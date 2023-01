Gas mit Bremse verwechselt – 200.000 € Schaden (siehe Foto)

Worms, Tiefgarage Kaiserpassage (ots) – Nachdem ein 86-Jähriger Autofahrer Gas- und Bremspedal verwechselt hat, verursachte er einen Sachschaden von schätzungsweise über 200.000 Euro. Gegen 21:50 Uhr durchbrach der Mann zunächst die Parkschranke zum Parkdeck 1 und fuhr anschließend ungebremst gegen einen dortigen Aufzugsschacht.

Der 86-jährige Wormser blieb dabei glücklicher Weise unverletzt. Der gläserne Aufzug wurde derart beschädigt, dass aktuell von einem Totalschaden ausgegangen wird. An dem Fahrzeug entstand ebenfalls ein Totalschaden.

Kreis Alzey-Worms

Betrunken mit Kleinkraftrad unterwegs

Alzey (ots) – Am Mittwoch 04.01.2023 gegen 20 Uhr, wurde in Wendelsheim ein 61-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades von der Polizei kontrolliert. Die Polizeibeamten der Polizeiwache aus Wörrstadt konnten bei dem 61-Jährigen Atemalkoholgeruch feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,37 Promille.

Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und daraufhin eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde festgestellt, dass der Betroffene nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Nun muss er mit einem Strafverfahren rechnen.

Vollbrand eines PKW

Alzey (ots) – In der vergangenen Nacht, gegen 02:20 Uhr, bemerkte eine Anwohnerin in der Straße An der Hexenbleiche einen brennenden PKW. Durch die alarmierte Feuerwehr wurde der Fahrzeugbrand gelöscht. Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Alzey unter der Rufnummer 06731/9110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mofafahrer unter Drogeneinfluss kontrolliert

Wörrstadt (ots) – Ein 58-jähriger Mofafahrer wurde am Montag 02.01.2023 in Wörrstadt einer Polizeikontrolle unterzogen. Während der Kontrolle wiess der 58-Jährige Ausfallerscheinungen auf, welche auf einen Betäubungsmittelkonsum hinweisen.

Das Ergebnis eines später durchgeführten Drogenschnelltests war positiv. Ihm wurde auf der Polizeiwache in Wörrstadt eine Blutprobe entnommen.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Alzey (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle am Montag 02.01.2023, wurde ein 63-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades angehalten. Während der Kontrolle konnte bei dem 63-Jährigen Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Er gab an ein Bier getrunken zu haben.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Im Anschluss wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Brand eines Holzschuppen

Alsheim (ots) – Zum Brand eines Holzschuppens kam es am Montag 02.01.2023 auf einem Acker hinter dem Alsheimer Sportplatz. Gegen 20:00 Uhr bemerkten Anwohner das Feuer und wählten den Notruf. Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren konnten den Brand anschließend unter Kontrolle bringen und löschen.

Im Schuppen befanden sich mehrere Strohballen, die durch das Feuer zerstört wurden. Der insgesamt entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Nach ersten Erkenntnissen geht die Wormser Polizei von Brandstiftung aus. Die genaue Brandursache ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Wer zur genannten Tatzeit in dem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.