:00 Uhr wurde ein in der Wormser Straße in Bad Dürkheim abgestellter Opel Caravan beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Abstandes den Opel und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An der Stoßstange entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Grünstadt: Schulwegüberwachung – Schule am Ritterstein

Grünstadt – Sausenheim (ots) – Am heutigen Morgen wurde eine Schulwegüberwachung an der Grundschule in Grünstadt OT Sausenheim durchgeführt. Alle ankommenden Fahrzeuge wurden mit Fokus auf die ordnungsgemäße Sicherung der mitfahrenden Kinder überprüft. Bei insgesamt 29 kontrollierten Fahrzeugen konnten mehrere Kinder ohne Gurt/Kindersitz oder mit falsch angelegtem Gurt festgestellt werden.

Die betroffenen Fahrzeugführer wurden auf die Wichtigkeit der richtigen Sicherung von Kindern im Straßenverkehr hingewiesen und diesbezüglich auch beraten.

Grünstadt: Berauscht am Steuer

Grünstadt (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 03.01.2023 gegen 14:20 Uhr in der Bitzenstraße konnten bei einem 28 Jahre alten Fahrer eines Transporters Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum schließen lassen. Ein Vortest reagierte positiv auf Amfetamin. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe bei dem Mann veranlasst. Bei seiner Durchsuchung konnten die eingesetzten Beamten zudem Amfetamin auffinden und sicherstellen. Auf ihn kommt nun ein Ordnungswidrigkeits- sowie ein Strafverfahren zu. Außerdem wird die Führerscheinstelle über diesen Verstoß gegen § 24a Abs. II StVG in Kenntnis gesetzt.

Wachenheim: Täter versucht Terassentür aufzuhebeln

Wachenheim (ots) – Im Zeitraum vom 03.01.2023, 12:00 Uhr bis 21:00 Uhr, kam es zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus im Odinstalweg in Wachenheim. Bislang unbekannte Täter versuchten mit einem bislang unbekannten Gegenstand die Terassentür des Anwesens aufzuhebeln. Da die Tür standhielt, konnten sie nicht ins Gebäudeinnere gelangen. An der Terassentür entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Erpolzheim: Kellerfenster aufgehebelt

Erpolzheim (ots) – Im Zeitraum vom 02.01.2023, 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus Am Erlengraben in Erpolzheim. Während sich der 69-jährige Bewohner im Wohnzimmer des Hauses aufhielt und der Fernseher lief, hörte er mehrere Geräusche die er nicht zuordnen konnte. Beim Blick durch das Wohnzimmerfenster in seinen Garten, konnte er nichts Auffälliges feststellen. Erst am nächsten Tag stellte er fest, dass bislang unbekannte Täter ein Kellerfenster des Anwesens aufgehebelt hatten. Eine abgeschlossene massive Kellertür verhinderte, dass die unbekannten Täter weiter ins Haus vordringen konnten. Vor Ort konnten auch Hebelspuren an einer Terassentür festgestellt werden. Konkrete Angaben über das Stehlgut liegen noch nicht vor. An dem Kellerfenster und der Terassentür entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Erpolzheim: Balkontür aufgehebelt

Erpolzheim (ots) – Im Zeitraum vom 22.12.2022, 09:00 Uhr, bis 03.01.2023, 09:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus Im Wiesengrund in Erpolzheim. Bislang unbekannte Täter hebelten die Balkontür des Anwesens auf und durchwühlten im Anschluss das gesamte Haus. Konkrete Angaben über das Stehlgut liegen noch nicht vor. An der Balkontür entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Ebertsheim: Trunkenheitsfahrt

Ebertsheim (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Leininger Straße konnte bei einem 61 Jahre alten Autofahrer am gestrigen Dienstag (03.01.2023) gegen 16:55 Uhr Alkoholgeruch in der Ausatemluft festgestellt werden. Ein Alcotest zeigte einen Wert an, der den Verdacht der Trunkenheitsfahrt bestätigte. Der gerichtsverwertbare Atemalkoholtest zeigte 0,62 Promille an. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle informiert.

Kindenheim: Ins Schleudern geraten und überschlagen

Kindenheim (ots) – Leichte Verletzungen und Sachschaden in Höhe von ca. 9000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am gestrigen Dienstag, 03.01.2023, gegen 09:10 Uhr auf der K 26 zwischen Quirnheim und Kindenheim. Ein 19 Jahre alter Autofahrer befuhr die Strecke in Richtung Kindenheim und geriet vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in den rechten Grünstreifen. Das Fahrzeug schlingerte daraufhin, rutschte über die Fahrbahn und kam schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte es gegen einen Baum, überschlug sich und blieb dann im angrenzenden Feld auf der Fahrzeugseite zum Liegen. Durch den Rettungsdienst wurde der junge Fahrer, der sich alleine im Auto befunden hatte, in ein Krankenhaus gebracht. Bis Abschluss der Unfallaufnahme war die K 26 in beiden Richtungen für ca. eine Stunde gesperrt.

