Verkehrsunfall mit verletzter Person

Kandel (ots) – Am Mittwoch 04.01.2022 kam es auf der L549 bei Kandel zu einem Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person. Eine 24-jährige Frau befuhr gegen 16:45 Uhr mit ihrem PKW die L549 und beabsichtigte auf die A65 in Fahrtrichtung Landau aufzufahren. Beim Abbiegen übersah sie einen PKW und stieß frontal mit diesem zusammen.

Hierbei wurde die 49-jährige Fahrerin des entgegenkommenden PKW leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Dieseldiebstahl

Germersheim (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 05.01.2023 brachen bislang unbekannte Täter an einem geparkten Lastkraftwagen in der Posthiusstraße den Tankdeckel auf und entwendeten insgesamt ca. 300 Liter Dieselkraftstoff.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf 800 Euro. Die Polizei Germersheim nimmt Zeugenhinweise unter 07274-9580 oder unter Email: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Diebstahl aus PKW

Kandel (ots) – Am Mittwoch 04.01.2023 parkte die Geschädigte ihren PKW gegen 17:30 Uhr auf dem EDEKA Parkplatz in Kandel und begab sich zum Einkauf. Bei Rückkehr an das Fahrzeug musste sie feststellen, dass aus diesem mehrere Säcke mit insgesamt 400 Pfandflaschen und ein Schlüsselbund entwendet wurden.

Hinweise auf die Täter liegen bisher noch nicht vor. Zeugen, welche das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzen.