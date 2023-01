Brand in Doppelhaushälfte

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Nach dem Brand in einer Doppelhaushälfte in der Friedensstraße am Montag 02.01.2023, bei dem ein 70-jähriger Bewohner verstarb, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde der Brandort am Mittwoch 04.01.2023 durch einen Brandsachverständigen und Brandermittler der Kriminalpolizei untersucht. Hinweise auf ein vorsätzliches oder fahrlässiges in Brand setzen ergaben sich nicht.

Nach dem Ergebnis der Ermittlungen dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt am Raumthermostatregler ursächlich für den Brand gewesen sein.

Durch das Feuer entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Mit gefälschten Kennzeichen unterwegs

Ludwigshafen (ots) – Ein 87-Jähriger geriet mit seinem Pkw am Mittwoch 04.01.2023 in eine Verkehrskontrolle in der Lagerhausstraße. Dort stellten die Polizeibeamten fest, dass der mitgeführte Pkw Anfang des Jahres außer Betrieb gesetzt wurde. Der 87-Jährige hatte aber alte Kennzeichen mit entsprechendem TÜV-Siegel an seinem Pkw angebracht, um weiterhin mit seinem Fahrzeug zu fahren.

Woher diese Kennzeichen stammen, ermittelt derzeit noch die Polizei. Die Kennzeichen wurden anschließend sichergestellt und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lagerraum aufgebrochen – Reifen und Felgen entwendet

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen in dem Zeitraum 02.01.2023 bis 04.01.2023 einen Lagerraum einer Kfz-Firma in der Industriestraße auf und entwendeten insgesamt 20 Reifen mit den dazugehörigen Felgen.

Die Reifensätze hatten einen Gesamtwert von circa 40.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Brand in Wohnung

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Nach dem Brand in einer Wohnung in der Oberstraße, wurde der Brandort durch Brandermittler der Kriminalpolizei untersucht. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung konnten hierbei nicht erlangt werden.

Der Brand dürfte durch eine nicht sachgemäß an einem Holzschrank befestigte Lampe verursacht worden sein. Die Schadenshöhe wird nach der Untersuchung auf 20.000 Euro geschätzt.

Zwei Diebstähle aus Fahrzeugen

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Dienstag 03.01.2023 auf Mittwoch 04.01.2023 schlugen Unbekannte die Scheiben von zwei Transportern ein und entwendeten Werkzeug und Fahrzeugdokumente. Die Mercedes Sprinter waren im Tatzeitraum in der Jaegerstraße und am Otto-Buckel-Platz abgestellt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen am Mittwoch 04.01.2023 zwischen 15.30-16.45 Uhr in eine Wohnung in der Raschigstraße ein. Ob Gegenstände entwendet wurden, steht derzeit noch nicht fest. Kurz vor der Tat erkundigten sich 2 Personen bei einem Nachbarn nach der Wohnungsinhaberin.

Hierbei handelte es sich um einen Mann zwischen 28 und 35 Jahren mit kurzen dunkelbraunen Haare. Er war circa 1,80m groß und trug eine dunkle Jacke.

Die zweite Person war eine Frau zwischen 28 und 35 Jahren mit langen dunklen Haaren. Sie war circa 1,70m groß und trug einen schwarzen Kapuzenpullover.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.