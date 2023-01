Mit 3,59 Promille im Auto unterwegs

Otterstadt (ots) – Am Mittwoch 04.01.2023 gegen 19:40 Uhr unterzogen Beamte der Polizei Speyer einen 50-jährigen Mann in der Welfenstraße einer Verkehrskontrolle. Da der Mann einen alkoholisierten Eindruck machte wurde ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten.

Dieser ergab einen Wert 3,59 Promille.

Der Mann teilte gegenüber den Beamten mit, dass er kurz vor Fahrtantritt noch Alkohol konsumiert habe. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Unfall mit Personenschaden

Limburgerhof (ots) – Am Mittwoch 04.01.2023 gegen 12:10 Uhr, fuhr ein 89-jähriger PKW-Fahrer die B9 in Richtung Speyer. An der Anschlussstelle Limburgerhof/Neuhofen verließ der Herr die B9 und beabsichtigte an der Einmündung zur L533 nach links in Richtung Neuhofen abzubiegen.

Hierbei missachtete der Senior die Vorfahrt einer 56-jährigen PKW-Fahrerin, welche die L533 von Neuhofen in Richtung Limburgerhof fuhr, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Der 89-Jährige verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 56-Jährige blieb unverletzt, ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden beträgt etwa 4.800 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus

Schifferstadt (ots) – Unbekannte brachen am Mittwoch 04.01.2023 zwischen 16.30-19 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Friedensstraße ein. Aus dem Haus wurden Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.